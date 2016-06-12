The Independent уверена, что никогда еще Великобритания не была так близка к провалу. В смысле к «брекзиту». В четверг, 9 июня фонд ORB found провел очередной социологический опрос населения насчет отношения его к возможному выходу страны из Евросоюза. Результат был признан просто катастрофическим: 55% за то, чтобы выйти из ЕС «на свободу с чистой совестью», 45% — за сохранение нынешнего статус-кво. Больше всех из-за этого расстроился фунт стерлингов, который на следующий день потерял 1,57% своих котировок против американского доллара. Это позволило финансистам назвать пятницу, 10 июня «черной», а упомянутая выше газета отметила, что «если 23 июня все решится в пользу выхода — потери котировок валюты будут еще сильнее. Центробанк это понимает и делает акцент на покупку золота для увеличения золотовалютных резервов».

112.ua Драка между футбольными фанатами в Марселе

Издание отмечает, что «ORB Found уже проводил соцопрос в апреле, тогда положение было тоже в пользу «брекзита», но менее пугающее — 51% против 49%. Даже если на сегодняшние цифры сделать поправку в пределах допустимой погрешности (2%), преимущество желания выйти над желанием остаться будет выше апрельского».

«Беды России наконец-то добрались и до ее президента? — задается вопросом The Daily Mail. — Владимира Путина СМИ поймали на признании в том, что он плохо спит. Он признался своему коллеге Лукашенко, что ложится в 3 часа ночи, а в восемь утра уже должен быть на ногах. Усталость Путина спровоцирована экономическим спадом, испытываемым Россией и тяжелым военным бременем, которое ей приходится нести».

Московский корреспондент таблоида Уилл Стюарт хвастается, что ему лично удалось услышать признание в недосыпе главы Кремля белорусскому лидеру: «беседа была не для чужих ушей, но Путин не знал, что микрофоны уже включены».

Выдав эту тираду, журналист вдруг задумывается над тем, что «Путин никогда ничего не делает необдуманно, впустую или просто так» и приходит к выводу, что реплика о малом количестве часов на сон должна только подчеркивать его мобильность и работоспособность: «Путин гордится тем образом мачо, который ему удалось создать: 63-летний президент регулярно играет в хоккей и выходит на татами потренироваться в выполнении приемов дзюдо. При пяти часах в сутки на сон — это должно создавать впечатление силы русского лидера».

«Между прочим, хозяин Кремля не в первый раз использует необходимость поспать для оправдания своего поведения, — заключает Стюарт. — Его импульсивный уход с саммита G20 в Австралии в 2014 году — из той же оперы. Тогда он сказал, что в отличие от остальных участников встречи, ему долго добираться до дома — только до Владивостока 9 часов и еще 9 — от Владивостока до Москвы. Тогда тоже речь шла о четырех-пяти часах сна».

The Guardian пристально следит за начавшимися учениями НАТО «Анаконда-2016» — самыми, по мнению газеты, масштабными за период с момента окончания Второй мировой. Вывод, к которому приходит журналист Алекс Дюваль Смит, наверно, надо считать неожиданным и для него самого: «Партнеры по альянсу пытаются провести «показательные выступления» с демонстрацией силы в ответ на действия России, заботящейся о своей безопасности».

Корреспондент отмечает, что маневры — довольно опасная игра: «один не пожелавший раскрыть свое инкогнито военный атташе предостерегает, что Россия может какой-нибудь нечаянный просчет или несчастный случай истолковать как выпад против нее, и все в этом случае пойдет по кошмарному сценарию — если она воспримет чью-то ошибку, как наступательное действие, будет очень плохо».

Дюваль также приводит слова польского аналитика Марцина Зборского, считающего, что «это учения, чтобы успокоить Польшу. США и НАТО хотят показать, что они поддержат Варшаву, защитят ее от угрозы с востока. По размаху и количеству задействованных средств «Анаконда» далека от маневров, производимых российскими войсками по другую сторону границы».

«Размах «Анаконды» может быть, действительно, недостаточен для устрашения противника, — считает корреспондент. — Однако для того, чтобы оказать нужное воздействие на участников саммита НАТО (8−9 июля) его вполне хватит».

Financial Times вновь пытается понять, что такое Надежда Савченко, зачем ее освободил Путин, и нет ли в этом какого-нибудь очередного «хитрого плана» российского президента.

«Освобождая Савченко, Путин преследовал, как минимум, две цели. Во-первых, успокоить Европу накануне дискуссий о продлении (или непродлении) санкций и заработать себе немного позитива. Западные политические лидеры заявляют, что снятие санкций зависит целиком от выполнения Москвой Минских соглашений 2015 года, а выполнение это, похоже, обречено на провал. Порошенко ни в коем случае не должен уступать Путину, потому что Савченко в этом случае поддержит украинских военных, готовых пойти на решительные действия и остановить сепаратистов.

Во-вторых, появление Савченко в Раде и верхнем эшелоне политических сил должно усилить разлад и нестабильность в этом слое. Савченко, как депутат от «Батькивщины» Юлии Тимошенко, придает вес партии, а лидер этой организации превращается в самого популярного политика страны».

Так что, согласно прогнозу Financial Times, ждем приход Юлии Тимошенко на смену Петру Порошенко.

The Mirror, как обычно по своему «зеркальному» принципу, забитому в название газеты, освещает события, предшествовавшие матчу российской и английской сборных в рамках чемпионата Европы во Франции.

«Битва в Марселе. Пятеро травмированных и шестеро арестованных: таков результат дикого боя между английскими болельщиками и русскими хулиганами» (так в оригинале: если русские, то «хулиганы», а если англичане, то «болельщики», — прим. — ИА REGNUM ). «Русские замаскировались, нарядившись в одинаковые черные футболки и напали на англичан. Те вынуждены были ответить зелеными бутылками «Хайнекена» и стульями из бара. Французские спецназовцы вступили в действие не сразу, а когда уже потекла кровь, они применили слезоточивый газ. Русские хулиганы охотятся за английскими болельщиками на улицах Марселя».

В общем, русские любители футбола — это просто исчадие ада, а английские фаны — это культурные болельщики, белые и пушистые.

Те самые, между прочим, что виноваты в Эйзельской трагедии 1985 года, когда фаны «Ливерпуля» развязали на бельгийском стадионе драку со сторонниками итальянского «Ювентуса». В драке погибло 39 человек, а все английские клубы после этого были отстранены от участия в континентальных турнирах по эгидой УЕФА на пять лет. По истечении этого срока британцев простили и вновь пустили в Европу. Но поведение их болельщиков осталось прежним.