



Александр Горбаруков ИА REGNUM Сон в руку

12 июня 2016 года произошла чудовищная катастрофа апокалиптических пропорций: президент США Барак Обама порекомендовал своим избирателям Хиллари Клинтон как наилучшего кандидата на пост президента США. Ну казалось бы — стандартная процедура, демократический президент рекомендовал (сделал «эндорсмент») демократического кандидата в президенты — делов-то?! Даже удивительно, из-за чего тут можно огорчаться?! И вообще, разве могло быть иначе? Что же ему Берни Сандерса рекомендовать на пост президента, после того, как тот с треском продул Калифорнию?

Тем более что у Берни Сандерса изначально было мало шансов и к России он относится нельзя сказать, чтобы хорошо, хоть и провел свой медовый месяц в Ярославской области. Да и Хиллари еще предстоит пройти через конвенцию в Филадельфии, на которой Берни, если он сейчас не снимет свою кандидатуру, еще может задать ей жару, попытавшись увести от нее суперделегатов. Причем бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич, позиционируя себя как возможный вице-президент Дональда Трампа, уже набрал заоблачный рейтинг, заявив, что Берни Сандерс рассчитывает на то, что до этой конвенции ФБР предъявит Хиллари Клинтон обвинение в уголовных преступлениях, и суперделегаты «постыдятся» за нее проголосовать.

И даже если выяснится, что совесть у суперделегата — это зверь, который водится только в экологически чистом Вермонте, а в промышленно развитой Филадельфии он не выживет и 5 минут, все равно после конвенции Хиллари Клинтон ждет Дональд Трамп, который обещал посадить ее в тюрьму после того, как она отказалась обсуждать с ним вопросы войны и мира, и все свела к его характеру. А серьезное обсуждение внешней политики США — это единственная польза, которую американский народ (и русский, между прочим, тоже) может извлечь из номинации Хиллари Клинтон.

Действительно, сейчас уже мало кто сомневается, что она олицетворяет партию войны, а чувство, которое влечет ее в Белый Дом, называется Wargasm, от английского War — война. И даже те, кто голосовал за нее на праймериз, не отрицают это свойство первой женщины-номинанта на должность президента США, по всей видимости, рассчитывая на то, что войны, которые затеет их избранница, будут проходить в условиях подавляющего технического превосходства армии США. И очень может быть, что ее электоральные успехи и «эндорсмент» Обамы связаны с тем, что партия войны сумела доказать сильным мира сего то, что США уже обладают каким-то чудо-оружием, предположительно, рельсотроном или боевым лазером, которое обеспечит американцам возможность наблюдать Третью Мировую Войну на экране телевизора, а не в окно, как это благодаря Хиллари давно делают жители Сербии, Ирака, Египта, Ливии, Сирии и, между прочим, России тоже.

Действительно, президент Ельцин из Пекина угрожал США ядерным оружием после того, как Билл Клинтон в ответ на успешные действия Российской армии в Дагестане против головорезов Хаттаба и Шамиля Басаева, позволил себе угрожать России в выражениях, аналогичных тем, которые он незадолго до этого использовал, угрожая Сербии и президенту Милошевичу, посмевших разгромить Армию Освобождения Косово.

Если это предположение о новом американском «чудо-оружии» верно, то нынешняя ситуация очень напоминает 1972 год, когда началась карьера Хиллари Клинтон. Тогда президент Никсон, признав поражение США во Вьетнаме, начал политику разрядки международной напряженности, которая базировалась на договоре ОСВ-1. Но в Штатах была создана технология MIRV (РГЧ ИН разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения), создавшая иллюзию возможности победы в ядерной войне, и таинственный агент «Глубокая глотка» сообщил главному редактору «Вашингтон Пост», что люди Ричарда Никсона собираются устанавливать подслушивающую аппаратуру в штабе избирательной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенного в бизнес-комплексе «Уотергейт».

А еще через полтора года Хиллари Клинтон — член комиссии Родино по расследованию инцидента в Уотергейте — сумела под угрозой импичмента и уголовного преследования вырвать у президента США Ричарда Никсона просьбу об отставке, несмотря на то, что единственным формальным основанием для столь радикальных угроз у нее были только 18 минут разговора президента Никсона со своими помощниками, которые он весьма неосторожно стер с магнитофона, по закону регистрирующего все переговоры президента США.

