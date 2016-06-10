Правительственный сайт Азербайджана Vesti.az решил «шпильнуть» генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжу, посоветовав ему «засесть за книжки, изучить географию, ведь он каждый раз говорит бред». Возникает вопрос о причинах такого грубого бакинского «наезда» на известного и авторитетного российского государственного деятеля. Оказывается, генсек ОДКБ в Ереване на совместной пресс-конференции с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Геворкяном заявил, что, во-первых, «любая дестабилизация обстановки, тем более вооруженный конфликт в непосредственной близости от пространства ОДКБ, является угрозой для всех государств организации», и, во-вторых, касаясь недавней четырехдневной войны в Нагорном Карабахе, он «указал на активную роль России в нормализации обстановки и поиске решения», квалифицировал такие действия как «поведение союзника в рамках ОДКБ». При этом призвал «смотреть через эту призму», так как «наш главный козырь, самая эффективная составляющая — это политическое влияние», и «потенциал был задействован в полном объеме».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Баку ответил на это следующим образом: «Да будет ему известно, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе, которую он (Бордюжа — С.Т.) называет военным конфликтом, это внутреннее дело Азербайджана, и ни к одной стране ОДКБ, в том числе и Армении, отношения не имеет». Но как же так, если буквально на днях пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан будет вести переговоры по урегулированию карабахского конфликта только с Арменией, оккупировавшей азербайджанские земли, а не с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой»? Гаджиев уточнил, что «договоренность о прекращении огня 5 апреля была достигнута между ВС Азербайджана и Армении»; «до сих пор стороной в переговорах с Азербайджаном по урегулированию карабахского конфликта выступала Армения, которая оккупировала азербайджанские земли, так будет и впредь». Добавим к этому и то, что в основе венских договоренностей президентов Азербайджана и Армении, достигнутых при прямых посреднических усилиях глав внешнеполитических ведомств США, России и Франции, лежат все же документы, подписанные еще в 1990-х годах, в том числе и по соблюдению режима перемирия на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

Кстати, под ними (наряду с Баку и Ереваном) стоит подпись и Степанакерта. В заявлении по итогам венской встречи говорится и о необходимости следовать перемирию, важности создания механизмов расследования нарушений перемирия, расширении аппарата личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а также возможности возобновления переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время.

Где логика и кому действительно необходимо при описании сути карабахского конфликта иметь хотя бы поверхностное представление о его политико-дипломатической матчасти? Что же касается мысли Гаджиева о том, что «официальный Баку всегда был сторонником налаживания контактов между общинами Нагорного Карабаха», то практическая реализация такого проекта — если, конечно, не вести речь о политическом блефе — неизбежна при контактах между Баку и Степанакертом, чего первый всячески избегает.

Вообще, по нашим наблюдениям, после четырехдневной карабахской войны в информационное поле Азербайджана начинает вбрасываться своеобразная «табель о рангах», определяющая уровень и принципы взаимоотношений Баку с другими государствами через призму их отношений к перспективам урегулирования карабахского конфликта. Так, портал Haggin.az в своей передовице «Если Рухани посетит Ереван, Ильхам Алиев направится в Израиль», восхваляя «филигранную дипломатию» президента Азербайджана (которому удалось «превратить прежде враждебную Россию, в силу характера и направленности ее военно-политического союза с враждебной Арменией, в прочного и надежного партнера, покончить с «каспийским раздраем» и выравнять отношения с Туркменистаном, укрепить военно-политический союз с Турцией, разбить военно-политические узы, соединявшие Армению с Белоруссией и Казахстаном, выработать новую платформу экономического взаимодействия с этими странами»), обрушился с резкой критикой в адрес президента Ирана Хасана Рухани, который устроил во время недавнего визита в Тегеран «помпезный прием в своем дворце министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну».

