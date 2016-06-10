



Ангела Меркель и Си Цзиньпин изучают средневековую карту Китая

Китай форсирует строительство транспортных артерий «Шелкового пути». Геоэкономический проект, состоящий из 65 стран, требует не только миллиардных инвестиций, но и изрядную политическую эквилибристику со стороны Поднебесной. Однако поле для маневра сужается: Сирия, Ирак, Ливия и Йемен лежат в руинах, а Иран, подписавший в июле 2015 года ядерное соглашение в Вене, чтобы выйти из экономической изоляции, вступил в жесткую конфронтацию с США и Израилем. И это только полбеды. Гражданская война в Турции набирает обороты, перекрывая так называемый центральный коридор, который был призван связать Китай, Пакистан, Афганистан и страны Средней Азии с Европой через турецкую территорию. Отныне обходные пути выглядят предпочтительнее — «северный путь» предполагает выход в Евросоюз через Россию, а «южный» — через Иран. Вот как описывает китайский план левоцентристское турецкое издание Milliyet: «В планах китайского правительства — объединить европейские и китайские железные дороги. КНР планирует построить высокоскоростную железную дорогу между Китаем и Великобританией, которая свяжет Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Иран, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Бельгию и Францию. Проект, предположительная стоимость которого составляет $150 млрд, планируется завершить в 2020—2025 годах».

Несмотря на глобальный размах, разрывающий традиционный шаблон государства-нации, данный замысел имел все шансы на успех, если бы не восстание в Турецком Курдистане, которому президент Реджеп Эрдоган отказывается предоставлять право на автономию. Сами того не ведая, китайцы столкнулись с историческим турецко-курдским антагонизмом, к которому присоединились армяно-турецкие противоречия и нагорно-карабахский конфликт. В этом смысле война Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) — попытка взять под контроль сухопутный коридор к Нахичевани с последующим выходом на Турцию. Задача максимум для Азербайджана — строительство железнодорожной ветки «Баку — Тбилиси — Карс», продолжением которой должна послужить высокоскоростная линия «Эдирне — Карс». Как только стало понятно, что план провалился, бакинская пресса принялась восхвалять идею «стратегического партнерства» с Россией, надеясь смягчить причиненный Москве геополитический урон.

Тем временем, китайцы берут инициативу в свои руки. Как сообщает газета China Daily, 2 июня Пекин и Анкара подписали соглашение о создании электронной платформы трансграничной торговли. Проект стоимостью $76 млн будет функционировать на китайском, английском, турецком и уйгурском языках, объединяя под своими знаменами порядка 100 городов КНР и Турции. Основа китайско-турецких экономических маневров — соглашение о зоне свободной торговли между Анкарой и Исламабадом, подписание которого запланировано на сентябрь 2016 года. «Соглашение о свободной торговле усилит экономическое сотрудничество между Турцией и Пакистаном. Мы планируем подписать договор в сентябре и нацелены на конкретный результат», — заявил посол Пакистана в Турции Сохаил Махмуд, которого цитирует агентство Anadolu.

Фактически, речь идет о свободной торговле между Анкарой и Пекином, поскольку китайские товары беспрепятственно следуют в Пакистан через железную дорогу, которая берет свое начало в северо-западной провинции Синьцзян. Но имеется и альтернативный маршрут — через Иран. Еще в 2014 году была введена в эксплуатацию железная дорога «Китай — Казахстан — Туркмения — Иран», логическим продолжением которой служит линия «Иран — Турция». Однако эти маршруты подвержены серьезным рискам: с одной стороны, ВВС Турции наносят удары по позициям Рабочей партии Курдистана на границе с ИРИ, после которых ополченцы периодически выводят из строя ирано-турецкий газопровод; а с другой — под угрозой дестабилизации оказался казахстанский г. Актюбинск, граничащий на севере с Оренбургской областью России. То есть, архитекторы террористических актов в Казахстане пытаются одновременно надавить на Москву и Пекин.

