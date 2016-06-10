«Безопасники» из США во всеуслышание уже предупредили французов о возможных терактах (исламские экстремисты тоже готовились к событию, которое привлекло в Париж, Марсель, Тулузу и другие города страны не одну сотню тысяч иностранных туристов). Лучший нападающий сборной хозяев, француз алжирского происхождения Карим Бензема, подлил масла в огонь, объявив свое непопадание в состав команды «актом расизма» и обвинив в ксенофобии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Газеты страны «хотят как лучше»: успокоить население и гостей Франции, расписывая, какими силами правоохранители будут стремиться воспрепятствовать совершению терактов в период футбольного паломничества, и в какие миллионы расходов это выльется.

Понятно, что «американский троллинг» может оказаться в итоге просто троллингом и ни чем больше, еще одним ударом по французской экономике и без того себя чувствующей не лучшим образом. Но после ноябрьских событий прошлого года на предупреждение о готовящихся терактах нельзя не отреагировать, по определению.

Джихадисты из группы Салаха Абдеслама, исполнители Брюссельского кошмара 22 марта 2016 года, обещали в своих записках заставить своими угрозами отменить проведение во Франции финала чемпионата Европы. Члены группы частью убиты, частью арестованы, но от этого уровень риска подвергнуться атаке экстремистов не стал ниже. Самозваное Исламское государство (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ) никуда не исчезло, и зуб, точимый на Францию, у него меньше не стал.

В понедельник на текущей неделе на Украине был задержан французский гражданин, бережно хранивший в тайниках два гранатомета, пять «калашей» и 125 кг взрывчатых веществ. Арестант был автоматически зачислен в когорту желающих устроить кровавое месиво в одном или нескольких французских городах именно в период с 10 июня по 10 июля, когда вся Европа будет увлечена созерцанием кульминации континентального футбольного действа.

Еще в марте, согласно данным еженедельника Nouvel Observateur, Главное управление внутренней безопасности (DGSI) начало рекрутировать дополнительный штат из числа частных детективов и секьюрити. Только в парижском регионе их набрано 3500 человек, а всего по городам, где будут проводиться игры — 13 тысяч. Кстати, многие специалисты недовольны физической и боевой подготовкой привлекаемых новобранцев — по мнению префекта Парижа Мишеля Кадо, они «медлительны и неопытны, поэтому из них нельзя формировать в самостоятельные подразделения или допускать их работу в отдельности от профессиональных антитеррористических групп». Поэтому детективов-волонтеров распределили по 15 имеющимся группам быстрого реагирования в качестве дополнительной живой силы.

В целом, за обеспечение безопасности турнира отвечают 90 тысяч полицейских (13 000 упомянутых выше частных детективов, 10 000 армейских солдат и офицеров, 67 000 полицейских и жандармов): 13 тысяч из них занимаются Парижем, 5 тысяч агентов сосредоточены на границах страны, чтобы «встречать террористов». 82 отрицательных персонажа, по свидетельству испанской АВС, занесены в списки лиц, проникновение которых на территорию Франции равносильно включению сигнала «Тревога: на нас напали!»

Легкая истерика, нагнетаемая СМИ, однако не в силах подавить желание поклонников футбола праздновать. Как показывают результаты последнего опроса социологической службы Fiducial-Odoxa, работающей по заказу упомянутого выше управления безопасности, 64% французов против того, чтобы закрывались «пункты реального оттяга» — фан-зоны и в особенности та, что будет работать в районе Эйфелевой башни, где, по оценкам специалистов, может собираться до 90 тысяч человек одновременно. В 16 фильтрационных пунктах-входах в эту зону будут работать 1500 агентов, в задачу которых включено: распознать террориста, обнаружить взрывное или какое-либо еще устройство, способное причинить вред окружающим.

Контроль над фан-зонами, а также территориями, окружающими стадионы, и собственно трибунами будет осуществляться и с помощью дистанционно управляемых летательных аппаратов, которые «упакованы» по последнему слову кибернетики: кроме камер видеонаблюдения на дронах силовиков стоит еще и аппаратура, способная ломать программы беспилотников, запущенных злоумышленниками.

Точно известно, что запрещено будет выставлять телевизоры на террасы баров и ресторанов. Просмотр игр станет доступен только внутри помещений. «У служб безопасности достаточно ресурсов, чтобы контролировать происходящее в закрытых помещениях, но за стенами — нет», — констатирует Государственный секретарь Франции по делам спорта Тьерри Брайар.

Руководство УЕФА выделило на поддержание безопасности во время турнира 34 миллиона евро, 12 миллионов добавило французское государство, еще столько же собрали с двенадцати городов (за исключением Парижа), где будут проводиться матчи чемпионата.

Ориентируясь на цифры затрат для обеспечения безопасности континентального турнира во Франции (24 сборных), можно предположить, какие суммы будут вписаны в эту же статью расходов финальной части мирового футбольного первенства 2018 года (32 сборные), которая пройдет в России.

Шапкозакидательских настроений у французских силовиков нет, пишет испанская АВС, но оценки готовности сыграть на опережение и предупредить атаки экстремистов звучат так: «Мы настороже и надеемся, что ничего не произойдет».

«Надеемся», но не «уверены».