По мнению Haggin.az, таким образом Иран «перечеркнул все усилия Азербайджана по нормализации и ускорению отношений с Ираном». «Не успели шиитские муллы в Баку дочитать молитвы в память о героически погибших во время апрельской войны азербайджанских шиитских мучениках, — пишет портал, — как шиитские лидеры Ирана заявили о всецелой поддержке братской Армении. А Рухани вдобавок попросил Налбандяна донести свои искренние и теплые пожелания Саргсяну! Более того, мусульманский Иран и Армения договорились о новом уровне стратегического союза. И знаете, что самое парадоксальное и обидное в заявлении Налбандяна на встрече с Рухани? Армянский министр открыто поблагодарил Иран за его позицию по карабахскому вопросу. А президент Ирана заявил, что с радостью в скором времени посетит Армению и готов с Арменией к «региональному взаимодействию и борьбе с терроризмом».

В чем же причины такого недовольства Баку? В Тегеране прошла трехсторонняя встреча министров обороны Ирана, России и Сирии, и, как сообщает тегеранское бюро АПА, «на встрече главной темой обсуждений были пути борьбы с терроризмом». По итогам встречи министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что «Иран видит путь разрешения кризисов в Сирии, Ираке и Йемене в серьезной беспощадной борьбе с террористами, прекращении оказания политической и материальной поддержки террористам, что обеспечит искоренение терроризма», в чем, кстати, замечена Турция, стратегический партнер Азербайджана. Теперь, когда Тегеран открыто позиционирует себя и в качестве стратегического партнера Армении, Азербайджан заявляет, что якобы «руководство Армении, говоря о борьбе с терроризмом, подразумевает борьбу с Азербайджаном». Когда недавно появились сообщения о подготовке встречи в Баку президентов России, Азербайджана и Ирана, на которой будет обсуждаться проект открытия транспортных коммуникаций Север — Юг, бакинские политологи заговорили о создании в регионе нового «центра силы» с участием России, Азербайджана и Ирана, что, по их мнению, «приведет к новым решениям по карабахскому вопросу».

Ранее, в период расцвета российско-турецкого альянса, Азербайджан рассчитывал, что в существовавшем геополитическом треугольнике Москва — Баку — Анкара Баку имеет преимущества и шансы на урегулирование карабахского конфликта по своему сценарию, активно манипулируя проблемами в армяно-турецких отношениях. Сейчас в возможном треугольнике Москва — Баку — Тегеран, когда последний, несмотря на давление Баку, снабжал и продолжает снабжать Ереван, по выражению Haggin.az, «газом, нефтью, кредитами… строил трубопроводы, дороги, реализовывал крупнейшие экономические мегапроекты», соотношение сил в регионе, конечно, изменилось.

Но Азербайджан возмущается не только этим. Бакинский политолог Заур Расулзаде считает, что «Азербайджану однозначно нужен геополитический прорыв, чем и объясняется его стремление как можно больше интегрироваться с НАТО», и что, «в отличие от других аспектов внутренней и внешней политики Баку, у этого аспекта внутри страны практически нет противников». Действительно вся энергетическая стратегия Азербайджана строилась на принципе привлечения на свою сторону стран Запада, позиционирования себя в качестве альтернативного России источника энергоресурсов для Европы с целью возможной политической конвертации в урегулирование карабахского конфликта. Что в итоге?

По словам Расулзаде, «альянс почему-то принялся умасливать Армению». Речь идет о следующем заявлении генсека НАТО Столтенберга во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: «Я хотел бы напомнить, что Турция — это союзник по НАТО, а Армения — ценный партнер НАТО. Голосование, которое прошло в германском парламенте (речь идет о резолюции по Геноциду армян — С.Т.), это не тот вопрос, в который вовлечено НАТО. Надеюсь, что мы по возможности скоро сможем наблюдать нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Важно, чтобы мы все участвовали в усилиях по снижению напряженности и предотвращению конфликтов и проблем между странами». Необъяснимый для Баку парадокс как раз состоит в том, что Армения, член ОДКБ и союзница России, страна, в которой находится крупная военная база РФ, сотрудничает с НАТО, хотя она должна быть — в теории — противником альянса. Если все это является результатом «филигранной дипломатии» Ильхама Алиева и его нового «реформаторского» курса во внешней политике, то снимаем шляпу!