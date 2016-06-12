Недавно исполнилось 75 лет со дня перелета в Шотландию (10 мая 1941 года) заместителя Гитлера по делам нацистской партии Рудольфа Гесса. Комментируя это событие, BBC назвало его «одной из загадок Второй мировой войны, разгадать которую до сих пор не позволяют заинтересованные силы». В этой связи ИА REGNUM предлагает свою версию этой интригующей истории и также ставит свои вопросы.

Рудольф Гесс — мистик Третьего рейха

«Публикации не подлежит»

17 августа 1987 года в тюрьме Шпандау в Западном Берлине при загадочных обстоятельствах ушел из жизни 93-летний Рудольф Гесс. Его считали одним из главных нацистских преступников, и по приговору Нюрнбергского военного трибунала он отбывал пожизненное заключение.

Смерть «заключенного № 7» (так именовали Гесса в тюрьме) наступила в момент, когда появились реальные шансы на его освобождение. Бывший адвокат Гесса А. Зейдль, а вслед за ним член британского парламента Эйри Нив и даже бывший генеральный прокурор Великобритании Хартли Шрукросс считали, что «дело Гесса» было сфабриковано союзниками-обвинителями на Нюрнбергском процессе. Американский комендант Шпандау даже написал по этому поводу письмо Михаилу Горбачеву. Тот пообещал разобраться. И вдруг сообщение о смерти Гесса.

Первоначально утверждалось, что Гесс повесился, сделав петлю из провода комнатного нагревателя. Произошло это в момент, когда опекавший Гесса охранник-американец (по другим данным, англичанин) отлучился к телефонному аппарату в соседнем здании.

Труп Гесса доставили в госпиталь английской военной прокуратуры. Директор института судебной медицины Лондонского университета профессор В. Камерон в присутствии четырех союзных держав провел патолого-анатомическое обследование и установил: Гесс вначале потерял сознание и умер только некоторое время спустя.

Сразу возникло много версий. При всей их противоречивости они имели одну отправную точку: кто-то явно опасался того, что на свободе Гесс раскроет «великую тайну» Второй мировой войны. Сегодня, когда стали доступными некоторые документы из российских архивов, становится ясным, что такая тайна действительно существует. В конце 90-х годов группа исследователей института Российской академии наук под руководством академика И.Д. Коваленко подготовила на английском языке компьютерный сборник «Документы КГБ. Секретные архивы. Гитлер». В одном из документов приводятся показания заместителя Геббельса Фриге, в которых он свидетельствует, что сенсационный перелет Гесса в Шотландию в мае 1941 года был санкционирован лично Гитлером.

Компьютерный сборник хорошо продавался в США, но был запрещен для распространения в Великобритании, где по закону срок давности для документов, имеющих отношение к связям Лондона с нацистским Берлином, истекает только в 2017 году. Очевидно, это неспроста.

Как Сталин разыскивал Гесса

Иосиф Сталин болезненно отреагировал на перелет Гесса в Шотландию и связывал этот трюк Гитлера с его решением напасть на СССР. Его не убеждали подбрасываемые англичанами доводы о том, что, мол, британской разведке удалось выманить Гесса на свою территорию, чтобы потом обменять его на двух своих провалившихся в Германии агентов Беста и Стевенса. 19 октября 1942 года Сталин направляет послу СССР в Англии Ивану Майскому телеграмму, в которой высказывает предположение, что «Черчилль держит Гесса про запас, чтобы потом договориться с Германией».

Осенью 1942 года Майский обсуждает «тему Гесса» с министром иностранных дел Энтони Иденом. Ставится вопрос об организации суда над заместителем Гитлера по партии. Форин офис спешит информировать о переговорах своего посла в Москве Алана Кларка Керра. Ему сообщается для «личной информации», что «Гесс — неподходящая фигура для создания специального международного трибунала», а также просят передать Сталину заверения, что «пребывание Гесса в Англии не будет использовано правительством Великобритании для заключения сепаратного мира с Германией». Но в марте 1943 года Вашингтон и Лондон почему-то вообще отказываются организовывать судебные процессы над нацистскими преступниками, предлагая после войны «без шума расстрелять всех, кто будет схвачен». Сталин выступил против. Он рассчитывал, что именно на этих процессах ему удастся «разоблачить подстрекательские происки западных демократов, направленных на разжигание войны».

Москва насторожилась. Идут сложные переговоры. В конечном счете стороны достигли согласия не обсуждать в Международном военном трибунале вопросы, нежелательные с точки зрения государственных интересов. И тем не менее на Нюрнбергском процессе в 1946 году не обошлось без «сенсаций». Именно защитник Гесса Зейдль затронул запретную тему. Он раздобыл где-то фотокопию секретного пакта Риббентропа-Молотова 1939 года и огласил на процессе некоторые его формулировки. Обвинители стали прерывать его речь. Тогда 22 мая 1946 года в американской газете «Сент-Луис пост диснэтч» печатается весь текст секретного протокола. До сих пор не установлено, каким образом в распоряжении «команды Гесса» оказался этот документ, и почему после его публикации в американкой печати покончил с собой советский генерал Николай Зоря.

Защита Гесса на Нюрнбергском процессе осуществлялась грамотно. Заместителя Гитлера по партии кто-то искусно выводил из-под удара. Ему спасали жизнь. Кто это мог делать? Но вот что любопытно. В узком кругу Гесса называли «египтянином». Он родился в Александрии, владел английским языком, серьезно увлекался восточной мистикой и оккультизмом. Называл своим учителем Карла Хаусхофера, генерала, работавшего на германскую разведку. Историк В. Прусаков считает, что Хаусхофер прошел выучку у известного (российского) восточного мистика Георгия Гурджиева, являвшегося, по некоторым сведениям, сотрудником царской военной разведки. Именно Хаусхофер в 1920 году ввел Гесса в ближайшее окружение Гитлера. А годом раньше в окружении Гитлера появилась еще одна довольно загадочная личность — Альфред Розенберг, прибывший в начале 1920-х годов в Германию из Советской России. Что бы все это значило?