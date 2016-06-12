Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 5 — 11 июня стали: папа Франциск напутствовал молодых астрономов; отмена Всеправославного собора ударит по имиджу константинопольского патриарха Варфоломея; джихадисты в Сирии и Ираке ждут ответной мести от шиитов; в Польше предлагают учредить валюту Междуморья; кардинал Паролин едет на Украину и другое.

Папа Римский Франциск принял в Ватикане молодых астрономов, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик встретился с международной группой преподавателей и студентов, участников 15-й Летней астрономической школы при Ватиканской обсерватории. Обращаясь к астрономам, Франциск, в частности, сказал: «Желание понять Вселенную, созданную Богом, а также наше место в ней является общим для людей из самых разных культурных и религиозных контекстов». Жителей планеты объединяет стремление узнать правду о принципах действия этой замечательной Вселенной, «все больше приближаясь к своему Творцу». Нынешний курс Летней астрономической школы посвящен исследованиям воды в Солнечной системе, и, по словам папы, такой выбор темы провиденциален: «Начиная с самых маленьких снежинок до самых больших водопадов, от рек и озер до бескрайних океанов вода очаровывает нас своей силой и в то же время своим смирением. Великие цивилизации брали начало от рек, и доступ к питьевой воде сегодня является вопросом справедливости для человеческого рода, для богатых и бедных». 125 лет назад папа Лев XIII основал Ватиканскую обсерваторию с целью подтвердить, что «Церковь является другом подлинной и основательной науки, как человеческой, так и Божественной». На протяжении многих лет, отметил Франциск, Ватиканская обсерватория стремилась достичь намеченной цели, используя для этого новые инструменты, а также посредством диалога с другими научно-исследовательскими центрами. В более общем плане, работа ученого требует немалых усилий, которые могут быть и долгими, и трудными, однако, подчеркнул понтифик, «я желаю вам умения поддерживать в себе эту радость, которая оживляет ваш научный труд: именно наличие радости является причиной того, что вы не можете не делиться ею с вашими друзьями, семьями, с вашими народами, с международным ученым сообществом, с которым вы работаете. Я надеюсь, что вы всегда будете испытывать радость исследований и делиться их плодами по-братски и со смирением». Папа пообещал молиться за молодых астрономов, чтобы научные исследования, иногда длинные и утомительные, были для них источником глубокой радости.

Католическая пресса продолжает внимательно следить за перипетиями созыва Всеправославного собора, который запланирован на 16−27 июня на Крите. Его открытие, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан), выглядит все более неопределенным. Ряд Священных синодов или епископских собраний просят перенести дату Собора, чтобы успеть внести поправки в проекты документов, запланированных к принятию. По этой причине и по другим некоторые Православные церкви уже заявили, что они не приедут на Крит, что негативно отразится на статусе Собора, так как его решения требуют единодушного согласия приглашенных Церквей. На сегодняшний день, кроме Константинопольского патриархата, подтвердили свое прибытие только Александрийский, Иерусалимский и Румынский патриархаты, а также автокефальные Церкви Кипра и Албании. Вполне вероятно, что Русская православная церковь, которая неоднократно подчеркивала необходимость единогласного решения Церквей, предложит отсрочку. Свое мнение РПЦ выскажет в понедельник, 13 июня, в ходе внеочередной сессии Синода. Что касается Греции, Польши, Чехии и Словакии — эти Церкви пока что не гарантировали свое участие. Сложившиеся трудности вызывают три кратких замечания. Обращает внимание то, что публичное выражение претензий прозвучало слишком поздно. Следует также отметить, что Московский патриархат не является движущей силой их проявления, как некоторые могли бы подумать. Сигнал был дан Болгарией, а затем патриархатами Антиохии и Сербии, которые не известны своей принципиальной враждебностью к идее созыва Собора. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, помимо претензий к проектам документов, ряд Церквей (Антиохийская и в меньшей степени, Сербская) надеялись, что во время заседания Собора им удалось бы урегулировать свои разногласия с другими Церквами. Теперь все это под вопросом.

Vatican insider (Турин, Италия) обращает внимание на заявление Константинопольского патриархата, в котором тот попытался сгладить выдвинутые к нему претензии. С одной стороны, Фанар заявил, что после «неожиданного и удивительного выражения позиций и взглядов братских Православных церквей, подтверждает, что ни одна институциональная структура не может пересмотреть уже начавшийся соборный процесс». С другой стороны, Константинопольский патриархат обещает рассмотреть вопрос о том, чтобы в согласованные заранее тексты можно было бы вносить поправки, исправления или дополнения, но именно «в ходе работы Всеправославного собора». Издание считает, что, начав свою работу, Собор мог бы подтвердить, что единство во Христе не производится механически, но расцветает как дар Святого Духа, если идти путем корректировки соборных текстов и заявлений, прибегая к компромиссам, чтобы снять опасения тех Церквей, которые их выражают.

