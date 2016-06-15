



Александр Горбаруков ИА REGNUM Станет ли республиканский слон розовым и голубым?

В это трудно поверить, но раскол и поляризация после последних событий в Орландо происходит и в гей-сообществе. И если раньше радужные флаги мы могли наблюдать исключительно на митингах демократов, то теперь, похоже, «разгневанному белому мужчине» придется подвинуться, и на встречах с Трампом ему придется терпеть рядом представителей нетрадиционной ориентации. Страх смерти объединяет всех, и не знает различий. Смерти и террористов боятся и геи, и скорее даже больше, чем все остальные. Воинствующие геи, имеющие смелость объявить терроризму войну, геи, готовые подставить обидчикам другую щеку… Разные представители некогда единого гей-сообщества становятся электоратом разных партий. И происходит это прямо на наших глазах. Все зависит от того, как быстро сориентируются кандидаты.

Как известно, стрелявший, который открыл стрельбу в гей-клубе в Орландо, убив 49 человек и ранив более 50, предварительно успел позвонить в службу «911» из ночного клуба и объявить, что исповедует принципы «Исламского Государства» (организация запрещена в России).

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью Fox News Channel 13 июня, что, когда речь идет о борьбе с терроризмом, президент «не понимает ничего или понимает все лучше, чем кто-либо». На эту реплику республиканского кандидата The Washington Post тутже отреагировало заголовком: «Дональд Трамп предполагает, что президент Обама причастен к выстрелам в Орландо».

В результате Дональд Трамп посчитал публикацию с таким заголовком клеветой и заявил о том, что рвет всяческие отношения с изданием. The Washington Post немедленно отреагировало на это, заявив, что подобные действия есть не что иное, как «отказ от роли свободной и независимой прессы. Когда освещение СМИ не соответствует тому, на что кандидат рассчитывал, то новостная организация «изгоняется»… Публикация не будет удалена и мы будем продолжать освещать деятельность Дональда Трампа, как и ранее — достойно, честно, аккуратно, энергично и непоколебимо. Мы гордимся нашей работой, и мы будем продолжать ее», — пишет TheWashingtonPost.

Это не первый конфликт Трампа с прессой. Ранее издание Buzz Feed сообщило, что больше не принимает материалы от Трампа и прекращает сотрудничество с ним. «Кампания Трампа прямо противоположна нашим представлениям о свободе, а предлагаемый запрет на международные поездки для мусульман сделал бы невозможным работу наших сотрудников». Президент компании Джон Перетти добавил позже: «Мне, конечно, не нравится возвращать средства… Тем не менее, в некоторых случаях мы должны сделать исключение: мы не запускаем рекламу сигарет, потому что они опасны для здоровья, и мы не будем принимать рекламу Трампа по той же причине».

Дональд Трамп говорит, что хочет «приостановить иммиграцию из тех районов мира, про которые точно известно, что они причастны к терроризму» и утверждает, что «мы должны контролировать наши границы сейчас — не позже, а сейчас». Он неоднократно критиковал иммиграционный план Клинтон, ее попытки ужесточить законы по контролю над оружием и ее аккуратное не использование выражений вроде «радикальный исламский терроризм» при описании последних событий. Он также сказал, что сотрудники разведки «не могут нормально выполнять свою работу» из-за ограничений, наложенных на них администрацией президента Барака Обамы.

Дональд Трамп открыл свою речь после событий в Орландо минутой молчания и призывом молиться за погибших геев и лесбиянок города. Он говорит, что подобные массовые убийства — это «нападение на свободных людей, на возможность жить частной жизнью, любить, кого они хотят и выражать свою идентичность», — пишет AssociatedPress.

Хиллари Клинтон призывает американцев «вернуться к духу 9/12» (следующий день после нападений на США), «когда американцы вместе со всем миром осудили терроризм», и что теперь «наступил момент, когда все американцы должны объединиться». Вероятный кандидат в президенты от демократов говорит, что терроризм нужно атаковать с «ясными глазами» и «твердой рукой». Клинтон говорит, что «убийства разрушают коллективное сердце нации», что нападение показывает, что террористы должны быть побеждены. Она говорит, что страна сталкивается с «исковерканной идеологией и отравленной психологией», которая вдохновляет так называемых «одиноких волков», и клянется сделать выявление и преследование этого типа террористов своим главным приоритетом.

