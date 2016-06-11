Грузия, если следовать заявлениям экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, погружается в массовый психоз и размахивает красной тряпкой как на корриде, причем сразу перед несколькими быками. Так уже было в истории этой страны в начале 1920-х годов, когда уходили оккупационные войска Германии, оказавшиеся там в первых числах июня 1918 года, а затем англичане, покинувшие регион в конце августа 1919 года. Тогда на Тифлис одновременно давили армия Деникина, которая в символическом плане изображалась белым быком и стоявшая за его спиной Красная армия, красный бык, которые выходили на геополитическую корриду вместо черного быка, который представлялся в виде присутствия Запада. При этом грузинские политические матадоры тех времен, вступая в политический поединок, размахивали тряпками самых разных цветов, пока на сцене не появился грузинский пикадор — Иосиф Сталин, завершивший представление на арене ударом пики. Знатоки знают, что такая акция является исторической конной частью, завершающей забаву — в нашем случае — с политическим быком. Правда, бывает и по-другому, когда матадор сам становится объектом розыгрыша и подвергается жесткой атаке.

Евгений Мельников. «Коррида».1964 г. бум, гуашь

Эта аллегория возникла у нас невольно в связи с сумбурным интервью президента Грузии Георгия Маргвелашвили изданию EUobserver, который заявил, что России готова «дестабилизировать половину Евразийского континента, если ей это будет необходимо». По его мнению, украинский конфликт «доказывает готовность России активировать каждый из замороженных конфликтов в соседних странах, чтобы сохранить свое влияние в регионе», а «спасением от России являются войска НАТО». Маргвелашвили также считает, что «не нужно пытаться предугадать, где возникнет новая проблема, а лучшим решением была бы эффективная система раннего оповещения в регионе». Но самый интригующий момент в словах президента Грузии — это тот, в котором он не считает, «что Россия выступает против вступления Грузии в НАТО, потому что в этой республике родился Иосиф Сталин», да и в таком случае тоже «можно сказать, что автор «Манифеста коммунистической партии» Карл Маркс родился в стране-члене НАТО».

Карл Маркс, правда, здесь не причем, ведь современником Сталина являлся известный германский социал-демократ Карл Каутский, который в конце лета и осенью 1920 года во главе огромной делегации Второго Интернационала посетил Грузию и провел переговоры с меньшевистским правительством. Грузинская социал-демократия состояла в рядах этого Интернационала, но претворяла в жизнь свою версию национального государства, выставляя себя «бастионом либерализма и социальной справедливости», противопоставляя большевистской России. Тогда, обращаясь к грузинским меньшевикам, один из руководителей Бельгийской рабочей партии и Бельгийской социалистической партии Гюисманс говорил: «Грузия должна стать во главе народностей Закавказья и освободить их от тех, кто уничтожает всякую свободу», а долгом Запада является защита «уникального грузинского демократического рая». В наше время этот тезис широко рекламировал ставший президентом Грузии Михаил Саакашвили. Но тогда, в 1920 году с резкой публичной критикой позиции Каутского выступил Лев Троцкий, который указывал на грузинский великодержавный национализм, стремление Тифлиса заручиться поддержкой империалистических держав Запада, в которых социал-демократией и не пахло.

Вот конкретные слова Троцкого: «Чем именно меньшевистская «демократия» отличалась от большевистской диктатуры? Во-первых, тем, что меньшевистский террористический режим, копируя многие методы большевиков, имел задачей охранять устои частной собственности и союз с империализмом. Советская диктатура была и остается организованной борьбой за социалистическое переустройство общества в союзе с революционным пролетариатом. Во-вторых, тем, что советская диктатура большевиков в своей исторической миссии и в условиях ее осуществления почерпает свое оправдание и действует открыто. Меньшевистский же режим терроризма и демократии есть безыдейный ублюдок жестокости и ханжества». При этом если Троцкий увлекался больше идеологической полемикой с грузинскими меньшевиками, Ленин призывал «осторожно» выстраивать политику с Тифлисом, то Сталин способствовал практической реализации проекта советизации республики. Эти три позиции неожиданно начинают появляться в современной региональной геополитике на грузинском направлении. Это важно зафиксировать для того, чтобы понять, в какой парадигме работает современный Тбилиси.

