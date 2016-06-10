



i01.i.aliimg.com ТВ-пульт — гораздо более мощное орудие самолечения, чем «Медицинская энциклопедия»

С 2013 года в России пытаются принять закон против рекламы лекарственных средств на ТВ, но даже к сентябрю 2016 перспективы этого во всех отношениях правильного решения весьма призрачны. Впрочем, как и заботы властей о здоровье нации.

Кишечнику — комфортно?

С 1990-х годов в России сознательно, или не очень, но взращивается культ потребителя фастфуда. И не важно — «лечебный» это фастфуд или пищевой, развлекательный или обучающий.

Реклама на ТВ обещает нам быстрое и безболезненное излечение, невзирая на противопоказания, а предложение проконсультироваться со специалистами граждане пропускают мимо ушей.

«С «Хилаком-форте кишечнику комфортно!» — хором вещают доброжелатели из рекламного ролика. Их создателям совершенно не важно, что комфортно — не всем и не всегда, даже по назначению врача. Недаром самолечение, по данным ВОЗ, уверенно вышло на пятое место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, заболеваний органов дыхания и пищеварения.

О том, что рекламу лекарственных средств по телевизору давно пора запретить из практикующих врачей не говорил только ленивый, или же интересант, продвигающий лекарственные средства в небескорыстном тандеме с фармфирмами и их менеджерами по продажам.

Выступали с такой же инициативой и депутаты, в том числе, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, причем, и в 2013, и в 2014, и в 2016. Проект бесконечно исправлялся и дорабатывался, и подавался в Госдуму. Но, по-видимому, сопротивление фармакологического лобби пока оказалось сильней доводов разума и здравого смысла, ведь реклама разнообразных лекарств и снадобий «от всего» и поныне доносится из каждого утюга. И все же посмотрим на проблему с точки зрения именно здравого смысла и здоровья нации, а также — личного здоровья тех, кто все это читает.

— Раньше на даче я много сажал, а теперь у меня что-то заболело. Разогнуться не могу! — жалуется пожилой «теледачник» зрителям. — А помажусь-ка я вот этим! — и пенсионер, вместо того, чтоб бежать к кардиологу, неврологу, хирургу и на рентген, предупреждая позвоночную грыжу, инсульт, артрозы и артриты, демонстративно мажется разогревающей мазью из коробочки с яркой этикеткой. После чего, разумеется, продолжает бодренько пахать.

Как бывший сотрудник отделения неврологии могу засвидетельствовать: волевые дачники терпят до урожая почти любые боли, а по осени начинают атаковать поликлиники и больницы. Разумеется, все накопившиеся проблемы со здоровьем уже — в стадии обострения! Поступают они в неврологию, травматологию и ревматологию, и надеются, что к весне непременно поправятся. А если что заболит во время страды, снова намажутся очередным целительным бальзамом, предлагаемым по телевизору.

Цена лечения таких терпеливых пациентов даже при максимально доступной медицинской помощи во много раз превышает самые урожайные годы на даче. Так стоит ли урожай самолечения, подогретого грамотной рекламой?

— Накануне больших праздников, когда народ целенаправленно закупает алкоголь, рекламируют «Эссенциале форте!» «Бережно восстанавливает клетки печени!» — возмущаются врачи. — Выпил, закусил «Эссенциале», и гуляй дальше, так их понимать? А если у человека — цирроз печени в последней стадии, чем ему поможет «Эссенциале»? Конечно, самым мелким шрифтом на экране грамотные юристы пишут, что имеются противопоказания. Но это — лишь оправдание для судов. Инструкции почти никто из потребителей не читает. Это — по большому счету, дело врачей.

Раз так, начнем с совместимости «Эссенциале» и «праздничного» алкоголя, раз уж рекламу препарата муссируют перед всеми государственными праздниками.

Вот что написано в инструкции: «Во время лечения печени, ни при каких условиях нельзя употреблять совершенно никакие спиртосодержащие напитки, кроме медикаментозных препаратов, но даже их — в определенной дозировке по соответствующей схеме. Во время лечения необходимо придерживаться диеты, потребляя минимум вредной пищи, а из полезной еды следует предпочитать белковые продукты и продукты, насыщенные жирными кислотами и микроэлементами».

А теперь еще об одном противопоказании: «Применение «Эссенциале форте» при беременности. Эссенциале форте допускается принимать в период беременности по рекомендации специалистов. Раствор для внутривенного введения при беременности необходимо применять с особой осторожностью, поскольку в состав препарата входит бензиловый спирт, который может проникать через плаценту. При использовании средств, в которых содержался бензиловый спирт, у новорожденных и недоношенных детей развивался синдром одышки иногда даже со смертельным исходом».

