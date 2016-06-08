Власти Ленинградской области решили забрать у муниципалов систему водоснабжения и канализации региона, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, гарантировать жителям чистую воду и прекратить загрязнять природу неочищенными стоками.

vodokanal.spb.ru Контроль качества воды

Несоответствие воды санитарным нормам, перебои с водоснабжением, жалобы жителей Ленобласти на цвет и запах воды, по словам губернатора Александра Дрозденко, стали тенденцией. Чтобы привести в порядок систему водоснабжения и водоотведения, власти региона решили взять эту сферу под свой контроль. О будущем с чистой водой говорили на совещании в областном правительстве.

Запыхавшийся бегун на месте

Инфраструктура сетей водоснабжения и водоотведения в некоторых районах Ленобласти доходит до 95%, рассказал глава созданного в 2016 году ГУП «Водоканал Ленинградской области» Саяд Алиев. Так, в Волховском районе износ сетей водоснабжения составил 40%, водоотведения — 95%, в Подпорожском районе сети изношены на 90%, в Лодейнопольском — на 80% по водоснабжению и 79% по водоснабжению, в Лужском — 44% и 62% соответственно. При этом, еще и потери трубопроводов достигают 65%.

По словам губернатора региона, особенную тревогу канализационно-очистные сооружения — в первую очередь, на берегах рек и озер, которые общей водной системой соединяются с Ладожским озером и Финским заливом.

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Несмотря на то, что на протяжении многих лет из средств федерального и областного бюджета выделялись достаточно большие средства на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, власти констатируют, что ситуация, кардинально не меняется и даже ухудшается.

«Мы стоим на месте. Мы как тот бегун, который тратит огромные усилия, но бежит не по гравиевой дорожке, а по дорожке в тренажерном зале: вроде пробежал много, калорий потратил много, но статично стоял на месте. Мы вот примерно по показателям выглядим так: мы деньги тратим, усилия тратим, нервов тратим еще больше, но показатели качества воды не улучшаются», — сравнил Александр Дрозденко.

В бессилии муниципалов виноваты выборы

По федеральному законодательству, разрабатывать схемы водоснабжения и водоотведения должны муниципалитеты первого уровня. Однако в большинстве случаев они с этой задачей должным образом не справляются. «Порядка 80% муниципалитетов не имеют свободных ресурсов, а 90% вообще не имеют возможности финансировать что-то, кроме основных защищенных статей бюджета», — сказал Дрозденко.

Создание единой схемы, считают власти Ленобласти, позволит повысить эффективность капиталовложений в существующие схемы водоснабжения и водоотведения и рациональность использования водных ресурсов, чего не получается добиться точечными проектами.

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«Почему многие муниципалитеты до такого состояния довели свои очистные и водозаборные сооружения? Потому что десятками лет не меняли тариф — то одни выборы, то вторые выборы. Думали, не будем менять тариф, чтобы не вызывать негативную реакцию со стороны бизнеса и населения. И сегодня у многих себестоимость не соответствует реальным затратам. Сколько ни работай, работаешь в убыток», — объяснил причины разрухи Дрозденко.

По его словам, на сегодняшний день в Ленобласти примерно 40% муниципалитетов, где ситуация стабильна, где уже есть частные достойные инвесторы, и примерно 60% — муниципальные предприятия, находящиеся в состоянии банкротства и предбанкротном состоянии, и поэтому не способные развивать сеть. В первую очередь областной «Водоканал» намерен работать как раз с теми районами, где всё плохо.

Инвестору дадут гарантии

Глава региона подчеркнул, что если эту проблему оставить на уровне муниципалитетов, ситуация продолжит ухудшаться. А для кардинального решения проблемы необходимо привлечение заемных средств и инвестиций. «Но никто не даст займы, никто не выступит инвестором в сотрудничестве с муниципальными образованиями и даже на уровне районов. Никто не будет сотрудничать, понимая, что необходимо иметь гаранты возврата инвестиций. Сегодня единственным гарантом может быть Ленинградская область», — уверен Дрозденко.

Он привел в пример опыт Всеволожского района, где создан консорциум из двух крупных компаний «Стройинжениринг» и Ford Group, который на условиях концессии будет реконструировать Ладожский водовод, доставляющий питьевую воду жителям. «Мы понимаем, почему сюда пришел инвестор — потому что Всеволожский район активно развивается, строится жильё, промышленные объекты. И только за счет платы за подключение к источникам водоснабжения и водоотведения можно «отбить». Но в Бокситогорский район инвестор вряд ли придет с миллиардами, поэтому берем эти проблемы на себя», — пояснил губернатор.

