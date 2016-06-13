Флаг Грузии

Видеовойна в Грузии, заключающаяся в публикации в интернете различных кадров из личной жизни граждан, возобновилась. 12 июня вечером грузинские телекомпании и соцсети передали очередное сообщение редактора издания «Хроника+» Элисо Киладзе о тайных записях из личной жизни «известных граждан», ссылки на которые она получила на своей странице в соцсети от неизвестных ей, по ее же заявлению, лиц.

Эти же ссылки, как выяснилось, получили еще несколько пользователей соцсетей, в том числе специалист по компьютерным технологиям, член организации «Амбрелла» Лука Пейкришвили.

Оба — и Киладзе, и Пейкришвили — сразу же сообщили об этом правоохранительным органам. Пейкришвили вызвал полицию к себе на дом, где были проведены соответствующие следственные действия. Поздно ночью Луку Пейкришвили увезли в Главную прокуратуру, где допрашивали более часа.

Сотрудников прокуратуры вызвала в редакцию газеты «Хроника+» и Элисо Киладзе, которую затем также увезли на допрос. После окончания допроса, который продолжался более трех часов, Киладзе потребовала отставки главного прокурора, начальника Службы государственной безопасности и министра внутренних дел.

Как заявила Киладзе журналистам после выхода из прокуратуры, за то время, пока ее допрашивали, на ее странице в соцсети некие лица вновь разместили ссылки на видеозаписи из личной жизни граждан.

«Произошло нечто циничное. Я сижу на допросе в Главной прокуратуре, а в период следственных действий этот пользователь Facebook опять распространяет кадры, отражающие личную жизнь, делает комментарии по моим различным статусам. Мы все — и журналисты, и общественность — должны потребовать отставки Гомелаури (начальник Службы госбезопасности) и его заместителя Гогашвили, министра внутренних дел, который неизвестно, существует у нас или нет, и главного прокурора Ираклия Шотадзе», — отрезала Элисо Киладзе.

Интересно, что чаще всего видеозаписи из личной жизни граждан получает от пользователей соцсетей именно редактор «Хроники+». Ей же становятся известными многие «скандальные» информации о тех или иных грузинских политиках.

Что касается тайных записей из личной жизни граждан, они в Грузии уже давно стали своего рода орудием политической борьбы против оппонентов.

Особенно активно использовать этот метод стали при правлении Михаила Саакашвили после того, как в Грузии пробудилась после долгой стагнации «оппозиция». Ее «костяк» составляли бывшие соратники Саакашвили, обиженные на него из-за должностных перемещений или неудовлетворенности составом предвыборных партсписков. «Почувствовав» возможность перемен, к нему быстро примкнули находившиеся доселе в тени различные партии «левого» и «правого» толка. А финансировать оппозицию открыто взялся бизнесмен Бадри Патаркацишвили, чья политическая карьера так печально закончилась спустя несколько месяцев после ее начала.

В 2007 году, когда после ареста бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили оппозиция впервые после «революции роз» устроила в Тбилиси масштабные акции протеста, правительство Саакашвили объявило ей настоящую «войну компроматов».

Разница между тогдашней и нынешней ситуацией состоит в том, что в тот период источником публикации «компроматов» на оппозицию был официальный орган — прокуратура.

Превращенный в рупора Главной прокуратуры страны Ника Гварамия (ныне занимающий пост гендиректора телекомпании «Рустави-2») регулярно извещал общественность о новых тайных записях переговоров и деяний представителей тогдашней оппозиции, а грузинские телекомпании и общественность, которые сегодня протестуют против вмешательства государства в личную жизнь граждан, в тот период дружно возмущались злыми умыслами оппозиции и не расценивали эти тайные записи как нарушение принципа неприкосновенности личной жизни.

Вторая вспышка войны компроматов была связана с оппозиционной деятельностью бывшей соратницы Саакашвили Нино Бурджанадзе и ее единомышленников и разгоном митинга, устроенным властями в ночь на 26 мая 2011 года. Для оправдания решения о разгоне митинга было опубликовано множество видеозаписей о «перевороте», который якобы готовила воодушевляемая Бурджанадзе «оппозиция».

Война компроматов особенно обострилась после появления на политической арене Грузии олигарха Бидзины Иванишвили, причем на этот раз компроматы сыпались с обеих сторон и увенчались так называемыми «тюремными кадрами» — демонстрацией пыток и насилия над заключенными в Глданской и других тюрьмах страны.

Уже после парламентских выборов 2012 года правительство Иванишвили неоднократно сообщало общественности об обнаружении «архива» тайных записей из личной жизни граждан, который был составлен при прежних властях. В период, когда МВД возглавлял экс-премьер Ираклий Гарибашвили, обществу даже продемонстрировали церемонию уничтожения серии аудио‑ и видеозаписей. Но «видеовойна» на этом не закончилась.

После официального уничтожения «архива» в соцсетях периодически появлялись все новые и новые кадры, в связи с чем представители общественности и журналисты начали специальную кампанию «Это тебя касается». Они добивались того, чтобы на законодательном уровне лишить правоохранительные органы доступа к частным переговорам и личной жизни граждан, но в итоге был принят закон, который «ключ» к тайному прослушиванию граждан оставил за МВД, а контроль возложил на инспектора по охране персональных данных. При этом, прослушивание и тайная слежка должны осуществляться на основании решения суда или мотивированного постановления прокурора. Но видеовойне закон не помешал. В интернет-сетях периодически всплывают все новые ссылки, а в преддверии назначенных на 8 октября парламентских выборов можно ожидать еще большей активизации этой видеоэпопеи, авторы которой, видимо, надеются таким путем развенчать и скомпрометировать своих политических противников.