Церкви, которые отозвали свои неоднократные обещания принять участие во Всеправославном соборе, ставят под угрозу единство Православия, заявил архиепископ Хризостом II, предстоятель Кипрской православной церкви. Как передает KATHPRESS (Вена, Австрия), митрополит возложил «ответственность на тех, кто сам способствует непреднамеренному расколу». Также издание анализирует позицию Сербской православной церкви, отказавшейся от поездки на Кипр, и напоминает, что еще весной этого года по итогам собрания епископов из Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Хорватии в адрес Румынского патриархата было выдвинуто обвинение во вмешательстве во внутренние дела сербского православия. В конечном итоге, открытие работы Собора, скорее, будет зависеть главным образом от реакций патриархатов, Московского и Константинопольского. Если РПЦ останется дома, Собор «провалится», даже если и не будет официально отменен. А это ударит по рейтингу константинопольского патриарха Варфоломея, главного инициатора созыва Всеправославного собора.

Армяне Турции живут в страхе после признания бундестагом Геноцида армян, армянский святитель выражает «солидарность» с Эрдоганом, а паства архиепископа тем временем опасается мести и насилия, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Этнические армяне в Турции, около 100.000, оказались «пойманными» в стране, охваченной негодованием, они с тревогой ждут обратных мер воздействия со стороны ультранационалистических групп, которые могут воспользоваться поддержкой турецких властей, спецслужб и военных. Это реакция на яростные речи президента Турции Реджепа Эрдогана. В своей речи он заявил, что мог бы изгнать армян из страны, как с турецким гражданством, так и иммигрантов. Турецкие армяне, говорившие с изданием, отмечают возникновение «атмосферы страха». Информационная политика правительства настолько стала «армяноненавистнической», что возможны самые неожиданные последствия. Бывший учитель-армянин говорит, что армяне в Турции чувствуют себя «заложниками». По его словам, Турция не может принять то, что Германия признала собственную ответственность за уничтожение армянского народа, тем самым лишая Анкару возможности отрицать свою долю вины. В попытке снизить напряженность наместник Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви архиепископ Арам Атешян, который хотел бы стать будущим патриархом при поддержке Эрдогана, направил длинное письмо турецкому президенту. В нем он пишет, что резолюция, принятая бундестагом, «вызвала глубокое сожаление у армянского народа». Наместник просто повторил то, что сказал Эрдоган, когда президент раскритиковал Германию словами, которые канцлер Меркель охарактеризовала как «неприемлемые». Тем не менее, позиция архиепископа понятна. Как будущий патриарх в Стамбуле, он должен защитить свою паству от негативной реакции турецких националистов и исламистского экстремизма Эрдогана. Армянская пресса, впрочем, оказалась менее терпима к словам наместника. Армяне диаспоры призывают Атешяна действовать «как истинный глава Церкви Христовой» и учиться у папы Франциска значению слова «мужество», ссылаясь на заявление понтифика о Геноциде армян, сделанное 12 апреля 2015 года в базилике Святого Петра.

Берлин сдержанно повел себя в ситуации с началом чтения мусульманских молитв в Святой Софии в Стамбуле, отмечает KATHPRESS. Пресс-секретарь министерства иностранных дел заявил, что такой шаг Анкары является внутренним делом Турции. Тем не менее, добавил он, желательно, чтобы использование здания всемирного наследия происходило «без ущерба» его статусу. В свою очередь некоторые турецкие политики, использовав как предлог дискуссию о Геноциде армян, призвали не принимать больше во внимание позицию западных христиан и предложили из бывшего христианского собора Святой Софии снова сделать мечеть.

Agenzia Fides (Ватикан) рассказывает о ростках мирной жизни в Сирии. В Хасаке идут работы по ремонту госпиталя, который обещает стать самым большим и лучше всех оборудованным в северо-восточной части страны. Его открытие запланировано на 1 января 2017 года. «Это знак надежды и нашей решимости двигаться вперед, несмотря на трагедию, в которой мы обречены жить», — подчеркнул сиро-католический архиепископ Аль-Хасаки Жак Бехнам Хиндо. С началом гражданской войны госпиталь превратился в материально-техническую базу курдских ополченцев. После трудных переговоров, рассказал архиепископ, «мы подписали окончательный договор» и начали восстанавливать здание. По его словам, открытие самой крупной больницы в регионе площадью в 6.000 кв м, с лабораториями и отделениями лечения онкологических и кардиологических заболеваний, покажет, что христиане, ответственные за реставрационные работы, могут и будут создавать инфраструктуру для общего блага.

ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) оказался в Сирии и Ираке в трудном положении. Ждать ли джихадистам того, что шиитские ополченцы преподнесут им «блюдо мести», задается вопросом L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). По мнению издания, такой сценарий вполне возможен. Его подтверждает и директор Итальянского центра по вопросам мира на Ближнем Востоке (CIPMO) Яники Чинголи. Он говорит, что стороны конфликта накопили огромную ненависть, джихадисты принесли горе многим семьям и поэтому риск неизбежной вендетты не может быть проигнорирован. ДАИШ не упал с неба, объясняет французский политолог Оливье Руа, это «кончик копья» суннитов, которые хотели остановить так называемый «шиитский экспансионизм». Вместе с тем, западная коалиция и Иран сегодня в военном отношении контролируют ситуацию, поэтому они пытаются остановить волну ответной мести, чтобы избежать репутационного ущерба.

