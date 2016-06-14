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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил 9 июня о своем решении временно исключить Саудовскую Аравию в Йемене из черного списка ООН"за нарушение прав ребенка», так как королевство пригрозило прекратить финансирование многих программ ООН.

Генсек сказал, что он должен был рассматривать этот вопрос в таком контексте, как «вполне реальную перспективу», и учитывать, что миллионы детей на палестинских территориях, на территории Южного Судана, Сирии, Йемена и во многих других странах пострадают. «Это было одно из самых болезненных и трудных решений, но я должен был это сделать», — приводит слова Пан Ги Муна TheWashingtonPost.

Национальный план трансформации Саудовской Аравии — ключевой элемент в концепции реформ, которые планируется проводить до 2030-ого года. О нем было объявлено в апреле 2016-ого года заместителем наследного принца Мохаммедом бин Салманом и, как утверждают источники агентства Reuters, который очень скоро будет утвержден. План призван реформировать сектор за сектором всю экономику королевства и сделать ее менее зависимой от доходов от продажи нефти.

«Совет по делам экономики и развития утвердил окончательный проект — Национальный план трансформации, который является частью концепции реформ 2030-ого года» — сказал источник.

Принц Мохаммед бин Салман занял своё место в наследной иерархии в начале прошлого года и пытается отучить Саудовскую Аравию от нефти. Более широкие реформы, как ожидается, будут заключаться в сокращении субсидий, повышении налогов, продаже государственных активов, повышении эффективности правительства и стимулировании вложений в частный сектор. В прошлом месяце Международный валютный фонд заявил, что план «будет иметь правильные и далеко идущие последствия».

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Эр-Рияд вынужден был сократить расходы и пытается начать зарабатывать, поскольку дефицит бюджета в 2015-м году составил уже $ 98 млрд. МВФ прогнозирует, что дефицит будет оставаться очень большим и в этом году: около 14% валового внутреннего продукта (по сравнению с 16% в прошлом году)», — пишет TheGuardian.

«Саудовская Аравия выпустила для членов Конгресса США необычный отчет, подробно описав успехи своей контртеррористической деятельности в надежде на то, что он смягчит обвинения в том, что СА мало что сделала для борьбы с экстремистами. 104-страничный документ — это наиболее полный общественный отчет о саудовских усилиях по борьбе с терроризмом. Он охватывает три основных направления: меры безопасности, направленные на выявление террористов; финансовый контроль (именно в финансировании террористов США обвинили королевство); и усилия по пресечению роста и радикализации опасных настроений в мечетях, школах и других общественных заведениях. Эти PR-шаги направлены на смягчение удара от печально известного 28-страничного доклада Конгресса, который якобы доказывает причастность Саудовской Аравии к терактам 9/11.

«Сегодня королевство — одно из ведущих государств в мире по борьбе с терроризмом и его финансированием, а также тесно сотрудничает со своими союзниками по всем фронтам», — говорится в докладе. «Саудовская Аравия противостоит тем же террористическим группам, что и Соединенные Штаты, и ведет ту же войну с терроризмом в качестве партнера США в течение двух десятилетий».

И хотя 15 из 19 угонщиков были саудовцами, правительство в Эр-Рияде всегда отрицало какую-либо причастность к событиям 11 сентября 2001 года, а США никогда официально не обвиняли своего важного, богатого нефтью союзника в участии в теракте. Должностные лица США, напротив, до недавнего времени хвалили саудовцев за их помощь в борьбе с террористами, такими как Аль-Каида, которая объявила своим врагом и саму саудовскую монархию. Напомним, что Сенат США единогласно принял законопроект, благодаря которому семьи жертв 9/11 могут подавать в суд на Саудовскую Аравию в случае выявления доказательств причастности Саудовской Аравии к теракту.

В защитном документе королевства отмечается, что правительство контролирует от 20 до 70 тысяч мечетей Саудовской Аравии, в нем перечислены меры, принятые для обеспечения контроля над благотворительными организациями, которые не финансируют терроризм, и сообщается о том, что саудовские власти заблокировали около 400 тысяч веб-сайтов «с целью блокирования оскорбительного содержания, в том числе радикальных религиозных сайтов, которыерасходятся с принципами ислама и социальными нормами».

