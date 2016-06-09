Право на выход союзной Республики из СССР было закреплено в 72-ой статье Конституции СССР 1977 г. Порядок реализации этого права был установлен принятым 3 апреля 1990 г. Законом «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». По 3-ей статье этого Закона автономным образованиям и компактно проживающим национальным меньшинствам предоставлялось право выхода из состава республики и самостоятельного определения своей судьбы в том случае, если союзная республика принимала решение о выходе из состава СССР. Причем в этом случае республика была обязана проводить референдум о независимости также в автономных образованиях и на территориях компактного проживания национальных меньшинств — с раздельным подсчетом голосов (Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» No 1410−1 от 3 апреля 1990 г.», Ведомости Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР», 1990, No 15).

Флаг Нагорно-Карабахской республики

30 августа 1991 г., после провала путча, предпринятого в СССР 19−21 августа, Верховный совет Азербайджана принял Декларацию о независимости (Декларация Верховного совета Азербайджанской Республики «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», от 30 августа 1991 года. Заявление Азербайджана о выходе из состава Советского Союза дало право Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянскому району самостоятельно распорядиться своей дальнейшей судьбой — в соответствии с вышеупомянутым Законом от 3 апреля 1990 г.

В ответ на это решение областной совет Нагорного Карабаха и районный совет Шаумянского района, основываясь на положениях Закона от 3 апреля 1990 г., на совместном заседании, состоявшемся 2 сентября 1991 г., приняли решение о провозглашении в границах НКАО Азербайджанской ССР и Шаумянского района Азербайджанской ССР Нагорно-Карабахской Республики как федерального субъекта в составе СССР, на территории которого продолжали действовать Конституция и законодательство СССР, а также иные законы, не противоречащие целям и принципам Декларации о независимости и особенностям республики (Декларация «О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики», от 02 сентября 1991 года). 1

8 октября 1991 г. Верховный совет Азербайджана, без проведения референдума и выяснения мнения НКАО, Шаумянского района и компактно проживающих в иных местах национальных меньшинств, с нарушением соответствующих требований Закона от 3 апреля 1990 г. принял Конституционный акт о независимости, который декларировал неправомерное решение Азербайджана о выходе из советской государственно-правовой системы и законодательно закреплял его отказ от необходимости согласования с собой дальнейшей судьбы Нагорного Карабаха (Конституционный акт Азербайджанской Республики о государственной независимости Азербайджанской Республики). Вместе с тем, заявив в Декларации о независимости 1991 года о своем правопреемстве с Азербайджанской Демократической Республикой, официальный Баку лишил себя права на включение Нагорного Карабаха в свой состав в связи с тем, что Нагорный Карабах, имея статус спорной территории, в состав Азербайджанской Демократической Республики не входил в течение всего периода ее существования с 1918 по 1920 год. До этого Карабах являлся составной частью Российской империи, а ранее Персии, но не Азербайджана, до 1918 года не существовавшего в качестве независимого государства. Среди доводов, лежащих в основе решения Лиги Наций о непризнании Азербайджанской Демократической Республики, отмечался факт «невозможности точного определения настоящих границ Азербайджана в связи с его териториальными спорами с соседями (См. «Journal». League of Nations, Geneva, No 17, p. 130).

В дополнение, следует также отметить, что были неправомерны решения Кавбюро РКП (б) как от 4 июля 1921 г. о включении Нагорного Карабаха в состав Советской Армении (ЦПА ИМЛ, ф 64, оп. 2, д. 1, л. 118), так и от 5 июля 1921 г. о введении Нагорного Карабаха в состав Азербайджанской ССР (РГАСПИ, фонд 64, оп. 1, д. 1. л. 124), поскольку Кавбюро являлось большевистским партийным органом и не обладало легитимностью законодательного института для определения государственных границ. Таким образом, включение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана по решению Кавбюро РКП (б) являлось противозаконным актом.

26 ноября 1991 г. Верховный совет Азербайджана принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской автономной области (Закон АзР «Об упразднении НКАО АзР», от 26 ноября 1991 года. Ведомости ВС АзР, 1991, N 24), который Комитетом конституционного надзора СССР в связи с несоответствием статьям Конституции СССР был признан антиконституционным (Постановление Комитета конституционного надзора СССР об актах Верховного Совета СССР и его Президиума и Верховных Советов Азербайджанской ССР (Азербайджанской Республики) и Армянской ССР (Республики Армения) о Нагорно-Карабахской автономной области, от 28 ноября 1991 г. N 28).

В ответ на принятие Азербайджаном данного закона в Карабахе 10 декабря 1991 г. в соответствии с требованиями международного права и законодательства СССР, в присутствии международных наблюдателей был проведен референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики. Особо важно подчеркнуть зарегистрированность факта создания всех условий для участия в референдуме азербайджанского меньшинства (Акт о результатах референдума о независимости Нагорно-Карабахской Республики, от 10 декабря 1991 г., г. Степанакерт, Нагорно-Карабахская Республика, Министерство Иностранных Дел, http://www.nkr.am/ru/referendum/42/). 21 декабря 1991 г. руководители 11 советских республик Алма-атинской декларацией провозгласили роспуск Советского Союза (Алма-Атинская Декларация, Алма-Ата, от 21 декабря 1991 г., Юридическая Россия. Федеральный правововoй портал (v.3.2.), за чем последовало законодательное закрепление данного политического факта со стороны Верховного совета СССР (Декларация Совета Республик ВС СССР «В связи с созданием Содружества Независимых Государств» от 26.12.1991 N 142-H, вследствие чего исчезли возможность и необходимость согласования результатов референдума также с центральными органами СССР.

Таким образом, Нагорно-Карабахская Республика реализовала свое право на самоопределение в правовом аспекте безукоризненно — в соответствии с действовавшими в то время Конституцией и законами СССР, нормами международного права и принципами демократии. Международное сообщество признало Азербайджан независимым государством в границах, определенных внутренним законодательством СССР. Согласно этому законодательству, Нагорный Карабах в момент обретения Азербайджаном независимости не являлся частью Азербайджана, а следовательно, территориальная целостность Азербайджана не имеет отношения к Нагорно-Карабахской Республике.

Гайк С. Котанджян — президент АПНА, доктор политических наук, профессор, чрезвычайный посланник и полномочный министр, генерал-лейтенант