



Алексей Яковлев ИА REGNUM Рассвет

На минувшей неделе австрийские медиа, как обычно, пристально следили за российскими новостями и подметили среди прочего готовность Кремля к битве за Арктику, симпатии к Москве европейских правых радикалов и успехи сорта томатов «Т-34».

Непростой выбор для Москвы

В контролируемых Кремлем СМИ как правило используется любая возможность, чтобы указать на слабые места Евросоюза, отмечает Die Presse.

По мнению венской газеты, референдум о членстве Великобритании в ЕС — именно та тема, о которой принято подробно рассказывать. Так, российские государственные медиа охотно тиражируют новость о том, как премьеру Дэвиду Кэмерону устроили головомойку на британском телешоу. Издание отмечает, что выход Великобритании из ЕС представляется долгожданным подарком для президента Путина, ведь двусторонний товарооборот ничтожен, дипломатические отношения после убийства Александра Литвиненко остаются напряженными, а правительство в Лондоне — убежденный поборник санкций. Вместе с тем газета указывает на тот факт, что Лондон является не только убежищем для разыскиваемых в России лиц, таких как Ахмед Закаев, Андрей Бородин или ныне покойный Борис Березовский. Сюда олигархи переводят свое состояние, а российские фирмы выставляют свои акции на Лондонской фондовой бирже. И если Великобритания выйдет из ЕС, то правила игры и финансовые гарантии могут поменяться — с выигравшими и проигравшими с российской стороны. Также в этом случае возрастет влияние Германии в ЕС, что, как полагает Die Presse, стало бы для Москвы не самой приятной новостью.

Возрождение сверхдержавы в постсоветско-неоцаристском духе

Известный журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung и «знаток России» Маркус Венер в своей новой «изобилующей фактами» книге «Холодная война Путина» пишет о неоимперских амбициях путинской России, сообщает WienerZeitung. По мнению Венера, новая холодная война уже началась, и именно Европа на долгое время окажется в крайне тяжелом положении. Одновременно с этим Запад, несмотря на бескомпромиссное продвижение России на Украине и в Сирии, кажется, до сих пор до конца не поверил в новую конфронтацию с Востоком. По мнению автора книги, целью президента Путина является возрождение России в качестве мировой сверхдержавы в неоцаристско-постсоветском духе — в этих целях даже в Арктике демонстративно поднимают российский флаг. Венская газета отмечает, что в завершение своих рассуждений Венер приходит к незамысловатому выводу: только если Запад вновь найдет в себе силы против Москвы, он сможет защитить свое положение.

В полях томаты грохотали

У Владимира Евтушенкова новая игрушка — сорт томатов «Т-34», названный в честь танка, на котором Советский Союз проехался по Европе в ходе Второй мировой, передает Wirtschaftsblatt. На гибридный сорт — главную гордость купленного Евтушенковым в прошлом декабре агрокомбината «Южный», возлагаются большие надежды, — северокорейские гастарбайтеры, по данным экономического издания из Вены, выращивают его у подножия Эльбруса в теплицах на площади в 23 тысячи футбольных полей. Такая заинтересованность российского олигарха в овощеводстве журналистам из Вены представляется актуальной и обоснованной, ведь совсем недавно Владимир Путин заявил, что в 2020 году Россия должна выйти на самообеспечение в продовольственном секторе. Кроме того, благодаря антисанкциям с продовольственного рынка исчезли европейские конкуренты, а цены на продукты питания устремились в горние выси. Все это вкупе с государственными дотациями и налоговыми привилегиями для сельхозпроизводителей делает инвестиции в российское сельское хозяйство привлекательными как никогда прежде. А после того как турецкие помидоры попали под гусеницы бульдозеров, путь оказался расчищен оказался и для российских томатов.

Праворадикальный привет из России

Праворадикальное австрийское «Идентитарное движение» поддерживает тесные контакты с Россией, а Вена на глазах превращается в перевалочный пункт для евразийских пропагандистов, — к такому выводу на основе собственного расследования приходит газета Der Standard. Издание обращает внимание на тот факт, что, освещая президентские выборы в Австрии, телекомпания RT брала интервью не у политолога или исследователя общественного мнения, а у правого радикала — Александра Марковича, бывшего главы «Идентитарного движения». По мнению журналистов из Вены, нет ничего нового в том, что RT или Sputnik приглашают к микрофону праворадикалов — в идеологиях российских националистов и европейских «Новых правых» есть ряд общих черт, в том числе антиамериканизм и ненависть к гомосексуалистам. При этом австрийское «Идентитарное движение» поддерживает тесные контакты не только с французскими и германскими коллегами, но и с российскими агентами, ключевое место среди которых занимает русский немец Юрий Кофнер вместе со своим «Центром континентального сотрудничества». Der Standard отмечает, что этот 28-летний выпускник МГИМО регулярно публикуется в журнале Compact, относящемся к праворадикальной сцене. В своих статьях Кофнер рассуждает о «натовском фашизме» и призывает к построению «евразийского сообщества от Лиссабона до Владивостока». Издание отмечает особенность медиасреды, в которой помимо Кофнера вращаются различные одиозные персоны и учреждения: бывшие агенты КГБ, неонацисты, «фашиствующие публицисты» вроде Александра Дугина и «доверенные лица Путина» типа Владимира Якунина.

Москва готова к битве за Арктику

В Санкт-Петербурге 10 июня впервые за 45 лет был спущен на воду военный ледокол, строительство еще двух должно начаться осенью, сообщает KleineZeitung. Газета отмечает, что в августе 2015 года Россия представила в ООН заявку о приращении к своей территории богатой углеводородным сырьем области вокруг Северного полюса. В то же время ввиду предполагаемых нефтяных и газовых месторождений в Арктике четыре других сопредельных государств — США, Дания, Норвегия и Канада — заявили о своих территориальных притязаниях в регионе. Издание также отмечает, что из-за таяния многолетних льдов регион становится все более привлекательным для грузового сообщения между Тихим и Атлантическим океанами.