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В некоторых районах Ленобласти, отметим, проблемы водоснабжения и водоотведения решаются и без вмешательства областных властей. Так, собственники водоканала и очистных сооружений в Кингисеппе, по словам губернатора, последние несколько лет не только инвестируют в свое имущество, развивая водоснабжение города, но и планируют выходить в другие населенные пункты. Им даже сделали предложение взять на обслуживание очистные сооружения, построенные в Усть-Луге.

Предложение, от которого нельзя отказаться

Но такая ситуация далеко не везде. Именно поэтому в 2016 году из предприятий пяти районов — Волховского, Тихвинского, Бокситогорского, Лодейнопольского и Подпорожского — был создан ГУП «Водоканал Ленинградской области». Сейчас происходит процесс передачи имущества новому юрлицу.

В этих районах оказались самые убыточные и разрушенные водоканалы, которые с готовностью передаются областному ГУПу. Аналогичную готовность отдать всё проблемное имущество властям региона выразил главы администрации Лужского района Олег Малащенко.

«С 2002 года Лужский водоканал находится в банкротстве — 14 лет капитальные вложения отсутствуют (…) Сегодня водоканал перерыл все улицы и дворовые территории — город как после войны. У нас происходит исключительно подземный водозабор, и сливаем всё в реку, а дальше всё это идет в Балтику. Мы даже не говорим о населённых пунктах, где водозабор подземный и где очистных сооружений вообще нет — они просто на поля сливают всё», — возмутился Малащенко.

«Тихо-тихо, — перебил его Дрозденко. — У нас в зале пресса. Вы сейчас договоритесь, что люди будут представлять, что весь Лужский район под себя ходит. Очистные сооружения работают, и результаты проверок показывают, что не всё так плохо».

После этого Малащенко согласился, что, действительно, не так всё и плохо, но попросил принять Лужский водоканал в ГУП «Водоканал» как можно скорее.

«У нас еще пять лет назад такая же проблема была в теплоснабжении. Мы ее еще не решили, но нашли алгоритм ее решения, а по некоторым вопросам мы впереди России всей. Нам нужно найти такие же алгоритмы в сфере водоснабжения и водоотведения», — заметил Дрозденко и привел в пример ту же Лугу, где ситуация с теплоснабжением как раз и была решена после вмешательства областных властей.

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Есть и районы, которые не торопятся отдавать «водяное» имущество области, хотя на их территории присутствуют проблемные населенные пункты. Так, в план передачи имущества пока не вошел Гатчинский район.

Однако губернатор предостерег, что после создания единой схемы водоснабжения и водоотведения, для всех районов будут поставлены общие жесткие условия реализации инвестпроектов. Глава региона подчеркнул, что проблемы будут решаться комплексно, поэтому избавиться от нерентабельных организаций, оставив себе крупные водоканалы, приносящие доход, у районов не получится. ГУП «Водоканал Ленинградской области» готов принять «рухлядь», как назвал нерентабельные организации губернатор, только вместе с прибыльными предприятиями.

«Тем районам, которые не смогут даже при наличии рентабельных проектов, взять на себя обязательства по инвестированию в реконструкцию очистных и водозаборных сооружений, будет предложено передавать имущество», — заявил Дрозденко.

«Грязная» зона вокруг Петербурга — угроза Балтике

В первую очередь, подчеркнул глава 47-го региона, после создания единой схемы в планах властей позаботиться о чистоте Финского залива. «Учитывая те обязательства, которые на себя взяла Российская Федерация, а вследствие этого Санкт-Петербург и Ленинградская область, по поддержанию качества воды Финского залива, вся работа, которая связана с реконструкцией канализационно-очистных сооружений на территории Ленобласти, является государственной задачей», — напомнил он.

Кроме того, отдельный раздел схемы будет посвящен агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области — примерно 15-километровой зона вокруг Санкт-Петербурга, которая особенно подвержена загрязнению — в первую очередь, бассейн реки Невы.

«Нева на выходе из Ладожского озера имеет качества воды практически соответствующие питьевой. В Неве же в центре города — в десятки раз хуже. Любое изменение качества воды на полпроцента влечет за собой миллионы дополнительных расходов, которые несет петербургский ГУП «Водоканал» по очистке воды», — сказал губернатор и подчеркнул, что опыт специалистов петербургского предприятия будет использован при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Ленобласти.

«За пять-семь лет ситуацию с водоснабжением Ленинградской области можно будет изменить радикально», — уверен глава ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов.

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По словам Александра Дрозденко, до конца года уже планируется подготовить конкурсную документацию, а в четвертом квартале объявить конкурс. Срок разработки схемы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитывают сократить до 9 месяцев. Тогда к середине 2017 года схема будет готова.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профильных комитетов, муниципалитетов Ленобласти, специалисты петербургского и областного «Водоканала».

А если ГУП «Водоканал Ленинградской области» будет владеть хотя бы 60−70% сетей региона, в Ленобласти наконец смогут утвердить единый усредненный тариф. «То, чего ждет население», — уверен губернатор.