Президент Грузии Маргелашвили после недавней встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что на запланированном на 8−9 июля саммите НАТО в Варшаве появится «больше инструментов и больше ресурсов для укрепления нашей обороноспособности, а также для усиления форматов нашего сотрудничества». По заявлению грузинского официоза, получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), когда об этом будет достигнут консенсус, фактически будет равносильно политическому решению о членстве в Альянсе. В свою очередь министр обороны Грузии Тина Хидашели, которая находится с визитом в США в рамках турне по странам Европы и Северной Америки, заявила, что «нам нужно активизировать множество направлений в рамках стратегического партнерства», и призвала Запад «показать Москве, что не она определяет повестку дня», для чего необходимо принять Грузию в НАТО. «Вы должны быть более заинтересованы в нашем вступлении в Альянс, чем Грузия. Грузия нужна вам больше, чем нам сегодня необходимо вступить в НАТО. Почему? Потому, что Грузия дает вам возможность доказать России, что она не имеет права вето, что она не управляет вашей политикой, она не принимает решения вместо вас. Поскольку всем в этом зале и за его пределами известно, что единственная причина, из-за чего Грузия до сих пор не является членом НАТО, это то, что Россия не хочет этого», — заявила Хидашели на встрече в Вашингтоне.

Но почему Москва «не хочет»? Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили считает, что стремление Тбилиси стать членом ЕС и НАТО рассматривается Россией как угроза. По его мнению, «наша внешнеполитическая стратегия не идет в противоречие с российскими национальными интересами, однако российское руководство считает это опасным для них», полагая, впрочем, что «мы обязательно станем членами НАТО, мы должны постараться стать членами Евросоюза, для этого необходимо время». Так обозначаюся две линии.

Вот первый факт: оперативное командование Вооруженных сил Польши потребовало от грузинского генштаба официального объяснения причин неявки грузинских военнослужащих на учения НАТО «Анаконда-16», в которых принимают участие более 31 тысяч солдат из стран Альянса и других, — это самые масштабные учения в Польше со времен «холодной войны». В ответ последовало разъяснение, что грузинские военные отказались от участия из-за вспышки вируса ветрянки.

Второй: заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, отвечающий за отношения с Россией, Украиной и странами Евразии, заявил, что Вашингтон не намерен дислоцировать свои наземные войска в Грузии на постоянной основе.

Третий: глава Совета Европы Дональд Туск выразил уверенность в том, что Евросоюз примет решение об отмене виз для граждан Грузии в ближайшее время, так как Тбилиси выполнил «все требуемые условия для положительного окончательного решения». Однако вопрос о предоставлении безвизового режима Грузии не включен в программу встречи глав МВД ЕС, которая проходит в Люксембурге. Более того, Европарламент стал говорить о «дефиците демократии» в Тбилиси. Подобные эпизоды сильно подрывают имидж называемой «западной партии» среди грузинского политикума.

Четвертый: Грузия начинает шантажировать ЕС тем, что «если так будет продолжаться, Запад может поплатиться в Грузии той же монетой, что и на Украине, то есть майданом».

Пятый: в Грузии, как в 1920-х годах, начинают думать, что большую роль в рассмотрении вопроса о либерализации визового режима мог сыграть «реверанс Франции и Германии в сторону России».

Шестой: в Европе появляются признаки политического реверанса в сторону экс-президента Саакашвили, разыгрывается его «карта».

Наконец, седьмой: по данным социологов, впервые за последние годы в Грузии фиксируется повышение влияния так называемой «русской партии».

В Грузии стартовала самая долгая за всю историю и, видимо, самая сложная для страны предвыборная кампания перед парламентскими выборами, которые состоятся 8 октября. Местные эксперты отмечают, что в Грузии одна партия заявляет своей главной целью присоединение страны к НАТО, а другая — дружбу с Россией. Появился и известный оперный певец, баритон Паата Бурчуладзе, с новым политическим движением «Государство для народа». По мнению руководителя Центра глобальных исследований Наны Девдариани, прозападные силы фрагментированы, что также является серьезным признаком обострения политической ситуации в стране, свидетельствующие о том, что политические ресурсы и дипломатия Запада на грузинском направлении начинают терять прежний темп. Грузинский политолог Елена Хоштариа надеется, что именно «прозападная» и «прорусская» коррида может разрядить ситуацию «благодаря выборам, без войны, без танков». Остается только понять или узнать: кто на сей раз будет в Грузии выступать быком, кто матадором и кого назначат пикадором.