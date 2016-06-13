История иногда опасно вторгается в современность. Польская крестьянская партия (PSL) поставила своих коллег из правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в крайне щекотливое положение. «Людовцы» внесли в парламент законопроект об учреждении 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами — ОУН-УПА — во время Второй мировой войны на Восточных Кресах II Республики. Речь о Волынской резне, в которой погибло 100 тысяч невинных поляков. Депутат от Польской крестьянской партии Петр Згожельский, который является одним из создателей законопроекта, заявил в обосновании решения, что ради хороших отношений с Украиной нельзя «торговать памятью об убитых соотечественниках».

pl.wikipedia.org Волынь. Поляки. 1943 год. Так что это было — просто убийство или геноцид?

Это не первый проект подобного закона, в Сейме с апреля этого года проходит через комитеты аналогичный документ за авторством парламентского клуба Kukiz'15 и схожий, но отличающийся в кое-каких важных деталях от PiS. И как раз для правящей партии альтернативные законопроекты довольно неудобны. Хотя в 2013 году «Право и Справедливость» вкупе с «Солидарной Польшей» (SP) и той же PSL уже настаивали на квалификации Волынской резни как геноцида поляков, тогда «Право и Справедливость» находилась в оппозиции. Власть принадлежала «Гражданской платформе» (РО), шли трудные переговоры с Украиной о подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а потому лидеры РО, объясняя, что они хотели бы иметь хорошие отношения со своим восточным соседом, блокировали жесткую формулировку. В итоге в парламенте прошел более мягкий вариант, где Волынская резня имела «признаки геноцида». Ответственность за это несла «Гражданская платформа», в отличие от «принципиальных» депутатов от PiS. Однако сейчас «Право и Справедливость» сама контролирует Сейм и Сенат, кабинет министров и президентский пост — спрятаться не за кого и пора платить по счетам «исторической памяти».

Правящая партия рискует поскользнуться на льду, который она сама и приготовила. С начала этого года новая власть неоднократно давала понять, что она решительно настроена на реализацию предвыборного обещания об учреждении новой IV Республики. С точки зрения преемственности это означало, что забвению подлежит не только послевоенный период существования «коммунистической» Польской народной республики, но и III Республики, появившейся в 1989 году. Иначе говоря, для PiS после 17 сентября 1939 года сразу шло 18 сентября 2016 года со всеми вытекающими последствиями. Жесткий настрой привлекал к партии союзников — различные ассоциации «пограничья» и «кресовяков» (потомков поляков, проживавших между Первой и Второй мировой войны на Украине и Белоруссии). Но для этих союзников 11 июля является сакральной и фундаментальной датой, которой они пожертвовать не могут. Попытки «Права и Справедливости» растворить в своем законопроекте Волынскую резню в общей могилке «Национального дня памяти мученичества кресовян», где говорится о «жертвах террора российского тоталитаризма, немецкого и интегрального украинского национализма», установить этим «днем памяти» 17 сентября, вызывают возмущение у кресовяков.

В начале июня с протестом против такой «исторической политики» PiS выступил ряд польских церковных и общественных деятелей. Их обращение «Почему Качиньский (глава правящей партии Ярослав Качиньский — С.С.) боится правды?» цитирует портал Kresy.pl. Они выдвигают следующие претензии: во-первых, законопроект «Права и Справедливости» не устраивает их тем, что переносит устоявшуюся дату «кровавого воскресенья», 11 июля 1943 года, на 17 сентября, в чем кресовяки видят уступку украинцам. Во-вторых, говорится в обращении, кресовяки более 70 лет ведут борьбу за защиту памяти «жертв самых ужасных убийств, совершенных против поляков украинскими преступными формированиями ОУН и УПА» и «неоднократно просили парламент установить 11 июля Днем памяти жертв украинского геноцида». Поэтому их не устраивает новая концепция, которую лоббирует правящая партия, предлагающая на замену понятие «мученичества», поскольку это размывает преступный характер «акций ОУН и УПА» и нивелирует сильный смысл слова «геноцид». Отсюда вопросы к Качиньскому — как может он поддерживать ложь тех польских политиков, типа бывшего президента Польши Бронислава Коморовского, отрицавших геноцид, и предавать собственные идеалы?

Проблема для правящей партии здесь в том, что альтернативные законопроекты крайне радикальны. Так, в тексте клуба Kukiz'15 обоснование необходимости квалификации Волынской резни в качестве геноцида идут ссылки на День памяти жертв Холокоста — 27 января 1945 года, годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау силами Красной Армии; Геноцид армян; День памяти жертв геноцида в Руанде. При этом об идеологическом источнике зверств ОУН-УПА, работе проповедника украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова «Национализм», говорится, что он «формулирует идеи, очень похожи на мысли и постулаты Третьего рейха, содержащиеся в «Майн кампф». А это уже сильный аргумент для тех государств, которые состояли в антигитлеровской коалиции. К тому же, любая попытка противопоставить что-то ослабленное, сразу же вызовет у значительной части электората «Права и Справедливости» настороженность и подозрения в предательстве.