Трамп винит разведку: «Ужасная работа по сбору разведывательной информации препятствует эффективной защите Соединенных Штатов». Трамп также сказал в интервью каналу NBC, что он не будет поддерживать запрет на продажу такого типа винтовок, которые использовались при нападении. Он сказал, что «миллионы» единиц оружия подобного типа уже находятся в обращении и не думает, что запрет поможет. «Безусловно, я не стал бы поддерживать такой запрет, потому что люди нуждаются в защите». По его словам, запрет в итоге приведет к тому, что «плохие парни будут иметь штурмовые винтовки, а люди, нуждающиеся в защите, будут стоять там с воздушными пистолетами». Трамп подверг резкой критике президента Барака Обаму: «Он не называет вещи своими именами», — сказал Трамп. «Это радикальный исламский терроризм. Он не хочет правильно его описывать. И если вы не собираетесь обсуждать и описывать проблему, вы не собираетесь ее решать».

Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты не должны попасть в «ловушку, расставленную оружейным лобби», имея в виду его идею о том, что «если вы не можете решить проблему целиком, не надо пытаться решить ее фрагментарно». Клинтон также утверждает, что в случае избрания будет настаивать на законе, который помешает людям из черного списка (лица, находящиеся в розыске, преступники, террористы) покупать оружие. Она также требует более жестких ограничений на «средства ведения войны», таких, как винтовки из Орландо.

Клинтон сказала, что она также создала «федеральную команду», предназначенную исключительно для борьбы с подобными «одинокими волками» и будет более тесно сотрудничать с интернет-компаниями, чтобы предотвратить «онлайн-радикализацию», заявила она в интервью каналам NBC и CBS в передаче «This Morning».

Адам Кинзингер, депутат-республиканец, сказал, выступая на канале MSNBC, о мусульманском запрете: «США должны сосредоточиться на более масштабных задачах» по уничтожению «Исламского Государства» (запрещено в России) и «предотвращению радикализации».

Хиллари Клинтон говорит, что не уклоняется от использования термина «радикальный исламизм», чтобы описать нападение в Орландо, и что у нее есть план по преодолению подобной угрозы. «Но, — добавляет она, выделение определенной религии и попытки демонизировать их последователей не защитят Соединенные Штаты от следующей атаки». Попытка привлечь в свой электорат мусульманское меньшинство?

Клинтон заявила в интервью NBC, что у нее есть план, как защитить народ, но что она «не собирается заниматься демонизацией и демагогией», как Трамп, потому что «это опасно». Трамп, в свою очередь, призвал Клинтон выйти из президентской гонки, если она не использует слова «радикальный ислам», чтобы описать бойню в ночном клубе во Флориде.

Также неуемный кандидат-республиканец предложил привлекать американцев к ответственности, если они не сообщают о своих друзьях и соседях, которые ведут себя подозрительно. «Мы должны убедиться, что каждый человек, участвующий в планировании преступлений, в том числе и те, кто знал что-то, но не сказал, привлекались к судебной ответственности», — сказал Трамп на встрече в Нью-Гемпшире. «Эти люди должны ощутить последствия, большие последствия», — приводит слова Трампа издание TheHuffingpost.

Подобная реакция ведущих американских политиков очень скоро нашла отклик у гей-сообщества. Некоторые из них устраивают второй в жизни каминг-аут, уже политический. Вот открытые письма двух из них:

«Да, существует война между религиозным фундаментализмом и духом любви и терпимости. Но мы, прогрессисты, здесь, в Америке до сих пор находимся под влиянием заблуждения, что религия, с которой мы должны бороться, — христианство. Оно было нашим главным противником в течение многих десятилетий. С 1990-х годов христианские экстремисты, по сути, потеряли свою силу, и теперь они беззубы. Они больше не игроки в «культурных войнах». Между тем, мусульманские экстремисты с оружием в руках убивают нас, а на «левой стороне» единственным ответом стали блеяния о «исламофобии» и прыганье через горящие обручи.