Не читал, но принимаю!

Есть «рекламной» медали и вторая сторона — иллюзорная простота исцеления. Она нужна для того, чтоб пациент, озабоченный решением более «серьезных» задач, чем собственное выздоровление, проглотил наживку. Тем более, что рекламируемые лекарства — не из дешевых, и человек уверен, что на всю сумму и вылечится. И чувствует себя, отдавая деньги, как Леня Голубков, не «халявщиком, а партнером». При этом, не напрягаясь на здоровое питание и образ жизни, как Леня не напрягался, чтоб заработать до «МММ».

СМИ и ТВ никаких законов рекламой лекарств не нарушают, а грамотный маркетинг старается охватить как можно больше платежеспособного населения, дабы указать ему, куда направить денежный поток.

Как известно, путей борьбы с самолечением, предпринятым после рекламы на ТВ, всего два. Либо — запретить рекламу вовсе, либо — дать ей зеленый свет, однако большую часть лекарственных препаратов продавать строго по рецепту врача. Именно так и делается в западных странах, и в Израиле, где даже средство от грибка стопы без рецепта купить сложно, не говоря уже о более серьезных препаратах.

Но пока запрета на рекламу не произошло, превалирует желание населения побороться с симптомами болезней, начисто игнорируя причину и врачей. Сейчас по центральным каналам идет навязчивая реклама дюжины различных обезболивающих. Основной рефрен: «10 минут и у вас ничего не болит!» «Забудьте о боли, когда у вас есть…», — далее подставляется нужное название. Средства — вполне эффективные, опять же — по назначению врача и после выяснения причин.

— Боль — это сторожевой пес здоровья! — возмущается один из моих знакомых врачей-пульмонологов. — На нее надо обязательно обращать внимание, или пожалеешь. Приведу недавний пример: охранник нашей поликлиники долго мучился зубной болью и вместо похода к врачу пил «Кетанов» — сильное обезболивающее. В результате довел до одонтогенного (исходящего от зуба — прим. Авт.) остеомиелита нижней челюсти! Потом вообще без нижних зубов остался!

То есть, человек, как и советует реклама, о боли пытался забыть, а зубы, вызвавшие некроз десен, не лечил. После кратковременной амнезии о больных зубах несчастный и направился прямиком к хирургу.

— Отношение населения к приему лекарств напоминает мне эпоху начала 90-х, — вспоминает фармацевт Елена Е. — Тогда аптеки появились в небольших павильончиках в метро и палатках поблизости. При этом еще необязательно было переводить названия иностранных лекарственных средств на русский язык, и хорошо еще, если препарат был — на английском, немецком или французском. А если — на датском, китайском или индийском? А таких препаратов тогда было множество, и противопоказания прочесть было невозможно. Вот и приходили люди, чтоб купить таблетку «от головы» и «от живота», где инструкция состояла из иероглифов. Теперь же, народ, просвещенный рекламой, и на русском читать инструкции не будет! Не менее тревожная картина наблюдается с рекламой лекарств, касающихся интимной сферы. Например, нам рекламируют многочисленные средства от простатита. Показывают, как мужик много раз за ночь встает в туалет, а жена лишь мучается вопросом, чего ж он не спит. Наконец, он принял таблетку, и жизнь наладилась! Интимная, в том числе. Жена ликует. Однако жене вместо этого к врачу мужа надо тащить! Вдруг у него — не простатит уже, а аденома простаты? Если упущено время и начал развиваться рак, то на излечение уходят миллионы рублей, на то, чтоб выбить квоты на лекарства — силы всей родни, а время — упущено! Даже в инструкции написано: принимать по назначению врача, но отпуск-то — безрецептурный!

ИА REGNUM уже неоднократно писало о том, сколько осложнений можно получить, принимая рекламируемые препараты от эректильной дисфункции. Выступали с предупреждениями и врачи, но препараты продолжают рекламировать народные любимцы — телеведущие, рок-и поп-звезды. На смену одним «виагрообразным» препаратам приходят другие — не менее опасные для мужчин.

— Порой мужчине достаточно неделю регулярно высыпаться и ходить в бассейн, и никакая «Виагра» уже не нужна, — возмущаются андрологи.

Кое-кто уверяет, что попытка запретить рекламу этих препаратов на ТВ пытаются конкуренты. Однако запрет предлагается наложить на всю рекламу избавления от эректильной дисфункции. Ведь выписывать их должны только врачи и после обследования. И бизнес по их продаже ни в коем случае не должен уйти в подполье! Просто его давно необходимо упорядочить.

