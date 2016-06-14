Неспортивные разборки

wrexhamafc.co.uk Болельщики

Чемпионат Европы по футболу 2016, проходящий во Франции, привлекает к себе внимание не только спортивной борьбой. Драки болельщиков, погромы, задержания, полицейские облавы — это то, чем также запомнится этот чемпионат.

Напомним, что еще 11 июня, сразу после окончания матча группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии, который завершился вничью — 1:1, болельщики сборных России и Англии устроили массовую драку прямо на стадионе «Велодром» в Марселе. По словам очевидцев, группа английских фанатов попыталась выбежать на поле и устроила драку с подоспевшими стюардами, после чего уже российские болельщики прорвались в сектор, где находились английские фанаты. Критика прозвучала и в адрес организаторов, которые не обеспечили буферные зоны, чтобы болельщики не пересекались. УЕФА признал, что разделение секторов между болельщиками сборных двух стран на «Велодроме» было организовано плохо. Было принято решение по укреплению численного состава служб сотрудников безопасности на стадионах во время матчей турнира.

В адрес Российского футбольного союза возбуждено дисциплинарное дело из-за массовых беспорядков и использования болельщиками пиротехники. Штраф за беспорядки может превысить 50 тысяч евро.

Российский футбольный союз осудил действия российских болельщиков, связанные с их участием в беспорядках и противозаконной деятельности в Марселе и непосредственно на матче. «Напоминаем вам, что матчи с участием нашей национальной сборной находятся под пристальным вниманием международных футбольных дисциплинарных органов. Во избежание наложения различных дисциплинарных санкций просим вас воздержаться от использования на стадионе пиротехнических средств, лазерных указок и других запрещенных предметов», — говорится в обращении РФС.

Игроки сборной России и тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким также призвали российских болельщиков не нарушать правила поведения на футбольных аренах и за их пределами в рамках чемпионата Европы 2016.

«Впереди у нас (команды России) не менее сложные матчи против сборных Словакии и Уэльса, где мы также рассчитываем на поддержку трибун, — говорится в сообщении. — В связи с этим мы обращаемся ко всем российским поклонникам футбола, которые планируют посетить матчи в Лилле и Тулузе, с убедительной просьбой — ведите себя корректно, не нарушайте правила поведения на стадионах и в общественных местах».

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Сборная России призвала болельщиков вести себя корректно на Евро-2016

Глава МВД Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, отметила, что власти Франции и Союз европейских футбольных ассоциаций небрежно отнеслись к обеспечению безопасности на матче между сборными России и Англии.

По ее мнению, властям Франции и УЕФА будет резонно задать самим себе вопросы с целью выяснить, как произошло так, что разделение болельщиков на стадионе «Велодром» было нарушено.

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Добавим, что столкновения футбольных болельщиков в Марселе происходили несколько дней. По данным ВВС, во Франции получили тюремные сроки двое английских фанатов, которые участвовали в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу.

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Французская полиция ворвалась в отель, где остановились болельщики из РФ

14 июня стало известно о задержании автобуса с российскими болельщиками во Франции. Как заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, спецназ Франции заблокировал автобус на подъезде к городу Лилль, где 15 июня пройдет матч ЧЕ-2016 между командами России и Словакии. По его словам, досмотр болельщиков проводили на предмет оружия и наркотиков. «Сейчас говорят, что какая-то проверка и распоряжение прокурора республики Франции», — уточнил он.

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Стало известно, что к задержанным выехал консул.

Кроме того, Шпрыгин подтвердил информацию о задержании для депортации одного из фанатов сборной России по футболу, который ехал в составе группы из Ниццы в Лилль на матч против Словакии. «Одному из наших болельщиков, который вышел из автобуса, объявили о депортации. Его увели куда-то, мы не знаем куда. Поэтому все остальные сидят в автобусе и не собираются куда-либо выходить», — пояснил он.

Тем временем, это ли не повод задуматься о предстоящем в 2018 году Чемпионате мира по футболу, который пройдет в РФ? После столкновений в Марселе министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал, что Россия более организованно подойдет к вопросам безопасности на ЧМ по футболу 2018 года, чем французская сторона на Чемпионате Европы 2016.

Пока власти Москвы приняли решение усилить меры безопасности на период проведения матчей сборной России по футболу на Евро-2016. По словам руководителя департамента региональной безопасности Алексея Майорова, полиция и столичные дружинники возьмут под особый контроль бары, спортивные клубы и площадки трансляций матчей.

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Бьют по живому?

Украина прекратила поставки в Россию лекарственного препарата под названием мезатон, который в нашей стране внесен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Как пишет 14 июня издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, врачи ряда российских регионов уже жалуются на нехватку препарата.

По данным издания, производитель данного медицинского препарата Опытный завод при Харьковском государственном научном центре лекарственных средств потребовал повысить закупочную цену препарата. Представитель производителя Наталья Ворона объяснила, что завод не может работать «себе в убыток», поэтому в настоящий момент поставки препарата в РФ приостановлены.

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Мезатон является анестетиком, который массово используется реаниматологами, анестезиологами и акушерами.

Как сообщает ТВ Центр, эксперты одной из причин сокращения поставок видят высокий спрос на «Мезатон» в зоне так называемой АТО.

Как бы там ни было, в РФ считают, что паниковать не стоит. Так, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ, заведующий кафедрой Российской медицинской академии последипломного образования Игорь Молчанов в интервью РИА Новости заявил, что применяемость мезатона давно падает, он заменяется более современными и управляемыми препаратами: «Скорее всего, шум подняли регионы, потому что препарат дешевый, (исторически) привычный, удобный. Я думаю, что вряд ли мегаполисы обращались с этой проблемой».

«Это самый длительно действующий препарат. Поэтому его, вроде бы как, удобно использовать: сделал (укол) под кожу и внутримышечно, и спокойно наблюдай, что происходит. Но с другой стороны, чем дольше он действует, тем менее управляем. Если его действие избыточно, то прервать его крайне сложно, в отличие от современных препаратов, которые пусть дорогие, но хорошо управляемые, надежные, эффективные», — добавил Молчанов.

Стоит обратить внимание, что официального комментария Минздрава РФ пока не последовало.

Внезапная проверка

В 7:00 мск 14 июня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Владимира Путина «для оценки боевой и мобилизационной готовности» началась внезапная проверка Вооруженных сил России (ВС РФ). «Проверке подлежат ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, «наряду с подготовкой войск к выполнению задач по предназначению в вооруженных конфликтах различной интенсивности и кризисных ситуациях, необходимо обратить особое внимание на мобилизационную составляющую Вооруженных Сил, состояние резервных формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники.

Министр подчеркнул, что выполнение временных нормативов по мобилизационным вопросам будут оценены в первые сутки. По его словам, особое внимание будет уделено организации работы оперативного состава при планировании применения войск в кризисных ситуациях различного характера.

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову поручено осуществить контроль хода проверки на местах.

Добавим, что внезапная проверка Вооруженных сил России продлится 8 дней и завершится 22 июня 2016 года.

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