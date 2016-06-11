«Страны Евросоюза согласятся продлить еще на шесть месяцев действие санкций в отношении России, — нисколько не сомневается La Vanguardia. — Основанием для этого служит роль, которую Москва играет в сепаратистском конфликте на востоке Украины. Официальное решение будет оглашено 24 июня на саммите ЕС посвященном этому вопросу, но позиция «содружества двадцати восьми» не вызывает сомнений уже сегодня. Санкции будут продлены в том же объеме и с теми же условиями, что и сейчас, но пауза в этом вопросе продлится не полгода, а лишь летние месяцы — уже в сентябре руководители ЕС и государств, входящих в него вновь могут заняться изучением положения вещей».

flickr.com/The U.S. Army Американский солдат

Газета не стремится называть даты возможных изменений, однако сам тон ее высказываний говорит о том, что желание отказаться от конфронтации с Россией и вернуться на рельсы сотрудничества набирает силу, иначе бы не было разговора о досрочных попытках пересмотреть существующее положение вещей.

Материал издание опубликовало весьма скромных размеров, но комментариев текст собрал огромное количество. Причем далеко не каждый из читателей, оставлявших свои «пометки на полях» стремился держать себя в рамках политкорректности.

«Идиотизм наших политиков просто зашкаливает. То они готовы пойти на все условия, выдвигаемые Лавровым, то вдруг через день после этого встают в позу и заявляют, что продлят санкции. Что в итоге? Испания теряет русских туристов, а наши фермеры остаются без возможности продавать овощи и фрукты в Россию. А ведь это — самый большой рынок Европы.

Русские, в конце концов, это переживут, бывали в их истории дни и похуже, а вот куда провалимся мы?» — пишет читатель Victor Sanchez.

«ЕС живет по указке Виктории Нуланд из Госдепа США. Продлять санкции или снимать их, на самом деле решают в Вашингтоне, а не в Брюсселе. Итальянцы, французы, греки, немцы уже хотят покончить с этой глупостью и заставить Украину выполнить Минские соглашения», — отмечает посетитель под логином Almabu.

Его поддерживает пользователь RTfanatic:

«Это европейское правительство обеспокоено лишь тем, чтобы блюсти интересы США. Стыдобище! Даешь немедленно Spainxit! (термин, составлен по аналогии с Brexit и означающий в этом случае выход Испании из ЕС — прим. ИА REGNUM )».

«Россия изучает возможность возврата в Сирию, хотя никуда оттуда не уходила, — заявляет El Mundo. — Путин оценивает вместе со своими генералами возможность участия русских наземных войск во взаимодействии с армией Асада. Это может привести к тому, что нынешний глава Сирии вернет под свой контроль до 70% территории страны».

Газета отмечает, что «сегодня путь к миру кажется очень сложным, но для Путина очевидно, что пролегает эта дорога через Москву: он уже спас Асада, спас для него Сирию и при этом обеспечил сохранность интересов России в регионе, укрепив свою базу в Тартусе и перекрыв каналы поставки «левой» нефти Западу».

Издание также обращает внимание на то, что идут «довольно интенсивные переговоры между Россией и США», в ходе которых «Лавров предупреждает партнеров, что если подразделения умеренной оппозиции, не внесенные в списки террористических организаций, где-то перемешиваются с силами ИГ, то лучше пусть уйдут оттуда». По мнению газеты, намек Лаврова более чем прозрачен — некоторые «умеренные» стремятся действовать вместе с подразделениями «Ан-Нусры» (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ).

АВС с увлечением живописует начало учений стран НАТО, взахлеб рассказывая, как слаженно и отточено действуют силы НАТО против «врага, применяющего не только традиционные виды оружия, но и кибератаки на сети стратегически важных объектов, и блокирование интернета, чтобы никто не мог разместить в соцсетях фотографии из космоса и с места ведения боев».

Как выясняется, испанским подразделениям отводится роль «остро отточенного наконечника копья» — в первые два дня бойцы пиренейского королевства бьются на переднем крае, в непосредственном соприкосновении с врагом. Правда, по истечении двух суток виртуальных боев, информация об испанских войсках на двух огромных экранах, установленных в штабе учений, уже не появляется.

Но, в общем и целом — все хорошо. «Главное — что Польша после этого будет уверена: ее не бросят на произвол судьбы, альянс НАТО — за ее спиной, готовый в любой момент прийти на помощь», — цитирует газета испанского генерала Себриана, со слоновьей грацией делающего реверанс в сторону Польши, называя ее мощным союзником Североатлантического блока.

El País сочувствует Петру Порошенко, которому пришлось ругать в пределах цензурных выражений сайт «Миротворец», где в открытом доступе содержатся персональные данные 4 000 лиц украинских и иностранных журналистов, освещающих конфликт на востоке незалежной «не с той стороны».

«Порошенко заявил, что он осуждает публикацию этой информации. При этом он показал, что он очень слабо представляет себе специфику работы журналиста, но сказал, что гарантирует безопасность для любого представителя этой профессии вплоть до обеспечения беспрепятственного перехода через линию фронта». Последнее, правда, относилось исключительно к украинским корреспондентам, которых Киев хотел бы видеть передающими репортажи из Крыма и с той части Донбасса, что находится под контролем ополченцев.

«Министр информации Украины Юрий Стец предупредил российских журналистов, что они не имеют права въезжать на территорию Восточной Украины через участок границы, контролируемой прорусскими сепаратистами, без согласия украинских властей» — завершает материал московский корреспондент El País Пилар Бонет. Которая подчеркивает, что обнародование упомянутых выше данных на сайте «Миротворец», по мнению владельца фирмы Roshen, «является делом рук хакеров».

La Razón концентрируется на том, что Россия не оставила без внимания развертывание дополнительных сил НАТО в Старом Свете.

«Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия обязана реагировать на появление новых баз системы ПРО США в Европе. Он уверен, что этот якобы щит от агрессии со стороны Ирана в считанные часы может быть переориентирован на наступательные действия против России», — пишет газета.

«Окружение России, устраиваемое в настоящий момент руководством НАТО и США, является нарушением джентльменского соглашения, заключенного сторонами в конце холодной войны. И теперь это на руку Кремлю, который играет на патриотических чувствах своего народа, демонстрируя опасность, исходящую от развертываемых у российских границ комплексов ПРО НАТО. В альянсе информацию подают по-другому. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объясняет, что именно действия НАТО являются ответом на российские угрозы Киеву и Варшаве», — подчеркивает издание.

Точка зрения Ващиковского, безусловно, весьма интересна. Если следовать логике польского дипломата, то создание НАТО в 1949 году следует считать ответным оборонительным актом на подписание Варшавского договора в 1955.