Хронология саудовской «борьбы с терроризмом» охватывает период с 2003-его по 2016-й год и упоминает, в частности, убийство саудовского сотрудника службы безопасности, который пытался помешать деятельности ИГ (запрещена в России). Документ вряд ли сильно повлияет на что-тои в одночасье рассеет недовольство Саудовской Аравией, особенно во время президентских выборов, когда беспокойство по поводу исламистского экстремизма, нередко искусственным образом, удалось вернуть на первый план.

Как кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, так и кандидат от республиканцев Дональд Трамп не раз давали негативные комментарии по поводу саудовцев в течение последних месяцев. Президент США Барак Обама также называл саудовцев «безбилетниками», которые слишком полагаются на военную помощь США, хоть и пригрозил наложить вето на законопроект против саудовцев. Эр-Рияд, в свою очередь, предупредил готовности продать активы США на 750 миллиардов долларов, если законопроект будет принят. Это вполне объяснимо, учитывая риск для этих активов быть арестованными до вынесения решения суда США.

«Администрация Обамы находится под растущим давлением и, как ожидается, может рассекретить в ближайшее время 28-страничный доклад 2002-го года, который якобы доказывает причастность Саудовской Аравиик 9/11», — пишет издание Politico.

«Те, кто прочитал выдержки из доклада, говорят, что они описывают сеть саудовцев, которая помогла организовать деятельность некоторых из 15 саудовцев, которые были в числе 19 угонщиков, еще до нападения 9/11… Правительство Саудовской Аравии уже давно призывает рассекретить этот материал, говоря, что ему нечего бояться», — пишет TheWashingtonPost.

Бывший сенатор штата Флорида Боб Грэм, который помогал автору отчета Конгресса США, особенно агрессивно «давит» на администрацию Обамы, с требованием опубликовать 28-страничный доклад. Демократ заявил в интервью YahooNews, что он считает, что правительство Саудовской Аравии продолжает обучать и спонсировать террористов.

После терактов в Орландо, королевство выпустило официальное соболезнование: «Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает нападения на невинных людей в Орландо, штат Флорида, и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким погибших и народу Соединенных Штатов. Мы рядом с американским народом в это трагическое время. Мы молимся за восстановление и исцеление всех пострадавших в результате нападения, и продолжим работу с Соединенными Штатами и нашими партнерами по международному сообществу, чтобыположить конец этим бессмысленным актам насилия и террора», — приводит слова заявления агентство US Newswire.

План Саудовской Аравии — «Перспектива 2030»

О прогнозе по ситуации с Саудовской Аравией весьма интересно высказался в интервью изданию World Post д-р Мухаммад Сахими, эксперт по политике Ближнего Востока и нефти, профессор Университета Южной Калифорнии.

«Основная причина срочных реформ заключается в том, что мир отходит от ископаемых видов топлива. Происходит изменение климата; все больше и больше людей убеждены в том, что если мир не перестанет использовать ископаемое топливо, пострадает природа, наступит обширная засуха и, в конце концов, огромное количество людей вынуждены будут эмигрировать из пострадавших от засухи районов в сторону более плодородных земель. И те страны, которые полагаются на нефтяные доходы, также должны смириться с мыслью, чтонефть — не единственный ресурс для экономики и диверсифицировать её. План ставит перед собой амбициозную цель: увеличить доходы ненефтяного сектора экономики страны от $ 43 600 млн в 2015-ом году до $ 267 млрд к 2030-ому году.

Что Саудовской Аравии нужно сделать для того, чтобы спрыгнуть с нефтяной иглы?

В первую очередь, Саудовская Аравия нуждается в технологической базе и трудовых ресурсах для создания альтернативных отраслей, которые она якобы хочет развивать. Этого в настоящее время нет, и я сомневаюсь, что она может развиваться в течение следующего десятилетия или около того.

Несмотря на наличие крупной нефтяной промышленности, сейчас, как и на протяжении многих десятилетий, многие секторы нефтяной промышленности Саудовской Аравии по-прежнему зависят от зарубежного опыта, рабочей силы и т.д. Как быстро подобная страна разовьет необходимую технологическую базу и произведет «конверсию» в ненефтяной сектор?