И хотя тогда Ричард Никсон стер только 18 минут переговоров, а госсекретарь Хиллари Клинтон удалила со своего сервера 35 тысяч принадлежащих государству электронных писем, но тогда президент Никсон ушел в отставку, а сейчас бывший госсекретарь Хиллари Клинтон получила «эндорсмент» от президента США Барака Обамы и почетное звание «Presumptive Democrativ nominee», на которое она по большому счету не имеет права. Действительно, она так и не набрала заветные 2383 голоса так называемых «pledged delegates» (заложенных делегатов), которые необходимы для настоящего, а не почетного звания «Presumptive Democrativ nominee», так как только «pledged delegates» по закону обязаны голосовать за нее, в отличии от суперделегатов, которые до конвенции никому ничем не обязаны и могут переменить свое мнение в любой момент.

Это сравнение с 1972 годом особенно важно потому, что тогда вместе с президентом Ричардом Никсоном в политическое небытие отправились и разрядка международной напряженности, и ограничение стратегических вооружений, а программа Союз-Апполон превратилась в «Звездные войны» Рональда Рейгана. Зато сейчас второе пришествие на политический Олимп США бывшего госсекретарем Хиллари Клинтон сопровождается появлением станций ПРО США в Румынии и в Польше, сопровождаемое прозрачными намеками России на готовность эти ПРО купировать ядерным ударом, которые Хиллари Клинтон очевидно пообещала отразить то ли рельсотроном, то ли боевым лазером.

Правда, в отличии от 1972 года, та торопливость, с которой она сейчас провернула эту интригу со своим «эндорсментом», которую прекрасно исполнил преувеличенно улыбающийся президент Обама, наводит на мысль о том, что у нее земля горит под ногами, и Хиллари «Великая и ужасная» ужасно торопится стать если не президентом США, то хотя бы номинантом на должность президента США до того как выяснится, что она и ее друзья немножечко надули сильных мира сего, и пресловутое чудо оружие напоминает не MIRV-технологии, а скорее Space Shuttle и программу «Звездных войн».

Но самое интересное состоит в том, что даже по сравнению с вышеупомянутыми обстоятельствами катастрофичность «эндорсмента» Хиллари Клинтон целиком лежит в символической плоскости и осознание этого простого факта делит наши жизни на две части: до 9 июня 2016 года и после него. Мы живем в другом мире, где больше нет Джефферсоновской демократии, и США более не являются союзником России в Великой Отечественной войне. Собственно те, кто считали США извечным врагом России, а Джефферсоновскую демократию борьбой нанайских мальчиков, наверное, рассмеются огорчению тех, кто ценил эти достаточно эфемерные субстанции в нашем грубом материальном мире. Но разницу между тем миром, в котором мы жили до 9 июня и тем, в котором мы живем сейчас, они заметят на собственной шкуре очень быстро, возможно быстрее, чем те жалкие идеалисты, которые надеялись снова увидеть Рузвельтовскую Америку и Ялтинский мир.

И не важно в силу каких причин президент Обама «эндорснул» Хиллари Клинтон: в силу государственного переворота, совершенного партией войны, или в силу договоренностей, возникших в 2008 году, благодаря которым он и стал президентом США. Важно то, что в мире больше нет символической фигуры — президента Обамы, который до 9 июня как замочек запирал врата ядерного ада и опустошающего экономического кризиса. Нет больше президента Обамы, который в 2009 году получил Нобелевскую премию мира за то, что не пустил сенатора Маккейна и Хиллари Клинтон в Белый Дом, а в 2013 году не позволил начать бомбежки Сирии.

