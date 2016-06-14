



samlib.ru Старый телевизор по цене десяти новых

Кто смотрел российское ТВ середины 90-х и смотрит нынешнее, понимает, что оно резко изменилось. И не в лучшую сторону. От того, в основном, развлекательного телевидения, в котором царствовали латиноамериканские сериалы, американская «Санта Барбара», телеигры, ток-шоу и аналитические передачи, остались одни ток-шоу. И абсурдно занудные новости, которые ограничены в своём содержании. Даже на далёкой Кубе, где информационное пространство имеет свою специфику, зрители привыкли к достаточно полному международному обзору.

Понятно, такой громадной стране, как Россия не только позволительно, но обязательно иметь мощную развлекательную индустрию. Кино, сериалы, «мыло», как показывает опыт, играют кардинальную роль в массовой культуре государств. Но постоянно транслировать десять еле различимых ток-шоу или схожих по стилю программ в сутки — это слишком! Между ними 15 минут новостей.

С экранов некогда вполне профессионального телеканала до нас доносится непрерывная болтовня, в которой все постоянно стараются перекричать друг друга, чтобы доказать свои доводы. Причем, не всегда отвечающие здравому смыслу и элементарной логике. Модераторы лишь отстаивают некую «официальную» точку зрения. А, скорее то, что сами под ней понимают. Контроля за участниками — ноль. К соблюдению культуры дискуссии их, практически не призывают. Зачем? Чем больше скандала, тем больше эмоций! Тем выше рейтинг передачи. Во что потом превращается население, наблюдающее эти непрерывные скандалы и агрессию, похоже, никто не думает.

Что касается так называемых социальных ток-шоу, то они таковы: «Ты не мой сын…», — говорит мнимая мать. А отвергнутый сын исполнен негодования. Но он так плохо играет, что явно, — всё это подделка! Ведущие таких программ не только акцентируют внимание зрителя на самых низких страстях, но еще и стараются подбросить брёвен в огонь. Иногда откровенно вульгарными ремарками, чтобы вызвать одобрение у своей «целевой аудитории».

Бог знает, может быть, всё это — результат кризиса. Ток-шоу дешевле делать, чем сериалы. Включил камеру и, вроде бы, те же человеческие конфликты. В мае прошлого года Константин Эрнст прогнозировал «серые облака» над российским телевидением и, одновременно, повышение рейтингов телепередач. В результате ограничения покупательной способности населения, которому приходится сидеть дома. Рейтинги не повысились (ныне самая популярная программа в топ-100 РФ — «Пусть говорят» и её показатели не превышают 6-ти балловой планки — это ничто). Да и качество передачи оставляет желать. Некогда самая рейтинговая новостная программа «Время» достигла 5,6 баллов на прошлой неделе. Маловато, по моим оценкам.

Обеднённый прайм-тайм главного канала страны, претендующей на статус сверхдержавы — яркий и тревожный симптом. Это симптом общества, которое неспособно себя показать в творческом ракурсе. Озвучить свои противоречия и обсудить проблемы, как это делала литература XIX в. И, как не странно, делает сейчас кино и телевидение разных стран, где за драматическими сюжетами скрываются все оттенки общественной жизни. А ведь экспорт массовой культуры — важный солдат в сражении «миров» (одной новостной войной не победишь противника). Наташа Ростова 67-го года, покорившая мир и даже завоевавшая Оскар («Война и мир» был удостоен награды как лучший фильм на иностранном языке в 1968 г.) — хороший пример силы культурной индустрии.

И еще, появился новый жанр «сериальной романтики» на российском телевидении: красивая жизнь прошлого. Байки про бедных и богатых российскую публику, видимо, уже не удовлетворяют и не отвлекают от насущных проблем. А потому, зачастую, мечта о светлом будущем меняется в сериалах на жажду утраченных «благ». «Советизация» российского общества заставляет задуматься о том, как коротка память людей. Тех людей, которые 25 лет назад, в тех же самых теленовостях, не скрывали своего резко отрицательного отношения ко всему тому, о чем ныне вспоминают с ностальгией.

Обострение отношений с Западом, привело к идеологическому контрнаступлению. Как говорят на Кубе, «каждый тянет рыбку на свою сковородку». За рубежом хватает желающих критиковать официальную российскую позицию по таким темам, как ситуация на Украине и в Сирии. .Нельзя отрицать, что российские телепередачи по данной проблематике показывают «всё» и делают это, руководствуясь профессиональной совестью (будем думать так). Но, всё равно, советский стиль просачивается сквозь слова и интонации. Мир опять разделён на «хороших» и «плохих» (а ведь именно такой подход десятилетиями навязывался Западом). «Хорошие» — мы. «Плохие» — они. Само российское общество в информационном пространстве разделено на «патриотов» и на «либералов» (которые во времена СССР, если память не подводит, были «хорошими», т.к. выступали против отсталого и порочащего царизма).

Правительство и его представители, независимо от своих действий, всегда правы. Критика в их адрес оценивается, как измена или в лучшем случае как слабый патриотизм. Нация и государство превращаются в одно неразделимое целое. С поправкой на олигархов и на капитализм, чем не советская пресса? И все каналы дают острые международные темы, как под копирку. Одни и те же лица, одни и те же слова. Недавний выпуск передачи «Время покажет», посвящённый болезненной теме Украины, до того был похож на аналогичную программу на НТВ, что было подозрительно ни в одной ли студии они снимались. А потом веером раскидывались по различным телеканалам.

Судя по передачам телевидения, российская пропаганда, кроме орущих ток-шоу и сентиментальных прений ничего ценного показать, увы, не способна. Как и создать качественный интертейнмент, на основе которого будет вести свой идеологический поединок не только внутри страны, но и за границей.