Увеличится очередь к врачу и уменьшится… в морг

Как заявляют многие государственные деятели, обязательная выписка рецептов по любому поводу создаст километровые очереди в поликлиниках. Конечно, после массированных сокращений медперсонала, отрывать от приема хотя бы одного врача для того, чтобы выписать рецепты по просьбам трудящихся, будет невозможно.

Точно так же ясно, что поначалу большая часть очередников за рецептами, как водится, будет состоять из получивших телевизионное медобразование граждан, назначивших себе лечение самостоятельно. А посему возможны конфликты с врачами, жалобы, разборы полетов. «Обозленные» эскулапы с настоящим медобразованием, наверняка, будут спорить с такими пациентами и, чего доброго на обследование направят и диспансеризацию заставят пройти!

Стихийное, но доходное потребление лекарств после такой «несправедливости» может сократиться. Как и очереди за тем, что рекламировали по телевизору. Зато здоровье нации явно пойдет в гору, ведь самолечением заниматься будет уже не так просто, как раньше.

В отличие от советских времен, когда профилактика была основой системы здравоохранения, нынче привыкли лечиться «по факту», когда больничный не брать уже невозможно. Однако в новых экономических условиях больничный лист — крайне не выгодный документ. После болезни человек получает сущие копейки, хотя на лечение тратиться больше, чем на пребывание в здоровом состоянии. А потому на работу пациенты зачастую приходят не слишком здоровыми, с ОРВИ, наглотавшись разнообразных противовирусных и поднимающих иммунитет лекарств.

— Общеизвестно, что антибиотики не действуют на вирусы, которые вызывают симптомы ОРВИ, — комментирует эту ситуацию фармацевт Елена Е. — Тут ведь, как с насморком, который леченый проходит за 7 дней, а не леченый — за неделю. Антибиотиками лечат бактериальную инфекцию. Однако население продолжает атаковать аптеки в поисках исцеления. Но ведь даже от герпес-вируса еще не придумали лекарство, которое позволит его окончательно победить, не говоря уже о менее серьезных заболеваниях. А чего стоит реклама «от молочницы»? Ведь ее может вызвать даже мороженое!

Однако кто-то о причинах задумываться не будет, а от молочницы любого происхождения примет рекомендуемый по телевизору «Флюкостат», или любое другое средство, которое «заставит забыть» и «избавит навсегда». Пусть даже «телепациентка» и лечит Флюкостатом эффект от мороженого и конфет, вместо того, чтобы просто перестать их вкушать. Заметим, что в рекламе о противопоказаниях к Флюкостату упоминается лишь вскользь.

Итак, почитаем противопоказания:

Гиперчувствительность к Флюкостату (в т.ч. к др. азольным противогрибковым лекарственным средствам в анамнезе).

C осторожностью. Печеночная и/или почечная недостаточность, одновременный прием потенциально гепатотоксичных лекарственных средств, алкоголизм, беременность, период лактации, детский возраст (до 6 месяцев — безопасность и эффективность применения Флюкостата не установлены).

Если вдуматься, то даже если вы не беременны и не страдаете хроническим алкоголизмом употреблять этот препарат надо со всей осторожностью. Достаточно просто параллельно принимать те же антибиотики, которые могут вредно действовать на печень (через которую они и выводятся из организма), или на почки.

Разумеется, у «Флюкостата» есть показания к применению, но точное представление о них имеют врачи, а вовсе не рекламщики и маркетологи. Зато есть множество препаратов, которые рекламируются по телевизору, как панацея от многих бед, но таковыми не являются.

— Когда идет вступление к рекламе гормонозамещающего препарата «Как в 50 выглядеть на 35?», мне всегда хочется задать вопрос: «А зачем?», — возмущается фармацевт Елена Е. — Для чего вы хотите обмануть природу? Неужели в 50 нельзя выглядеть на ухоженные 50? И надо непременно молодиться?

Очевидно, что фармкомпании, которые обосновались на российском рынке, не заинтересованы в снижении продаж, и будут всячески этому противостоять. К тому же в 2016 году у населения все-таки денег значительно больше, чем, например, в 1996. Но если закон о запрете рекламы лекарственных средств в СМИ и на телевидении все-таки принят не будет, то спасение утопающих, то есть нас самих, постоянно сталкивающихся с навязчивой рекламой дорогих препаратов — в наших руках. Сходите к врачу, пройдите обследование, и вам могут выписать лекарство в десятки раз дешевле, чем-то, которым заманивает вас телереклама. Либо же меры принять своевременно, чтоб не надо было выбивать квоты и тратить миллионы на лечение.