Генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц стал гостем цикла ИА REGNUM «Люди России».

ИА REGNUM Норат Тер-Григорянц — один из создателей современной армянской армии

Родители Нората Тер-Григорянца приехали в Россию из Западной Армении из Карса и Тарона. Имя Норат — обратное произношение армянского исторического географического названия Тарон (гавар и одновременно историческая область Великой Армении, к западу от озера Ван).

В октябре 1955 года был призван на срочную военную службу в Вооруженные Силы СССР. По окончании Гвардейского Ульяновского танкового училища командовал танковой ротой, затем — батальоном.

Окончив Военную академию бронетанковых войск, в 1973 году был направлен в Венгрию.

В 1978 году в звании генерал-майора был направлен на учебу в военную академию генерального штаба Вооруженных Сил СССР, которую окончил в 1980 году с отличием, и был направлен Афганистан, где с 1981 по 1983 год был начальником штаба 40-й армии (ограниченного контингента советских войск).

В конце 1983 года был назначен на должность заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР, где ему было присвоено и воинское звание генерал-лейтенанта. На этом посту Норат Тер-Григорьянц прослужил до 1991 года, в котором был приглашен в Армению для организации строительства национальных вооруженных сил. Уволившись из рядов ВС СССР, выехал в Ереван, где, разработав концепцию строительства ВС РА, приступил с сослуживцами к созданию вооруженных сил.

10 августа 1992 указом президента Армении назначен на должность Командующего вооруженными силами Армении, а в последующем начальником генерального штаба вооружённых сил — первым заместителем министра обороны. В 1993 исполнял обязанности министра обороны. После четырех лет военной службы в Армении, в 1995 году генерал-лейтенант вернулся в Москву.

До января 2008 года был Председателем Совета ветеранов войны и военной службы Главкомата Сухопутных войск.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-ей степеней, а также 12 медалями.