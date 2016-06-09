Третий Майдан не за горами. Так считала украинская региональная пресса на неделе со 2 по 8 июня.

lastampa.it/vaticaninsider Вот так «решительные люди» якобы спасали Аргентину

Об этом, в частности, идет речь в статье на портале «ОстроВ» (Донбасс) с красноречивым заголовком «Почему Украина идет к диктатуре». Нынешняя политическая система Украины практически перестала соответствовать вызовам, стоящим перед ее экономикой, что означает неизбежный демонтаж действующих институтов власти, отмечает издание. Катализатором процессов перезагрузки является экономический кризис, вызванный неблагоприятной для украинских экспортеров ситуацией на внешних рынках, а также гибридной войной в Донбассе. Майдан-2 и экономический обвал наложились друг на друга в 2014 году, и к ним прибавилась «внешняя» агрессия с утратой части территории — вызовы, с которыми ранее сталкиваться не приходилось. На фоне катастрофических процессов в экономике Украины владельцы финансово-промышленных групп (ФПГ) категорически не желают менять свое отношение к ней как к бездонной бочке, из которой можно бесконечно черпать ведрами. Напомним, что еще больше года назад президент Петр Порошенко, владелец ФПГ «Укрпроминвест», заявил, что Украина больше не будет дойной коровой для олигархов. Так вот, если следовать данной аналогии, то сейчас, видя, что корова дает все меньше молока, ее лишь сильнее дергают за вымя. И это означает только одно: неизбежность смены политической модели. Потому как проблема уменьшения надоев не решается, а молоко иссякает. И украинское государство уже не справляется с большинством своих функций. Оно не может обеспечить своим гражданам ни справедливое правосудие, ни социальную защиту в виде пенсий и пособий, ни качественное здравоохранение, ни безопасность. В нашем случае речь идет о приходе к власти решительных людей, опирающихся на поддержку силовиков и патриотической части общества. И не на словах, а на деле действующих в интересах государства. Тогда возможными становятся решения в стиле покойного венесуэльского команданте Уго Чавеса, одним махом национализировавшего все зарубежные нефтедобывающие компании в стране. Еще несколько лет назад такой «латиноамериканский» сценарий казался фантастическим для Украины. Но за прошедшие 2 года многое изменилось. Министр соцполитики Андрей Рева прогнозирует, что если ничего не менять, то через 1−1,5 года правительство не сможет выплачивать пенсии и пособия даже на нынешнем уровне и тогда страну ожидает социальный взрыв. Сценарий диктатуры в таких условиях является единственно возможным ответом на вопрос об устранении перекосов в распределении ресурсов украинской экономики. Возможно, сценарий будет реализован по-латиноамерикански, в виде военного переворота. Возможно, и в более привычной для нас форме, как Майдан-3.

Появление в украинском парламенте освобожденной из российского плена Надежды Савченко, по мнению экспертов, будет способствовать дестабилизации главного законодательного органа страны, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Уже первые минуты появления летчицы на украинской земле вызвало массу противоречивых откликов политиков, журналистов, общественников. Не осталось без внимания и эксцентричное поведение первого номера «Батькiвщини» в самом зале заседания и кулуарах Рады. К чести летчицы, она самокритично прокомментировала свои поступки. И в то же время политологи считают, что «фактор Савченко» обязательно сыграет свою роль. Появилась даже информация, что депутата-летчицу могут выдвинуть на президента страны. Савченко способна сыграть судьбоносную роль в политической жизни Украины, считает политический эксперт Николай Волгов: «Она может стать кем-то вроде главы ликвидационной комиссии. Одна Надежда может сделать больше, чем сто тысяч найемов или лещенко. Фактор Савченко может сыграть существенную роль в дестабилизации ситуации в Верховной раде и приближении досрочных парламентских выборов, которые могут состояться уже этой осенью».

От Запорожской области потребовали больше контрактников, чем от западных регионов Украины, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). Если первоначально во втором квартале нужно было отобрать и отправить в учебные центры Вооруженных сил Украины 690 запорожцев, то на сегодняшний день плановое задание — 775 человек. «Командование Сухопутных войск и оперативного командования «Восток» увеличили Запорожскому областному военкомату количество по призыву контрактников в связи с проблемами, которые возникли на территории западных областей Украины, — объяснил заместитель областного военного комиссара по работе с личным составом полковник Михаил Логвинов. — Это решение было принято на случай форс-мажорных обстоятельств. В некоторых западных областях, Тернопольской, Львовской, Волынской, плановое задание намного меньше, чем в Запорожской. На сегодня по второму кварталу, но у нас осталось еще два цикла по отправке, областной военкомат выполнил план по контрактникам практически на 78%. По сравнению с другими областями мы находимся в пятерке лидеров».