Да, конечно, весь год я играл в «Берни или Хиллари?» вместе со всеми другими демократами в своих социальных и профессиональных кругах. Но теперь это уже не игра. Наша жизнь на кону. Хотя я голосовал за Хиллари на предварительных выборах, я теперь внутренне съеживаюсь от стыда и смущения за то, что сделал, а в ноябре я буду голосовать за Трампа.

Зачем? Да, я знаю, что Трамп клоун, шут. Вы не должны убеждать меня в этом. Но он также единственный человек, который говорит что-либо о реальном прекращении исламского экстремизма. В свете того, что случилось в Орландо, вдруг это стало единственным вопросом, который действительно имеет значение, когда речь идет о здоровье, благополучии и безопасности гей-сообщества. Трамп никогда не говорил ничего гомофобского и всегда хорошо ладил с гей-сообществом в Нью-Йорке, что также говорит в его пользу.

Каждый ученый и политик, включая президента Обаму и Хиллари Клинтон и половину «говорящих голов» по телевизору, те, кто сказал «Мы не знаем, какая могла быть мотивация у этого стрелка!», показали мне свои истинные лица: умиротворение мусульман для них важнее защиты жизни геев. Каждый прогрессист, который смирился с вмешательством исламских убийц, — соучастник в этих убийствах и я больше не могу быть частью этой команды. Я просто устал от этого, от лицемерия, от обмана…

Мне стыдно. Я зол. Мне грустно. Я не хочу голосовать за Трампа, но я должен. И если вы заботитесь о безопасности гей-сообщества в Америке, вы тоже должны за него проголосовать».

Это признание гея-анонима опубликовало издание TheZerohedge. Но есть и другие геи-пацифисты.

«Ночные клубы всегда были священными местом для нетрадиционной публики, места блеска, далекие от осуждающих взоров общества, где мы могли любить и быть любимыми за то, кто мы и кем мы хотим быть. Наша революция произошла в ночном клубе…

Смерть настигла танцующих в Орландо в гей-клубе под названием «Pulse». Пульс. Ритм жизни. Биение сердца… Я буду любить, пока мой пульс не остановится, с молитвой о том, чтобы моя любовь могла бы стать более мощной, чем смерть.

Латиноамериканцы / иммигранты / геи, гордящиеся тем, кто они есть, какими их создал Бог… И разрушительное пекло взаимных обвинений, разделения и ненависти, которая поглотит нашу нацию. В нашей стране любовный кризис. Наши сердца бьются неправильно. Наши артерии закупорены тромбами недоверия и ненависти. Дьявол улыбается, глядя на наши слезы. Любовь у нас — дефицитный товар.

Как трудно следовать лозунгам любви сегодня, и как остроумны и заманчивы призывы к ненависти и мести. Но в такой сложный день, как этот, я буду цепляться за лозунг любви, потому что у меня нет другого выбора. Я буду доверять выбору, который сделал Мартин Лютер Кинг-младший, и верить, что любовь имеет искупительную силу. Я буду любить, потому что Иисус говорит мне, что надо любить своих врагов.

Это не вернет к жизни тех, кто умер. Но я буду любить для того, чтобы реанимировать пульс нашей страны. Моя любовь будет актом неповиновения человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией и мы не будем молчать. Я буду любить в честь всех тех, кто на протяжении всей истории любил и чувствовал себя вынужденным замолчать и жить в одиночку. Я буду любить своих мусульманских соседей, которые чувствуют себя уязвимыми, я буду любить тех, кто способен причинить моим друзьям и соседям вред. Я буду любить, пока мой собственный пульс не остановится, с молитвой о том, чтобы моя любовь могла стать сильнее смерти»,

— публикует пост в социальной сети Facebook открытого гея Пола Раушенбаша издание The Huffingpost.