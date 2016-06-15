



Wikipedia.org Авианосец CVN-75 «Гарри Трумэн»

В последние дни военно-морские силы (ВМС) США заметно активизировались — на боевое дежурство одновременно вышли 6 атомных авианосцев (впервые с 2012 года). При этом 4 из них действуют в составе полных авианосных ударных групп (АУГ), а ещё 2 — «Карл Винсон» и «Джордж Вашингтон», выполняют учебные задачи у американского побережья. Отдельно стоит отметить передислокацию авианосца «Гарри Труман» из Персидского залива в Средиземное море, которая согласно источникам известнейшего американского издания TheWall Street Journal, была совершена с целью «сдерживания русских». Необходимо проанализировать, каковы могут быть реальные цели ВМС США в эти дни.

Сдерживание Китая в Южно-Китайском море

4 активных авианосца в составе АУГ располагаются следующим образом: «Джон Стеннис» находится в Южно-Китайском море, «Гарри Трумэн» в Средиземном море (недалеко от Сирии), от берегов Японии отплыл «Рональд Рейган», а у восточного побережья США дежурит «Дуайт Эйзенхауэр», который, возможно, в скором времени так же будет переброшен в Средиземное море. Ещё два авианосца, как мы выше говорили, находятся на учебных заданиях, а оставшиеся 4 (всего США имеют 10 атомных авианосцев) находятся на ремонте.

Как мы видим, вырисовывается достаточно чёткая картина — две АУГ на данный момент «заняты» сдерживанием китайских амбиций, которые проявляются строительством искусственных островов в Южно-Китайском море на спорных с соседними странами направлениях. Эти острова становятся чем-то наподобие непотопляемых, неподвижных авианосцев — на них возводятся военные аэродромы и разворачиваются системы противовоздушной обороны (ПВО). Эта ситуация вызывает очень негативную реакцию в США — глава Пентагона Эштон Картер даже пригрозил Пекину санкциями, если тот не прекратит возведение военной инфраструктуре на спорных с Брунеем, Филиппинами, Малайзией, Вьетнамом островах в Южно-Китайском море. Тем не менее, Китай лишь резко отвечает на подобные заявления и демонстрацию военной силы, и, преспокойно продолжает усиливать свое военное присутствие в регионе.

Сдерживание России в Сирии

АУГ же, вошедшая в Средиземное море, будет участвовать в военной операции против ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ). Однако реальные цели могут быть и совсем другими — тут американские СМИ даже частично «проговорились», упомянув Россию.

Дело в том, что ситуация в Сирии сейчас достаточно непростая — бои в Алеппо становятся всё ожесточеннее — ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в РФ) предприняли попытки мощного контрнаступления на позиции правительственных войск Сирии, курдских сил самообороны (YPG) и сирийскую оппозицию. Удачнее всего террористы провели атаку на оппозицию, загнав крупное соединение войск в «котёл» в городе Мареа, в провинции Алеппо. Однако, с огромными трудностями, и при поддержке ВВС США, 9 июня блокаду удалось прорвать. Курдов же «Джебхат-ан Нусра» смогла немного потеснить в квартале Шейх-Максуд (Алеппо).

При этом в направлении Ракки, наоборот, проходит активная наступательная операция — силами курдов (в основном, при поддержке американской авиации) и правительственной армии Сирии (при поддержке российской авиации). Кроме того, группировки оппозиции и курдов постепенно окружают ключевой город Мабиндж — он расположен рядом с турецкой границей и играет важную роль для поставок техники и подкреплений для террористов, которые идут как в Ракку, так и в Алеппо.

Таким образом, для ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии вырисовываются достаточно туманные перспективы, и, поэтому, между Россией и США возникает соперничество — кто же сыграет большую роль при разгроме террористического псевдогосударства и освобождении Ракки. После освобождения Пальмиры — счёт 1:0 в пользу России, что и подстегивает американцев. Соответственно, применение дополнительной палубной авиации с авианосца «Гарри Труман» может иметь цель развить наступление проамериканских сил на Ракку, для того, чтобы опередить правительственную армию Сирии, которая также пробивается к «столице» ИГИЛ (запрещена в России). Успех американцев, таким образом, может сдержать Россию от слишком громких успехов. Помимо этого, очень важен итоговый расклад сил в «битве за Алеппо» — город поделен на зоны влияния самых разных сил — от сирийской правительственной армии и курдов, до оппозиции и террористических группировок.

Бряцание оружием продолжается: «ничего личного, это просто бизнес»

Кроме практических целей, о которых мы уже поговорили выше, имеются и пропагандистские. Антироссийская истерия в западных СМИ, призывающая страны НАТО к милитаризации, продолжается. Лишний повод поговорить о «сдерживании» или запугивании России упускается редко — доходит и до абсурда: британские СМИ с восторгом сообщили о том, что английский флот обнаружил российскую подлодку, однако, как оказалось, речь шла о новой субмарине «Старый Оскол», которая совершает межфлотский переход в надводном положении и на малом ходу, не пытаясь от кого-то скрыться. Такой подход позволяет «мало-мальски» консолидировать членов НАТО вокруг одной идеи, одурачив население своих стран мифами об РФ, которая чуть ли не завтра уже собирается начать вторжение в Прибалтику и Польшу.

Еще одна причина вакханалии — военно-промышленный комплекс США, требующий всё больше средств. Военного бюджета в более чем 600 миллиардов долларов в год, видимо, недостаточно. Что самое интересное — та же палубная авиация, при таком сумасшедшем размере военного бюджета, находится далеко не в лучшем состоянии. Члены Комитета Палаты представителей США по вооружённым силам сообщали, что 75% палубных истребителей F/A-18 не готовы к войне — за счёт исчерпания ресурса двигателей или планеров, при этом программа перевооружения на истребители 5-ого поколения F-35 идёт с большими трудностями, а многие специалисты подходят к этому самолёту очень скептично. Тем не менее — бизнес есть бизнес, кроме того, своим примером и «демонизацией» РФ, американцы заставляют повышать военные бюджеты других членов НАТО (а они уже много лет их только снижали). А заметная часть этих увеличенных бюджетов в итоге будет «заработана» американскими же военными корпорациями, у которых большая часть стран НАТО и будет покупать вооружения.

Использовать же авианосец как реальное средство запугивания Китая и России затруднительно — обе страны (и особенно РФ) обладают большим запасом ядерного оружия, обеспечивая надёжное сдерживание противника от реальной агрессии. Более того — о том, что, как минимум, тактические ядерные заряды будут применены против агрессора, надо говорить вслух, дабы несколько сбить энтузиазм пропагандистов и «открыть глаза» тем, кто верит в сказки о возможности войны с Россией.