Злo пoдшутил нaд кoмaндиpoм poты, диcлoциpoвaннoй в Гeничecкoм paйoнe Xepcoнщины, пьяный бoeц 80-й aэpoмoбильнoй бpигaды BCУ, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Oн пoзвoнил в пoлицию и cooбщил, чтo oфицep opгaнизoвaл нacтoящий бecпpeдeл: cтpeляeт пoвepx гoлoв cвoиx пoдчинeнныx из тaбeльнoгo пиcтoлeтa, зaпугивaя иx. Пoлиция cpaзу жe пepeдaлa тpeвoжную нoвocть вoeннoй cлужбe пpaвoпopядкa, coтpудники которой oтпpaвилиcь в лaгepь чacти нa пpoвepку. Oднaкo cитуaция пoдтвepдилacь… c тoчнocтью дo нaoбopoт. Kaк oкaзaлocь, нe кoмaндиp poты cтpeлял пo coлдaтaм, a пьяный coлдaт paзбушeвaлcя дo тaкoй cтeпeни, чтo пpишлocь пpимeнить cилу, дaбы eгo утиxoмиpить. A oн в oтмecтку oклeвeтaл cвoeгo вoинcкoгo нaчaльникa. Oднaкo тeпepь «шуткa» дopoгo eму oбoйдeтcя. Kaк cooбщил вoeнный пpoкуpop Xepcoнcкoгo гapнизoнa Юpий Гpoм, нa пьяницу в пoгoнax cocтaвлeн aдминиcтpaтивный пpoтoкoл. Зa упoтpeблeниe aлкoгoля нa cлужбe oн зaплaтит кpупный штpaф — oкoлo 2,5 тыcячи гpивeн.

Уже в течение 9 месяцев в Полтаве работает волонтерская служба эмоциональной поддержки «АТОЛ ЛИНИЯ», передает «Полтавщина» (Полтава). В марте работники службы сделали анализ звонков, поступающих в их учреждения. А сейчас сравнили его с нынешними реалиями. Почти неизменным осталось количество звонков от членов семей участников боевых действий. Если раньше они обращались в 52% случаев, то сейчас этот показатель увеличился на 2%. В «АТОЛ» считают, что это связано с плохим ходом процесса адаптации бойцов. «Демобилизованные возвращаются, но даже если есть работа, кооперируются и по выходным ездят на передовую к своим собратьям. Несмотря на то, что есть возможность вести мирную жизнь, бывшие солдаты все равно рвутся на фронт», — отмечает координатор службы Ольга Алексеенко. Бойцы «АТО» обращаются с той же частотой, что и раньше — 26% от числа звонящих. Значительно возросло количество обращений внутренне перемещенных лиц — с 7% до 13%. Алексеенко отмечает: такая серьезная активность связана с тем, что среди беженцев очень участились случаи пьянства и насилия в семье.

Сотни украинских националистов прошли маршем под стенами Почаевской лавры, информирует «За Збручем» (Тернополь). Вот уже третий месяц Тернопольская областная молодежная общественная организация «Сокол» при поддержке народного депутата Украины Михаила Головко организует военно-патриотические мероприятия, собирающие все больше молодежи со всех уголков области. На праздновании Дня города в Почаев съехалось около 100 «соколов», что прошли торжественным маршем с государственной и бандеровской символикой у стен Лавры и центральной части города. Мэр Василий Бойко и общество приветствовали националистов. «Можно с уверенностью говорить, что Почаев — это настоящий украинский город и никакие агенты Москвы не смогут забрать у украинцев национальные святыни», — отметил заместитель командира «Карпатской Сечи» Владимир Стаюра. Сразу после праздничного шествия «соколы» совместно с молодежью из Почаева и окружающих сел провели военно-патриотическое обучение. Школьники и студенты не только изучали тактику боя, правила обращения с оружием, приемы самообороны и полевую медицину, но и приняли участие в соревнованиях по пейнтболу, перетягиванию каната, боям на бревне, стрельбе из лука. Победители определялись не только благодаря ловкости и силе, проверялись и знания истории, ведь патриотизм невозможен без понимания национальных традиций и чествования национальных героев. Председатель Тернопольской областной организации «Сокол» Богдан Бутковский пригласил неравнодушных помочь в проведении военно-патриотических учений: «Мы сотрудничаем со всеми, кто хочет. Отдельной благодарности заслуживают руководитель полиции в Тернопольской области Богомол Александр Николаевич, председатель ОАО «Бровар» Троян Степан Матвеевич, предприниматель Яхницький Владимир, от «Объединения ветеранов — частников боевых действий и инвалидов войны» Роман Мельник — позывной Мамонт, «Центр содействия защите отечества «Булат» — Василий Лещишин. Сейчас такое время, что нужно объединяться вокруг защиты Украины, чем больше ресурсов и людей мы привлечем к работе с молодежью, тем больше шансов у нашей нации выжить в будущем! Очевидно, что война с Московией затянется на годы, поэтому наши юноши и девушки должны уметь защитить себя и свободу своего государства».

