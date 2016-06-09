Может ли Киргизия проиграть в международном арбитраже в споре с золотодобытчиками из компании Centerra? Почему депутаты проголосовали против запрета религиозного обряда, подтверждающего брак с несовершеннолетними девочками? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

Флаг Киргизии

«Кумтор» — дойная корова

Тема судебного противостояния компании «Кумтор Оперейтинг Компани» (дочка канадской Centerra Gold Inc), осуществляющей разработку крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор», и правительства страны на минувшей неделе попала в поле зрения практически всех киргизстанских масс-медиа.

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности Киргизии подала в Межрайонный суд Бишкека четыре исковых заявления на сумму около 7 млрд сомов (6,67 млрд рублей) против канадского инвестора, обвинив его в причинении вреда экологии, неправомерном использовании водных ресурсов и порче плодородного слоя почвы. Местные судебные органы все иски удовлетворили.

Горнорудная компания, в свою очередь, назвала претензии киргизских чиновников необоснованными и подала встречный иск в международный арбитражный суд в Стокгольме. В то же время канадские инвесторы дали понять властям Киргизии, что готовы начать переговоры о разрешении сложившейся ситуации в досудебном порядке, если правительство будет готово вести конструктивный диалог.

«Комсомольская правда. Кыргызстан» рассказала о последствиях, грозящих в случае, если судебное противостояние киргизских чиновников с иностранной компанией приведет к временному или даже полному прекращению деятельности бюджетообразующего предприятия «Кумтор».

«Ущерб для бюджета и экономики Киргизии в результате приостановки работ с 1 июля по 31 декабря 2016 года достигнет $122 млн (7,95 млрд рублей). В последующем ежегодные потери составят примерно $270 млн (17,6 млрд рублей). В период, оставшийся до вывода рудника из эксплуатации (до 2026 года), это приведет к совокупным потерям для бюджета КР в размере $3 млрд (195,62 млрд рублей). Кроме того, приостановка работы повлечет за собой убытки для 20 подрядных организаций и увольнение более 2500 работников», — цитирует издание президента ЗАО «Кумтор Голд Компани» Дэниела Дежардена.

Мнения относительно перспектив конфликта вокруг «Кумтора» в прессе озвучивались диаметрально противоположные. Государственное информационное агентство «Кабар» привело слова эксперта Самата Алиева о том, что действия Centerra Gold нужно расценивать не иначе как «попытку оказать давление на правительство Киргизии» — из-за иска, поданного канадским инвестором в международный арбитраж.

«Я думаю, что власти Киргизии имеют право подать встречные иски не только в международные суды, но и местные суды Канады и США о недобросовестных действиях компании и целом ряде выявленных нарушений в ходе работ комиссий разного уровня. Хотя вызывает удивление то, что правительство нашей страны решило именно сейчас подать иски по возмещению экологического ущерба», — сказал он.

Казахстанский эксперт Марат Шибутов в комментарии ИА REGNUM посоветовал сторонам отказаться от суда и решить дело миром. В противном случае, по оценкам Шибутова, шансы Киргизии на выигрыш будут весьма низки: «Если Киргизия проиграет, что вероятнее всего и произойдет, ее рейтинги упадут ниже, чем когда-либо. Ни один уважающий себя инвестор не придет в республику».

Focus.kg назвало «продажными экспертами» всех аналитиков, прогнозирующих проигрыш властей Киргизии в предстоящем международном суде. Проправительственное киргизскоязычное издание опубликовало интервью политолога Карата Осмоналиева, призывающего киргизских чиновников «не бояться судов, в том числе Гаагского».

«…Мы выиграем у компании в суде, потому что спор идет по экологическому вопросу. В Европе, на Западе есть влиятельная организация Гринпис. Эта организация сразу прибегает в международный суд, когда там рассматривается вопрос экологии», — считает он.

Эксперт-экономист Асылбек Аюпов, комментируя «Багыт.kg» ситуацию вокруг золотого рудника, отметил, что «в действиях Госэкотехинспекции Киргизии нет даже намека на логику», сравнил «Кумтор» с «дойной коровой», а также привел Казахстан и Россию в качестве примера того, как государство должно обходиться с иностранными инвесторами.

«Рудник «Кумтор» работает на протяжении 20 лет. За все эти годы у профильного госоргана не было существенных экологических претензий к стратегическому инвестору. А сейчас откуда-то появились судебные иски на миллиарды. На деле они безразлично относятся к решению экологических проблем, это напоминает популистскую акцию. Многие инвесторы из далеких и близких стран с опасениями следят за событиями, происходящими вокруг «Кумтора». Поэтому собирающиеся начать дело в Киргизии иностранные инвесторы принимают решения, исходя из ситуации на «Кумторе», — сказал аналитик.

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев высказал мнение, что «если бы у Киргизии было несколько таких рудников, как «Кумтор», то выпадение одного из них не ударило бы так больно по общему состоянию экономики этой среднеазиатской страны». Исходя из этого, эксперт порекомендовал киргизскому правительству вернуться за стол переговоров и отметил, что «для Киргизии это было бы оптимальным решением», пишет сайт StanRadar.com.

«Предпосылки для изменения тональности конфликта есть. Если стороны будут четко следовать своим бизнес-интересам, которые заключаются в получении прибыли, то они найдут точки соприкосновения. Если же этого не произойдет, то ситуация может быть весьма неприятной, в первую очередь для Киргизии», — констатировал он.

Исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев сообщил газете «Вечерний Бишкек», что, «судя по юридическим документам, пока позиция Киргизии проигрышная», а выиграть судебные разбирательства в арбитражном суде киргизское правительство сможет только в случае, если международные эксперты докажут игнорирование «Кумтором» правил экологической безопасности или же если удастся доказать подкуп местных чиновников.

«В случае проигрыша, прежде всего, в счет суммы ущерба арестуют акции правительства в «Центерре». Если этих акций не хватит, то будет арестовано иностранное имущество Киргизии за рубежом. Например, дипломатическая недвижимость либо иное имущество, купленное киргизским правительством. Оно будет арестовываться, отчуждаться, продаваться, и за счет этого будет исполняться судебный иск», — добавил Искендер Шаршеев.

Шаг к легализации педофилии или популизм?

Нежелание депутатов вносить в законодательство Киргизии поправки, запрещающие под страхом уголовного наказания проводить обряд религиозного бракосочетания с несовершеннолетними, вновь стало одной из наиболее обсуждаемых тем в киргизстанской прессе.

Газета «Дело №» в статье «Депутаты любят малолеток?» отметила, что из 105 депутатов «за» вышеназванный законопроект проголосовали лишь 44 народных избранника, а «против» — 61 парламентарий.

«Против законопроекта, что примечательно, проголосовала значительная часть правящей фракции СДПК — 26 депутатов во главе с лидером фракции Исой Омуркуловым, в полном составе вся фракция «Кыргызстан» — 17 депутатов во главе с лидером Канатбеком Исаевым, 13 депутатов фракции «Республика — Ата-Журт» во главе с лидером Омурбеком Бабановым и 5 депутатов фракции «Онугуу-Прогресс» (лидер Бакыт Торобаев отсутствовал). Что особенно поразительно, среди голосовавших «против» оказались даже 10 женщин-депутатов», — подчеркнуло издание.

Информационно-аналитический портал Zanoza. kg привел на своих страницах заявление местных правозащитников о том, что правоохранительные органы Киргизии зачастую сами покрывают браки с девочками младше 18 лет.

«В качестве примера она привела исследование, в рамках которого несовершеннолетние девочки рассказывают, что на их свадьбах присутствовали представители милиции, прокуратуры, айыл окмоту (сельской администрации — прим. ИА REGNUM). Все эти люди просто закрыли глаза на тот факт, что в брак вступает несовершеннолетний человек. Глава центра исследований «Демократические исследования» Лариса Илибезова подчеркнула, что инициатива о запрете браков с людьми до 18 лет поднималась в парламенте не раз, но она не находит поддержки среди депутатов», — пишет издание.

ИА «24.kg» заострило внимание, что информация о том, что парламент, возможно, переголосует за поправки в Семейный и Уголовный кодексы, касающиеся недопущения религиозного обряда нике без официальной регистрации в загсе, вызвала больше негатива в обществе, чем само отклонение новшеств.

«У большинства народных избранников нет желания вновь голосовать за новшества, потому что в соцсетях развернулась грандиозная кампания против них. Свое мнение на сей счет высказал лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов, заявивший, что после того как палата не поддержала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за участие в религиозном освящении брака с несовершеннолетними, пошел черный пиар против парламента. Депутат напомнил, что в отечественном законодательстве есть уже уголовное наказание за брак с несовершеннолетними», — пояснило интернет-издание.

Газета «Вечерний Бишкек» опубликовала заявление политика Ильгиза Капарова о том, что инициатор законопроекта о запрете религиозных браков с несовершеннолетними депутат Аида Салянова «наносит удар по светскому государству, коим является Киргизия».

«Предложенный ею законопроект фактически официально признает нике (религиозное бракосочетание). Дело за малым — признать официальный статус религиозного бракосочетания и считаться с ним наряду с установленным законодательством о загсе. Как экс-прокурору, Саляновой должно быть известно, что брак с несовершеннолетними уже является нарушением законов Киргизии. А если доказать, что имели место быть действия сексуального характера, то на основании статей Уголовного кодекса насильник должен сесть в тюрьму. Вот тут и возникает резонный вопрос: зачем вносить поправки в уже существующее законодательство? Если люди не соблюдают законы, которые направлены против браков несовершеннолетних, то есть ли гарантия, что с их ужесточением они заработают?» — задался вопросом Ильгиз Капаров.

Газета «Слово Кыргызстана», в свою очередь, подчеркнула, что «подобный исход парламентского голосования — достаточно тревожный звоночек, свидетельствующий, что в обществе Киргизии усиливаются религиозные мотивы, постепенно вытесняя элементы светскости».

«Создается впечатление, что эта тенденция нарастает и может стать выше Основного Закона страны, потому что у религиозного мировосприятия сегодня гораздо больше адептов. И это, безусловно, следствие того, что на протяжении всего постсоветского периода суверенитета страна живет без четких ориентиров, определяемых идеологией власти. Советские идеалы разрушили до основания, но им на смену ничего не придумали. Но, как известно, природа не терпит пустоты — освободившиеся духовные ниши заполнены суррогатом религиозного характера, ибо общеизвестен уровень образованности тех, кто официально трудится ныне на духовном поприще. Однако, как выяснилось, общество остро нуждается в духовных поводырях, и настал час, когда они оказались способны существенно влиять на ход событий», — резюмировало правительственное издание.