Саудовская Аравия была своего рода социальным государством, в котором правительство сохраняло контроль над населением, фактически содержа его с помощью огромных субсидий. И как ситуация изменится?

Насколько реальна цель плана?

Даже при самых благоприятных обстоятельствах, увеличение доходов ненефтяного сектора более чем в 6 раз всего за 14 лет трудная задача для любой страны, не говоря уже о Саудовской Аравии, которая по-прежнему зависит от внешнего спроса и западного обслуживания нефтяной промышленности, а также сталкивается с недовольством среди населения.

Добавьте к этому тот факт, что Саудовская Аравия находится в одном из самых беспокойных регионов мира; что у нее есть серьезные обязательства перед своими союзниками в регионе (Египет, Иордания, Бахрейн и т.д.); расходы на покупку оружия, на религиозные школы для пропаганды ваххабизма; демонстрацию полной некомпетентности в войне в Йемене. Я очень сомневаюсь, что этот план будет развиваться так, как предполагалось.

Насколько реально вы оцениваете создание оборонно-промышленного комплекса СА?

Если западные оружейники не согласятся передать свои технологии Саудовской Аравии, а также предоставить свой опыт и трудовые ресурсы, я сомневаюсь, что страна действительно сможет реализовать этот план.

Саудовская политическая система обретает свою «легитимность», заключая пакт с религиозными властями страны, которые выступают за «чистоту"исламского учения, стремясь сохранить консервативность общества.

Как столь крупный план будет осуществляться без каких-либо фундаментальных изменений в культурной канве общества?

Помните, как шах Ирана попытался сделать то же самое в 1970-е годы и шахский режим был полностью поддержан Западом? Тем не менее, плохое планирование, нереальные амбиции и отсутствие инфраструктуры, технологической базы и трудовых ресурсов не только сорвали подобные планы, но и в значительной степени способствовали началу революции 1979-ого года.

Каковы риски Саудовской Аравии, если план провалится?

Саудовская Аравия уже в беде: она поддерживает исламский фундаментализм в течение многих десятилетий; глубоко вовлечена в войну в Сирии и Ираке;начала незаконную войну в Йемене, которая даже не отвечает истинным национальным интересам и интересам национальной безопасности. Саудовская Аравия одержима влиянием Ирана в регионе: в то время как Иран оказал значительное влияние на падение нефтяных цен, она также заполнила рынок нефти, злоупотребляя перепроизводством, только чтобы навредить Ирану.

Таким образом, если глубокие изменения, предусмотренные планом «2030», не реализуются, или даже если они материализуются, но вызовут серьезные потрясения в обществе (а я считаю, что они будут), мы будем иметь кровавую революцию с далеко идущими последствиями, и не только для самой Саудовской Аравии, но и для всего региона и за его пределами», — сказал в интервью изданию World Post д-р Сахими.

Самые пессимистичные голоса раздаются среди тех, кто считает, что Саудовской Аравии вообще осталось жить считанные годы и денег в стране нет и не будет. А программа приватизации, либерализации, отказа от субсидий, технологическое развитие, введение налогов (до этого в СА налоги не платил никто) не приведут к светлому будущему. Королевской семье не близка фраза «нет налогов без представительства», а посему население вряд ли одобрит введение таковых, с учетом сохранения власти абсолютной монархии.

По мнению других экспертов, схема «нефть в обмен на безопасность» явно надоела США. Ближний восток уже явно не приоритетное направление для США. И, возможно, будущая стратегия Америки будет направлена на расширение сотрудничества с Ираном и постепенное внедрение в АТР. К тому же, это логично дополняется заявлением Обамы о том, что США больше не будет военным способом вмешиваться в дела Ближнего Востока. США вообще пытается меньше зависеть от традиционных партнеров, и создать такую конфигурацию, в которой и СА, и Иран, и Турция и Израиль будут находиться в балансе. Ситуация, когда «саудиты были готовы бороться до последнего американского солдата», скорее всего, больше не повторится.

США сейчас явно сосредоточены на консолидации Транстихоокеанского партнёрства, Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Ближний Восток уже не так важен, чтобы тратить на него столько внимания. Будущее за другими рынками.