Ведь в 2008 году мир уже стоял на грани ядерной войны, когда после разгрома войск Саакашвили в Южной Осетии и марша российских войск на Тбилиси 3 сентября 2008 года российская разведка сообщила, что в Черное море должен зайти эсминец УРО (Управляемое ракетное оружие) «Масон» в дополнение к трем военным кораблям США уже находящимся в Черном море. В ответ Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной боевой нагрузкой в сопровождении 20 истребителей и самолетов радиоэлектронной разведки. Вернее, эти самолеты поднялись в воздух в рамках командно-штабных учений «Стабильность-2008», неся на борту муляжи от 8 до 12 крылатых ракет Х-55 или Х-101 каждый, но вероятный противник, превратившийся в невероятного союзника, никак не мог знать — являются ли эти муляжи муляжами, а Х-101 не являются ли на самом деле Х-102. И USS-Mason покинул не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции, а не в той, что ему придала Кондолиза Райс.

Более того, вместе с символическим значением президента Обамы исчезла 200-летняя Джефферсоновская демократия, и первым это поняли сторонники сенатора Сандерса, который за час до этой катастрофы вышел из Белого Дома, сияя после приватного разговора с Обамой, и выразил надежду на то, что голоса в Калифорнии будут пересчитаны честно, явно намекая, что ему это обещал президент. А через час произошел этот «эндорсмент».

И что в этой ситуации интересует сторонников Сандерса? Первым делом они требуют, чтобы Сандерс не смел передавать Хиллари базу данных с именами своих сторонником и их контактной информацией. Причем они явно опасаются не навязчивых приставаний Хиллари с просьбами проголосовать за нее бедную сироту, а чисто конкретных преследований по политическим мотивам, а это, согласитесь, несовместимо с Джефферсоновской демократией.

А рассказал об этом буквально в тот же день журнал The Atlantic, где полгода тому назад было напечатано интервью президента Обама, в котором он заявил, что гордится своим отказом разрешить бомбежки Сирии, несмотря на давление неназванных, но очень влиятельных лиц, в которых все сразу узнали Хиллари Клинтон и, как сейчас стало понятно, назначенных ею министров обороны, а также глав АНБ и ЦРУ. Таким образом, именно в этом журнале Барак Обама публично бросил в лицо Хиллари Клинтон перчатку, и неудивительно, что главный редактор этого журнала так хорошо понимает интуиции сторонников Сандерса сейчас, когда все говорит о том, что Барак Обама лишен свободы действий и она контролирует положение в стране.

Причем именно с этого интервью начался поразительный взлет одобрения президента Обамы, который до этого интервью был ниже плинтуса, а сейчас достиг 53 процентов. И это вполне логично, так как обамо-демократы еще в 2008 году были убежденными анти-клинтонитами. Они отвернулись от него, когда он назначил госсекретарем Хиллари Клинтон, и только очень разумная тактика борьбы с ураганом Сэнди позволила ему победить Митта Ромни в 2012 году. И сейчас не совсем понятно, каким образом она собирается воспользоваться его популярностью сейчас, если она основана на той самой перчатке в журнале Атлантик, которую он публично бросил ей в лицо. Рекомендация Обамы не может увеличить ее популярность, но почти наверняка опять опустит популярность Барака Обамы, и это, пожалуй, самый страшный удар, который нанесла по США Хиллари Клинтон. Действительно вне зависимости от исхода выборов, или, если хотите, «удара по государству» (государственному перевороту) Хиллари Клинтон, провал первого черного президента США, конечно, всколыхнет в Америке расизм, а от расизма до национал-социализма даже не шаг, а так, шажок.

И вот на авансцене вместо Демократической партии США появляется национал-социалистическая партия Хиллари Клинтон, поскольку социализм, который ей подсунул Берни Сандерс в сочетании с ее внешней политикой — это и есть национал-социализм в химически чистом виде. А в этой парадигме главной темой выборов в США неизбежно оказывается противостояние национал-социализма и фашизма, который она приписывает Дональду Трампу, действительно слегка смахивающему на Муссолини. Хотя какие выборы могут быть в стране, где произошел государственный переворот? Мы это только что проходили на Украине, и по сравнению с горящим Домом Профсоюзов даже поджог Рейхстага выглядит бледно.

Читайте также по теме: Ненависть идёт в высшую власть: новая антиполитика в США. Любовь/ненависть к кандидатам в президенты

А также об этом: Хиллари Клинтон — это война. У американского милитаризма женское лицо