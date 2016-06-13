



Реджеп Эрдоган

В марте этого года в американском Майями была арестована ключевая фигура правительственного коррупционного скандала 17 декабря 2013 года, гражданин Ирана Реза Зарраб. Заявления, сделанные им после ареста, могут стать причиной того, чтобы некоторых турецких политиков в скором времени внесли в список Интерпола. Как известно Зарраба обвиняют в том, что он создал преступную схему, позволившую обойти санкции США в отношении Ирана, а некоторые турецкие политики и члены правительства были активными членами этой схемы. Прокурор южного округа Нью-Йорк Прит Бхарара, инициировавший арест Зарраба, официально включил в материалы дела роль и связи предпринимателя, досье по правительственному коррупционному делу. Таким образом, в деле оказались три бывших министра, члены Партии справедливости и развития (ПСР): Зафер Чаглаян, Эгемен Багыш и Муаммер Гюлер. Прокурор также занес в дело список турецких официальных лиц, с которыми Зарраб предположительно мог находиться в близких деловых отношениях. Там фигурирует и супруга президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

Дело в том, что Зарраб пожертвовал около $7 млн фонду социальной поддержки и обучения малоимущих слоев населения TOGEM-DER, основанному супругой главы государства Эмине Эрдоган, что многие расценили как прямое доказательство связи президента с бизнесменом. Другие доказательства, добавленные Бхарарой в дело: переписка Зарраба о сверхприбылях от корабельных перевозок, незанесенных его адвокатами в налоговые декларации; деловая переписка с иранскими нефтяными компаниями из санкционного списка США; список имущества Зарраба, указанный им в одном из писем; дома, породистые лошади, произведения искусства, самолеты, оружие; слитки золота, фотографии его самолета и коллекционного оружия, выполненного из чистого золота.

В обвинении Бхарары фигурируют такие строки: «Обвиняемый владеет огромным богатством, множеством домов, яхт и другим движимым имуществом, которое он приобретал не только для своего пользования, но и для подкупа ряда коррумпированных турецких чиновников». «В 2013 году Зарраб был арестован в Турции по обвинению в подкупе ряда турецких политиков, которые прикрывали его в ведении незаконных и преступных деяний. Через 72 дня ареста он был отпущен в Турции. Сотрудники полиции и прокуроры, которые вели дело Зарраба в Турции, были сняты со своих должностей и многие уволены, или же понесли служебные наказания, некоторые были арестованы», — заявил прокурор.

На предложение Зарраба внести с кассу суда $10 млн наличными за возможность переведения под домашний арест, Бхарара ответил: «Сумма, предложенная обвиняемым в качестве поручительства, ничтожно мала и составляет лишь треть сумм, перечисленных им на подкуп и взятки в 2013 году». Подкуп Заррабом чиновников, фигурирующих в деле, отражен следующими цифрами: министр экономики Турции того периода Зафер Чаглаян — 32 млн евро, $10 млн, 300 тыс. швейцарских франков, рояль, несколько часов люксового сегмента; министр по делам с Евросоюзом Эгемен Багыш — $500 тыс.; министр внутренних дел Муаммер Гюлер — $5,8 млн; директор крупнейшего в стране государственного банка — 2,5 млн евро и $1,4 млн.

Расследование, проводившееся сотрудниками ФБР до того, как было заведено дело, заключило, что годовой доход Зарраба многократно превосходил заявленную его адвокатами в налоговой декларации сумму, составив более $11 млрд. В разделе дела, касающегося имущества Зарраба, приводятся такие данные: ему лично принадлежит не менее 20 объектов недвижимости; компаниям, принадлежащим ему, дочери и супруге не менее 3-х объектов недвижимости; коллекция оружия стоимостью порядка 40 тыс. евро; шесть породистых лошадей стоимостью 100 тыс. евро, принадлежащие ему лично, супруге и их компании «Роял Групп»; 7 грузовых кораблей (зарегистрированных на RzaYatçılık и RoyalTurkLLC); личный самолет, зарегистрированный как TC-RZA; 17 автомобилей класса люкс, зарегистрированных на компанию «Роял»; произведения искусства стоимостью $10 млн.

Конечно же, невозможно привести в статье все доказательства и документы из дела прокурора Бхарары, но главное заключается в том, что в скором времени суд США может инициировать решении об аресте целого ряда турецких политиков и государственных деятелей.

Еще одна интересная деталь: в конце обвинительного заключения добавлена информация и о вынужденной отставке премьер-министра Ахмета Давутоглу. В заключении сказано: одна из главных причин досрочной отставки премьер-министра Давутоглу — его отказ в неофициальной просьбе неких политиков выплатить за Зарраба, постоянно проживающего в Турции, $2.7 млрд налогов, которые бизнесмен задолжал Ирану.

«Мы вытащили Зарраба из тюрьмы в Турции, создали ему положительный образ, везде представляя его как «бизнесмена, жертвующего большие суммы на благотворительность», теперь еще и долги Ирану должны выплачивать?», — заявил Давутоглу, не вдаваясь в подробности. Но если это обвинение действительно окажется в деле Бхарары, то его нельзя будет просто так забыть, рано или поздно вскроются все обстоятельства.

Дело Зарраба — не просто история сокрытия налогов, как может кому-то показаться. Ради его спасения были уволены сотни сотрудников прокуратуры и управления безопасности в Турции. Арестованы многие следователи. А если следовать туманному заявлению Давутоглу, то и премьер-министр был снят с поста ради него. Зарраба нужно хорошо охранять. Его нельзя отпускать ни за какие залоги. Потому что, если он выйдет из тюрьмы Нью-Йорка, то может легко стать жертвой покушения. Ведь он очень важная фигура, знающая много не только о коррупции в США, но и в Турции. Его надо содержать в особо охраняемом режиме. Коррумпированность властей Турции нашла свое отражение в деле, заведенном на территории США, и стала достоянием всего мира. Большинство обвинений было известно и ранее, но сейчас все стало известно в деталях.

Турция проходит через очень сложный, переломный момент в своей политической истории. Сейчас в стране правит коррупция и беззаконие, закон сурово преследует лишь рядовых граждан, тогда как на лояльных политиков и бизнесменов неотвратимость закона не распространяется. В Турции преследуются все прокуроры и СМИ, которые осмеливались говорить правду о коррупционном скандале 17 декабря 2013 года. По сути, коррупция эксплуатирует труд и свободу граждан. Но дело Зарраба дало надежду Турции, надежду на очищение власти от коррупции, и я теперь верю, что у истины есть одно очень неприятное (!) свойство, что истина, какой бы тайной она ни была окутана, всегда становится явью.