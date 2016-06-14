



Флаг Радуги теперь принадлежит ЛГБТ

Воскресное утро 12 июня запомнится киевлянам как смотр сил охраны правопорядка. Так, как охраняли в этот день в центре Киева «радужных», новая власть не охраняет, пожалуй, никого, включая даже саму себя. При этом устроенная режимом демонстрация полицейской силы, вряд ли была так уж необходима и обязательна. Радикалы, грозившие в случае проведения мероприятия побоищем — «кровавой кашей», — ничего особо страшного предпринимать не стали, еще раз наглядно подтвердив предположение о существовании между их руководством и руководством государства весьма прочных связей и даже, может быть, дружественно-союзных отношений. С той же вызывающей показушностью, с какой полиция охраняла сходку, немногочисленные, разрозненные группки «активистов» пытались устроить то там, то тут мелкие стычки. Как бы обозначая протест и злость, но, вместе с тем, не нарушая ни приличий, ни правил игры, утвержденных на наивысшем по нашим нынешним временам уровне — в посольствах ряда дружественных для официального Киева стран.

Кто-то из журналистов подметил, что мероприятие, громогласно названное «маршем», на деле обернулось ничем иным, как прогулкой. Такое определение лучше подходит для затеи как с точки зрения количества участников, так и ее продолжительности и длины маршрута, который они, построившись в нестройную колонну, преодолели. Желающих пройтись под флагами ЛГБТ на поверку оказалось не более полутора тысяч человек. Это по самым смелым оценкам. Для многомиллионного Киева негусто. Особенно если принять во внимание навязчивую рекламу и агитацию, развернутую организаторами действа вкупе с их явными и тайными покровителями в ходе его подготовки. Маршрут же движения колонны был сокращен до предела. Участники протопали всего два-три квартала, причем, не московских, а киевских — по триста-четыреста метров каждый. Это, возможно, объясняется тем, что по всей траектории движения их, кроме плотного полицейского периметра, окружали металлические оградительные сетки, которых, видимо, не оказалось в достаточном количестве.

За проведение «прогулки» официальному Киеву была отмерена щедрая порция приятных слов от правительств ряда стран и международных организаций, включая Европарламент, Amnesty International, Human Rights Watch и др. И денег, наверное, — тоже. Бюджет мероприятия по самым скромным подсчетам был достаточно внушителен. К участию в нем подключился «целый» спецпредставитель Госдепа США, специально сделавший крюк в европейском турне, чтобы оказаться в этот день в украинской столице! Компанию ему составили внушительный «десант» сотрудников американского посольства в Киеве, две дамы, обладающие статусом чрезвычайных и полномочных послов своих стран в Украине, — Великобритании и Франции, а также пару сановных европарламентариев. Словесными «пряниками» наделили не только Украину и ее правительство, но и лично П. Порошенко за публичную поддержку акции, высказанную им накануне 12 июня. Правда, реверансы сопровождались легкими укорами, вызванными пониманием того, что судьба секс-меньшинств в украинском обществе продолжает оставаться нелегкой, в чем-то даже незавидной. В этой связи зарубежные друзья украинской «голубизны» заверили украинцев и самих себя в том, что международное сообщество и Евросоюз непременно продолжат оказывать давление на Киев. С тем, чтобы геев, лесбиянок и прочих поклонников небанальной ориентации в Украине не обижали, и чтобы их «равенство» было самым «равным» из всех «равенств».

Насчет равенства, за которое якобы ратуют представители ЛГТБ-групп, то им 12 июня тоже не пахло. Вместо этого наблюдалось явное превосходство одних — догадайтесь, кого? — над остальными. И опять, как и в случае с, якобы, «революцией», якобы, «достоинства», имело место превосходство агрессивного меньшинства над большинством, обеспеченное силой, грубо навязываемое без оглядки на мнение и на сомнения других.

Если подобного рода мероприятия — это знак того, что у нас, «как в Европе», то следовало бы всерьез задуматься, нужна ли такая Европа большинству украинцев и их детям? Если это — «будущее», которое, как выразилась одна из депутатов Верховной Рады, явившейся поддержать своим присутствием сходку, несмотря ни на что, все равно победит «прошлое», то стоило бы хорошенько взвесить, стоит ли такое будущее того, чтобы за ним гнаться? Особенно в свете трагического события в американском Орландо. Кто может дать гарантии, что таких стрелков, как там, у них, не окажется в скором времени здесь, у нас? Да даже если в рядах власти найдется такой смельчак, кто возьмет те пустые гарантии, которые он станет раздавать? Это все равно, что принимать всерьез оброненные недавно премьером В. Гройсманом слова о том, что через десять лет Украина будет в Евросоюзе.

На тему «парада» было сказано и написано много красивых пафосных слов. Слов, справно сбитых в предложения, целые абзацы и страницы, хорошо оплаченных, но так и не сыгравших той роли, которую они — слова — призваны играть в человеческом обществе. В нормальном, демократическом обществе, в котором соблюдаются права всех его членов, а не только тех, кому власть с чьей-то подачи берется обеспечивать «равенство». Вылитый на голову украинцам словесный поток не обеспечил не только взаимного понимания между разными общественными группами, но даже элементарной коммуникации между ними. Все опять свелось к словам. К агитации и пропаганде. К попыткам силой навязать обществу чуждые для него по определению представления и нормы. На деле же 12 июня украинцы имели возможность лицезреть сомнительное мероприятие, смысл которого им не понятен, несмотря ни на какие слова, и от которого им ни холодно, ни жарко. А вот — стыдно, это да, стыдно — пожалуй. И никаким движением в Европу чувство стыда не объяснить и не успокоить.