Глава Одесской областной организации «Свободы» Павел Кириленко обвинил папу Римского Франциска в том, что тот — «против Украины», передает «Таймер» (Одесса). Соответствующую запись Кириленко сделал на своей странице в Facebook, где разместил ссылку на статью сайта «Глобал Аналитик» под названием «Про Папу без купюр». В ней отмечается, что в начале мая понтифик «удивил украинцев очередным экстраординарным поступком», прикрепив к одежде георгиевскую ленту во время аудиенции в Ватикане. Конкретно ли это возмутило украинского националиста из Одессы или нет, неизвестно, но он разразился в адрес папы Римского следующими гневными замечаниями: «Католики за Украину, а папа — против. Вот и вся истина. Это не папа, это лжепапа! Долой его!» и «наш папа — Йозеф Алоиз Ратцингер».

По «закону Савченко» на Сумщину вернулись 160 рецидивистов, сообщает «Панорама» (Сумы). «Взять тот самый «Закон Савченко». Сегодня уже взято на учет 160 человек… Это в основном рецидивисты…10 убийц. Повлияет это на оперативную обстановку? Кто-то там за непредумышленное убийство, но категория …10 грабителей, 40 «разбойников»… Они будут работать? Конечно, не будут. Где они будут работать!?» — заявил на сессии Сумского областного совета начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко. По его словам, кроме того, в области зарегистрированы почти 16.000 внутренних переселенцев, из которых лишь 5.000 трудоспособных.

Выход на свободу благодаря «закону Савченко» 6.000 особо опасных преступников не на шутку напугал европейцев, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Таким образом, введение безвизового режима для украинцев в очередной раз оказалось под угрозой. Об этом рассказал экс-начальник управления ГУБОП МВД Валерий Кур, комментируя решение Германии и Франции разработать норму, которая позволит странам Евросоюза приостанавливать безвизовый режим. Опасения европейцев не безосновательны, считает эксперт. «Страх абсолютно оправдан. На Украине сейчас катастрофическая ситуация, страну захлестнул рост бытовой и уличной преступности, от наплыва в Европу людей со старой «совковой» ментальностью обязательно увеличится число краж, мошенничества. Во всех магазинах, где никто ничего никогда не боялся, для нашего брата появится возможность «взять то, что плохо лежит». Мы постоянно будем читать в СМИ, как украинцы ограбили заправку, обнесли магазин, не заплатили за парковку», — говорит организатор управления криминальной разведки в составе министерства внутренних дел. По его словам, европейцы в достаточной мере осведомлены о том, какие законы принимаются на Украине, в том числе и о громком «законе Савченко». «Если кто-то за деньги пробивает закон, чтобы выпустить одного человека, а выходят тысячи особо опасных преступников и делается это якобы из-за благих намерений и от имени героев, то европейцы это хорошо понимают. Если мы не удовлетворены этими законами, то они и вовсе возмущены, потому что это коснется и их тоже, они вполне имеют право выставить барьер. Мы сами даем повод всему миру нас бояться и защищаться от нас», — подчеркнул Кур.