Память о Волынской резне систематически проявляется и в выступлениях депутатов Сейма. Приведем несколько примеров. Из стенограммы пленарного заседания Сейма, 12 февраля 2016 года, депутат Малгожата Голиньская (PiS): «9 февраля 1943 года было совершено массовое убийство с особой жестокостью. Украинские националисты убивали польское население, жителей села Паросля, погибло от 149 до 173 человек, в том числе женщин и детей. Удалось спасти только 12 поляков, в основном детей. Это убийство считается началом Волынского преступления. Его организаторы — преступные украинские националисты, Степан Бандера и Украинская повстанческая армия… Исключительные жестокость и пытки стали причиной того, что это преступление называется Волынской резней. И этот способ антипольской этнической чистки был квалифицирован Следственным отделом Института национальной памяти как геноцид. (Аплодисменты)».

7 марта 2016 года, из запроса министру культуры и национального наследия Польши Петру Глинскому от депутата Артура Горского (PiS): «У предыдущего правительства полностью отсутствовала историческая политика в отношении Восточных Кресов… Не было сильной реакции на случая проявления антипольских действий со стороны Украины, не было никакой официальной позиции по отношению к прославлению уголовного формирования ОУН/УПА. Во Львове возведены памятники идеологу ОУН/УПА Степану Бандере и командиру УПА Роману Шухевичу, которые несут прямую ответственность за преступления на Волыни, где зверски убиты, по меньшей мере, 130.000 поляков».

Выступление в Сейме депутата Терезы Халас (PiS), 13 апреля 2016 года: «Своим заявлением я обязана людям, которые чудом спаслись от топоров и вил украинских националистов из УПА и СС «Галичина», жестоко и безжалостно убивавших поляков, от младенцев в колыбелях до немощных стариков. Несмотря на то, что столько лет прошло с тех пор, память о них до сих пор представляет эти кровавые дни и красные ночи, озаренные пожарищами, в которых сгорали человеческие тела, усадьбы, фермы и церкви. Именно эта память переживала молчаливую травму все эти годы. Что может чувствовать униженный человек? Как с такой тяжестью может жить уязвленный народ? И, наконец, чем назвать это преступление — убийством или геноцидом? Как назвать распятие детей на заборах, бросание их в колодцы, прибивание языками к столам или выкалывание глаз? Убийством или геноцидом? Как назвать отрезание косами голов мужчин и закалывание вилами женщин?.. У кресовян есть одна просьба к нам, то, о чем они мечтали в течение многих лет, памятуя о своих близких. Сегодня они ждут, когда Польша признает историческую правду, установив 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида кресовян. (Аплодисменты)».

Киев пытается играть на опережение. В начале июня ряд видных украинских деятелей обратился с письмом покаяния и прощения к полякам, в котором предложили установить общий день памяти жертв украинско-польских конфликтов. Но это не вызвало понимания ни в МИДе Польши, ни в парламентской комиссии по связям с поляками за границей. Как сообщала Зарубежная служба Польского радио, глава комиссии, депутат от PiS Михал Дворчик заявил, что историческая политика Украины направлена на «восхваление националистов, формирований, которые ответственны за геноцид… Политики одной рукой подписали этот документ, который, по крайней мере, теоретически направлен в сторону примирения, а второй рукой голосуют за то, чтобы главные улицы украинских городов называть именами лиц, непосредственно или политически ответственных за геноцид польского народа во время Второй мировой войны. Это полная непоследовательность».

Конечно, в Польше и сегодня хватает тех, кому нужна Украина «хоть необандеровская, хоть демократическая», главное, чтобы не пророссийская. Однако фактор антироссийскости начинает перебивать другое. Киев создает все больше и больше проблем для Варшавы не только по линии исторической памяти. Когда на Украине раздают посты советников то творцу «шоковой терапии» Лешеку Бальцеровичу, чья популярность в собственной стране равна популярности в России покойного Егора Гайдара и ныне здравствующего Анатолия Чубайса, то экс-министру иностранных дел Радославу Сикорскому, личному врагу Ярослава Качиньского, вряд ли подобное доставляет удовольствие «Праву и Справедливости». Максимум, что правящая партия может сделать в такой ситуации, это изменить концепцию «геноцида поляков» на «мученичество». Ведь признание на государственном уровне в Польше геноцида поляков на Волыни, организованного украинскими националистами, грозит и вторым шагом — разворачиванием уже кампании за его международное признание. Не случайно глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский обращает внимание на недавнее признание немецким парламентом Геноцида армян, говоря, что «Германия не является стороной, непосредственно затронутой армяно-турецким конфликтом. Если Берлин может позволить себе такой жест, тем более удивительно, что Польша, где десятки тысяч граждан были зверски убиты, не может позволить себе назвать Волынское преступление по имени — геноцидом».

Так что в ближайший месяц PiS предстоит трудная работа, поскольку ей придется применить все имеющиеся в арсенале приемы фигурного катания, чтобы не упасть на коварном политическом льду и не набить себе имиджевых шишек.