Polonia Christiana (Краков, Польша) размышляет над тем, не стоит ли ввиду неизбежной смерти евро учредить валюту Междуморья. Перспективы Европейского союза сомнительны. Польша должна решить, куда ей двигаться дальше. Существует естественный (исторический, культурный, географический) регион для экономической и политической интеграции, известный как Междуморье. И он представляется подходящей основой для построения альтернативного будущего для польского движения вперед — политического, экономического и денежного. Если зона единой общей валюты распространится на такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, республики Прибалтики и Балкан, Белоруссии, то это будет большой союз, в котором проживают более ста миллионов человек, а Польша играет роль самой крупной и конкурентоспособной экономики, как Германия в зоне евро. Преимущества общего рынка для Польши и других участников этого региона с единой валютой очевидны, присутствие в ней слабых экономик (например, украинской или румынской) приведет к ослаблению единой валюты Междуморья, что сделает конкурентоспособной польскую продукцию на внешних рынках. Это если не экономическая власть, то, по крайней мере, процветание Варшавы на протяжении многих лет. Это способ вернуть в страну миллионы польских эмигрантов, которые покинули свои дома после восстаний в XIX веке. Иного выхода нет. Пребывание в любой экономической парадигме с Германией — особенно денежной — поставит Польшу в положение ребенка, различия в экономическом потенциале будут не снижаться, а, наоборот, углубляться. Точно так же невозможно существование эффективной экономической парадигмы между Польшей и Россией. Россия, в силу своей географии и этнической пестроты, будет оставаться, по крайней мере, авторитарной и в ней не будет свободного рынка. Именно поэтому экономические отношения с Москвой всегда будут сопряжены с политическими интересами. В то же время, как мы знаем, в течение нескольких столетий Россия воспринимала Польшу через видение ее в качестве ближнего зарубежья, что никак нельзя принять. Внимание следует обратить на Украину и Белоруссию, за счет экономической интеграции с ними Польша имеет шанс одним ударом убить двух зайцев. Конечно, идея единой валюты Междуморья сопряжена с многими условиями. Она будет означать крах экономической политики Германии. Аналогично, против выступит Россия. Главная проблема — в самой Украине, которая является ключом к реализации этого проекта. Речь не идет о Волыни и памятнике Бандере во Львове. События последних лет показывают, что ведущую роль в государственных учреждениях Украины начинают играть люди неукраинского происхождения. Заметная часть украинского истеблишмента во главе с премьер-министром — еврейского происхождения, как и большая часть украинских олигархов (впрочем, есть там также татарин). Председатель Одесской областной государственной администрации — проамериканский грузин Михаил Саакашвили. Министром финансов была Наталья Яресько, гражданка США. Мэр Киева — не менее известный в Берлине, чем на Украине, Виталий Кличко. Переговорами с международными кредиторами занимается поляк Бальцерович. Иначе говоря, тревожно то, что доля украинцев в их собственном государственном аппарате тает, создается впечатление, что собственное государство выскальзывает из рук украинцев. Возможно, это лишь симптом переходного состояния. Время покажет. Но нет никаких сомнений, что прочный союз с виртуальным государством построен быть не может.

Папа Римский Франциск учредил специальный Комитет по распределению пожертвований для жителей Украины, пострадавших от боевых действий на востоке страны, передает Radio Vaticana. Выступая перед журналистами, директор Зала печати Святого престола отец Федерико Ломбарди подчеркнул, что средства будут распределяться независимо от вероисповедания или этнического происхождения пострадавших. Официальными представителями проекта станут Государственный секретариат Ватикана и Папский совет Cor Unum через апостольскую нунциатуру на Украине. Для эффективного распределения собранных средств папа Франциск решил учредить соответствующий «технический» комитет, состоящий из председателя и четырех помощников. Его возглавит монсеньор Ян Собилo, вспомогательный епископ Харьковско-Запорожской епархии. Главный офис нового комитета будет располагаться в курии Харьковско-Запорожской епархии, от его имени будут действовать волонтеры, призванные гарантировать фактическую доставку собранных средств пострадавшему населению. В письме, адресованном Собило по случаю учреждения комитета, государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин указывает, что для определения отдельных случаев предоставления помощи комитет в первую очередь будет руководствоваться предложениями «от межрелигиозных или межконфессиональных органов из отдельных регионов, от отдельных епископов, в том числе некатолических», а также других организаций.

Ну, а сам Паролин, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина), 17 июня возглавит святую мессу в конкафедральном храме святого Александра в Киеве. 15−20 июня государственный секретарь посетит Украину с официальным визитом, чтобы выразить солидарность папы Франциска с народом, который испытывает страдания от войны. Представитель понтифика посетит Запорожье, где официально стартует акция «Папа для Украины», а также Киев и Львов. Кардинал встретится с президентом Украины Петром Порошенко, представителями государственной и местной власти, иерархами Римско-католической и Украинской греко-католической церкви, вынужденными переселенцами.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.