Оказывается, контрабанда сигарет с Украины в Венгрию такое выгодное дело, что ею уже заинтересовались даже южно-американские наркокартели, которые непосредственно принимают участие в финансировании этого бизнеса, отмечает портал «Mukachevo.net» (Мукачево). Такой вывод сделали венгерские журналисты из Magyar Idok. Представитель налоговой службы Венгрии Александра Саркози сообщила, что в районе украинско-венгерской границы действует целая сеть преступных организаций. Они распределили зону своего влияния по всему Закарпатью и венгерской области Сабольч-Сатмар-Берег, причем между контрабандистами происходят регулярные столкновения за передел участков. У венгерских правоохранителей появились объективные подозрения, что в организации контрабандных каналов через границу приняли участие южно-американские наркокартели, которые имеют здесь свой собственный интерес. К концу 2017 года Будапешт взял на себя обязательство повысить акцизы на табак и табачные изделия. Поэтому контрабандный товар станет еще более выгодным. Технические средства контроля часто являются бессильными против преступных организаций, члены которых экипированы не хуже пограничников. 58% теневого табачного рынка — это контрабанда, а 42% — подделки известных брендов. Основным потребителем контрафакта является Европа, на которую приходится две трети всего нелегального оборота сигарет.

«Вскоре должен состояться Всеправославный собор, который не собирался сотни лет, — информирует «Сіверщина» (Чернигов). — И вот московские попы начали дуть в кагебистскую дудку. Вдруг московскому патриарху Кириллу не понравилось, как будут рассажены делегации. Болгарская церковь, подручная Москве через патриарха — кагебиста Нифонта — заявила свои претензии. Антиохийская церковь, в которой превалируют арабы, в отличие от Константинопольской, Иерусалимской и Александрийской, где правят греки, сказала, что вообще не приедет на собор из-за Иерусалимского патриархата. Важность этого собора только фактом встречи и исчерпывается. Он не станет таким прорывом, как у католиков стал Второй Ватиканский собор. Но, похоже, что и такой демонстрации православной общности не произойдет… Естественным шагом московской Церкви стал отказ ехать на собор одесского митрополита Агафангела — ярого русофила и антиукраинца. Кроме него, на Крит Украинская православная церковь Московского патриархата делегировала митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, главу Отдела внешних церковных связей УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония, управляющего делами УПЦ МП митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия. Может, и они не поедут, если Москва сигнал даст… Все они известны как сторонники нерушимого единства с московским патриархатом, проукраинского делегата или хотя бы украинского (по названию) не делегировали. И напомним, что едут они не как представители отдельной Церкви, а исключительно как архиереи Церкви русской. Ибо никакой УПЦ МП мир не признает. Не признает пока и Украинской православной церкви Киевского патриархата, как и македонскую и черногорскую Церкви. Но, похоже, это непризнание становится более вредным для православного мира, чем для самой нашей Церкви. Украинская тема все же будет на полях Всеправославного собора — Верховная рада Украины готовит обращение о признании украинской церковной независимости. Рассматривать его там не будут, повестку дня с большим трудом согласовали, но в кулуарах поговорят… Вообще же, видится, что без Украины не только мировая дипломатическая политика не обходится, но и церковная».

В общественном украинском сознании немало древних «мозолей», которые до сих пор болят. Одна из них — дискуссии о генеалогии нашего государства, отмечает «Zaxid.net» (Львов). Недавно из-за этого ругали певца Святослава Вакарчука, который сказал, что «Украина не является абсолютно естественным образованием». Почему этот вопрос до сих пор такой болезненный? Проблема заключается в том, что мы до сих пор оперируем архаичными представлениями о легитимности государств. Скрытая вера в то, что только древние государства имеют право на существование, сидит в нас глубже, чем неприязнь к москалям. Даже министерство образования советует воспитывать патриотизм школьников на рассказах о тысячелетней борьбе украинского народа за свободу и государственность. Некоторые патриотические авторы не ограничивают свои фантазии тысячелетием, выводя корни украинского государства у трипольцев, мифических укров или ариев. Короче, чем раньше, тем лучше! Такой взгляд на природу наций и государств очень популярен в странах, которым не хватает реальных достижений. Для украинцев глубина национальной родословной иногда становится ключевым вопросом государственности. 25 лет бесплодных споров с российскими шовинистами не прошли бесследно. Но абсолютное большинство национальных государств образовалось так же, как выразился об Украине Вакарчук: под влиянием обстоятельств, из разных кусочков территории и людей, имевших различное происхождение, язык и даже веру. «Конституционный патриотизм», который певец предлагал как альтернативу для «не абсолютно естественной Украины» — это тот путь, которым идет большинство успешных стран мира. В их основе лежит не националистическая мифология и мистика крови и почвы, а общественный договор, заключенный между гражданами и закрепленный Конституцией.