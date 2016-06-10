



Спасительный флаг Украины

Служба Безопасности Украины снова опростоволосилась. По собственной ли инициативе и недалекости, или по «наводке» американских советников, решивших опять выставить киевских подопечных клоунами для повышения степени их зависимости и управляемости, — это дело третье. Важно, что объявив о том, что она спасла Францию от террористической атаки, СБУ поставила себя в весьма неловкое положение. Заодно представив в неприглядном свете государство, безопасность которого должна беречь.

В победной реляции с улицы Владимирской города Киева речь сначала шла о целой «террористической группе», якобы обезвреженной доблестными бойцами невидимого фронта Украины. Позже, правда, дело свели к «террористу"-одиночке. Видимо, в качестве компенсации за моральный ущерб от уменьшения численного состава поверженного противника, СБУ «макнула» Россию, без лишних политесов заявив, что задержанный при пересечении украинско-польской границы француз, готовивший якобы сразу пятнадцать терактов, не так прост, как может показаться на первый взгляд, что в его работе угадывается «российский след». Склонность Службы и ее председателя В. Грицака к сочинительству не является секретом, вот и известие об успехе спецоперации даже в Украине встретили с недоверием. Не говоря о Европе, где словам киевских чиновников и пропагандистов всех мастей успели сложить цену, предпочитая при поступлении любых новостей из Киева дуть на холодную воду, рассматривая информацию в увеличительное стекло. Увы, в данном случае не понадобились ни лупа, ни микроскоп. СБУ опять сработала топорно. Взявший на себя роль ньюсмейкера В. Грицак дал кучу поводов для сомнений. Даже в такой незначительной, вроде бы, детали, как количество предотвращенных преступных действий. Серию терактов в Париже в 1995 году составили пять случаев в течение нескольких месяцев, в ноябре 2015-го — один случай в течение одного дня, но из шести эпизодов. Заявленное украинским генералом число пятнадцать не могло не броситься в глаза, произведя впечатление своим уж слишком лихим размахом.

Продолжение истории не заставило себя ждать. Во Франции чудесному спасению, дарованному бравыми киевскими хлопцами-«службистами», ничуть не удивились. Любопытно, не правда ли? Очень любопытно и показательно для понимания репутации, которой пользуются украинские контрразведчики, силовики, да и украинцы в целом, в Европе. Назначенная не так давно руководителем Украинского культурного центра в Париже писательница И. Карпа, расписывая в одном из интервью свои успехи в деле популяризации украинской культуры, сообщила, что ей удалось подобрать универсальный ключ к решению стоящих перед ней задач. «Чтобы украинская культура вызывала интерес, — заявила вновь испеченная пани-дипломат, — она должна быть «секси». Может быть, в нашей, далекой от культуры истории все дело тоже именно в этом? Может, в спецоперацию СБУ стоило добавить элемент «секси», и тогда бы в сенсацию поверили?

А так, не поверив, самым серьезным образом усомнились. Причем, практически во всем, начиная от квалификации задержанного (автор материала в «Le Mond», например, предположил, что он не готовил теракты, а поставлял оружие на «черный» рынок или работал на торговцев людьми) и заканчивая общей оценкой события. Во «France 24», со своей стороны, указали на то, что операция СБУ была поразительно и подозрительно хорошо спланирована, прошла слишком гладко. Прозвучало также предположение, согласно которому речь, возможно, идет о незаконном обороте оружия между крайне правыми движениями во Франции и в Украине.

В общем, бурных продолжительных аплодисментов, переходящих в овацию, ни от французской, ни от мировой общественности из кругов той «глобальной проукраинской коалиции», о которой время от времени, к месту и не к месту любит упоминать П. Порошенко, не последовало. Вместо французских орденов, медалей и денежных премий украинские борцы против «терроризма» получили от парижских СМИ букет иронично-язвительных и обидных комментариев. Под девизом: «французское правительство не может подтвердить ни одной детали дела, преданного огласке Украиной». В том числе, естественно, относительно присутствия «российского следа». Самой же, пожалуй, неприятной для Киева бочкой французского дегтя в украинской ложке пропаганды оказались подозрения в том, что успешная спецоперация СБУ на самом деле является ничем иным, как инсценировкой, что весь сыр-бор затеян с политическими целями. Дальше — больше. Кто-то из журналистов обратил внимание на то, что в деле просматривается «дипломатический контекст». В интересах Киева — демонстрировать свою важность в борьбе с террором в европейском масштабе. И для того, чтобы ЕС санкции с России не снимал («Порошенко пытается вразумить Францию», — это заголовок материала в одном из киевских СМИ после решения Сената о смягчении санкций в отношении России на сайте Посольства Украины в Париже появился пост: «ожидаем твердости и мудрости от правительства»). И чтобы АТО представить как защиту Европы и от террора, и от Путина.

СБУ не впервой потешать публику забавными сообщениями о мнимых успехах. Сомнительную славу, правда, не пинкертонов, а конан-дойлей, ведомство снискало давно. В свое время доблестные службисты объявили о задержании в Киеве российского «террориста». В городе тогда посмеялись. В СБУ обиделись и для убедительности выложили в Сеть видео с допросом клиента. Все, вроде бы, ничего, состряпано на уровне СБУ, для сотрудников которой придуманная ими легенда, что профессора одного из киевских вузов ФСБ наняла для того, чтобы он вывел из строя систему электроснабжения Центральной Избирательной Комиссии, то есть сделал работу электрика, выглядела правдоподобно. На профессоре при этом были подтяжки… цвета российского государственного флага!

Привычная для СБУ схема, по которой любому задержанному украинцу «шьют» обвинения в «терроризме», в связях с ФСБ, в отношении гражданина ЕС не сработала. Европейцы предпочитают отмалчиваться, когда речь в подобном контексте идет о нас, для них чужих, но не собираются этого делать, когда дело касается тех, кто для них свои. В Европе и в мире неуклюже состряпанную псевдосенсацию от СБУ решили не замечать и не комментировать. Во Франции вынуждены были реагировать, однако, реакция оказалась не той, на которую рассчитывали «орлы Грицака». В чудесное спасение Франции никто из французов не поверил.