Возвращаясь к турецкому направлению, отметим, что в дело вступает Тель-Авив, заинтересованный в развитии торговли с Пекином и Анкарой. Турки интересуются израильским природным газом, а китайцы — достижениями еврейского государства в области НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). Судя по заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, «лед тронулся». «Нормализация отношений с Израилем — вопрос одной или двух встреч», — приводит слова министра портал i24news.tv. Израиль рассматривает Турцию как экономический «мост» в Восточную Азию. Не случайно китайско-израильские переговоры о создании зоны свободной торговли стартовали в марте с.г., а в мае Тель-Авив заговорил о фритрейдерстве уже с Сеулом.

Цену вопроса трудно переоценить: с 24 по 26 сентября в Тель-Авиве пройдет крупнейший в истории инвестиционный саммит, где примут участие около тысячи китайских инвесторов и пятьсот израильских высокотехнологичных компаний. Аналитики американского разведывательного агентства Stratfor дают этим отношениям следующую характеристику: «Китайско-израильское соглашение о свободной торговле (ЗСТ) имеет большой экономический смысл. Китай — один из ведущих производственных рынков планеты, а Израиль — один из лидеров в области НИОКР. Китайцы хотят израильские технологии, а израильтяне тянутся к дешевым потребительским товарам из КНР. Экономические отношения двух стран расширяются: по итогам 2015 года объем двусторонней торговли составил $11 млрд. Хотя еще в 1992 году все начиналось с $50 млн. ЗСТ ускорит эту динамику». Впрочем, израильтяне интересуются не только Турцией, но и Азербайджаном, который представляет интерес с точки зрения экспорта вооружений.

По словам экс-руководителя израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, новый министр обороны Авигдор Либерман «не будет против еще большего расширения военного сотрудничества с Азербайджаном, если будут соответствующие рекомендации ВПК Израиля».«У нас и так довольно тесные отношения с Баку в вопросе поставок новейшего и сверхточного вооружения. Сам факт того, что мы поставили Азербайджану вооружение на сумму свыше четырех с половиной миллиардов долларов, говорит об очень многом. Если Азербайджан пожелает еще больше углубить это сотрудничество, то Либерман, да и в целом Израиль будут этому лишь рады», — заявил Кедми в интервью бакинскому порталу Haqqin.az. И здесь мы выходим на планы Израиля по Ирану, точнее на так называемое либерально-реформаторское крыло иранской политической элиты, поскольку (если принять за основу тезис экс-главы «Моссада» Меира Догана) именно премьер-министр Биньямин Нетаньяху лоббировал подписание ядерной сделки ИРИ с шестеркой международных посредников в Вене. То есть, интересы Тель-Авива и Пекина по стратегическим вопросам совпадают, что уже не вызывает удивление, особенно после того, как в мае с.г. китайские торговые караваны начали прибывать в порты Ашдода и Хайфы.

События на Ближнем Востоке и в Закавказье выстраиваются в логическую цепочку. На наших глазах рушатся не только национальные государства, но и столетние союзы, которые сменяются новыми гибкими коалициями, правда, с размытой конфигурацией. Не случайно в начале июня с.г. немецкий бундестаг принял резолюцию о признании Геноцида армян в Османской империи, поставив крест на многочисленных усилиях канцлера Ангелы Меркель по развитию диалога с Анкарой. Впрочем, Меркель не особо сопротивлялась давлению со стороны парламентариев. Тем более что в Турции с политической сцены сошел премьер-министр Ахмет Давутоглу, с которым Берлин мог договориться и по беженцам, и по Сирии. Теперь все усилия европейской дипломатии будут направлены на поддержку курдского проекта, который неразрывно связан с армянским вопросом. Германия постарается извлечь максимальную выгоду из своего председательства в ОБСЕ. Отсюда проистекают маневры Меркель в нагорно-карабахском урегулировании, развитие диалога между Ереваном и Брюсселем, а также нервная реакция официального Баку на решение немецких парламентариев.

Тем не менее, Берлин избегает резких шагов в отношениях с Москвой. «Россия, конечно, сыграет решающую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Здесь мы будем использовать свои контакты, чтобы поддержать российское правительство, так же, как и американское, и французское, как сопредседатели Минской группы, в решении конфликта в Нагорном Карабахе», — заявила Меркель по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Евросоюз в лице Германии тянется к китайскому «Шелковому пути». Поэтому мы становимся свидетелями внедрения Берлина в армянский вопрос, что сулит региону новые испытания.