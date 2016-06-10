Правый политик Педро Пабло Кучински в тяжелой предвыборной схватке буквально вырвал президентский пост у своей соперницы, тоже правого политика, Кейко Фухимори. Разрыв между кандидатами минимален и составляет 0, 24 процента голосов.

Флаг Перу

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов, которые состоялись 10 апреля, Кейко Фухимори набирала почти на 13 процентов больше голосов, чем Педро Пабло Кучински. Однако, уже тогда было понятно, что итоги второго тура предсказать не возможно, если Кучински, в качестве предвыборной тактики, изберет стратегию противника возвращения клана Фухимори во власть. Напомним, что Кейко Фухимори — дочь диктатора Альберто Фухимори, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. Сама Кейко Фухимори осуждает судебное преследование отца.

Не малую роль в победе Кучински сыграли и голоса левых сил. Практически, сразу после второго тура получившая по итогам третье место кандидат от левых сил Вероника Мендоса призвала своих сторонников отдать голоса Педро Пабло Кучински, чтобы не допустить возвращения во власть семьи Фухимори.

В частности, Мендоса заявила, что приход к власти Кейко Фухимори — «наихудший вариант для Перу». «Сегодня г-жа Кейко Фухимори окружена людьми, преследуемыми за коррупцию и участие в незаконном обороте наркотиков… Я не хочу, чтобы мои дети жили в стране, где процветают коррупция, наркотики и насилие. Где ложь, воровство и убийства — это норма», заявила Вероника Мендоса. Она уверена. что преградить путь Кейко Фухимори во власть можно только придя на избирательные участки и отдав голос за Педро Пабло Кучински», комментирует La Republica. Кроме этого, по стране прокатились акции протеста против возвращения к власти клана Фухимори.



Педро Пабло Кучински, в конце-концов, поддержал идею альянса с левыми силами на выборах, пообещав им представительство в новом правительстве, которое он назвал «правительством большой базы». Кроме этого, Педро Пабло Кучински заявил, что, присоединив к себе левые силы, он сможет нейтрализовать, в случае победы на президентских выборах, сторонников Кейко Фухимори в парламенте.



Отметим и то, что Кучински, в целом, показал себя как мастер альянсов и хороший переговорщик. Перед вторым туром выборов он подписал пакт с лидером движения «Альянс за прогресс», экс-губернатором провинции Трухильо, бизнесменом Сесаром Акуньей, комментирует Andina. Напомним, что Сесар Акунья является в Перу популярным индейским политиком.

Итак, выборы, хоть и «на одном крыле», выиграны. После инаугурации, которая состоится 28 июля, наступит время выполнения обещаний. И если левые действительно получат представительство в новом правительстве, то можно сказать, что говорить о закате социализма в Латинской Америке пока рано. Даже в Перу.



