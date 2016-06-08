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Хиллари Клинтон в данный момент переживает последние крупные выборы в Калифорнии но, несмотря на это, она уже фактически объявлена кандидатом в президенты от демократов, что делает ее первой женщиной в истории, которой предстоит побороться за Белый дом.

Заявление о том, что Клинтон набрала голоса 2383-х делегатов, необходимых для утверждения ее номинации, было опубликовано Associated Press 6-го июня поздно вечером — до начала голосования на праймериз в Калифорнии и пяти других штатах.

Политологи считают это удачным пиар ходом: «Объявление Клинтон победительницей может помочь убедить избирателей Сандерса, что всё уже решено и на избирательные участки ходить бессмысленно». Напомним, что реальное выдвижение Хиллари Клинтон состоится только на съезде демократической партии США в июле.

Законность объявления «решения о номинации» сразу же была поставлена под сомнение соперником Клинтон — Берни Сандерсом. Сенатор из Вермонта Сандерс сделал резкое заявление, в котором осудил порыв СМИ и дал понять, что готов оспорить назначение Клинтон на Национальном съезде Демократической партии в июле, — пишет издание Observer.

Клинтон сделала заявление в ответ на публикацию AP во время митинга кампании в Лонг-Бич, штат Калифорния, также 6-го июня вечером. «Я должна сказать вам, что мы находимся на пороге исторического и беспрецедентного момента, но у нас еще много работы, впереди, не так ли?» — сказала она. То есть, Клинтон фактически подтвердила факт своего назначения.

The Guardian сообщает, что 7-го июня Клинтон получила поддержку лидера демократов палаты представителей Нэнси Пелоси в Калифорнии и, по данным американских СМИ, помощники Барака Обамы ведут диалог с представителями ее кампании о формате и дате, когда президент официально поддержит Клинтон. Говорят, что уже 12-го июня он сообщит об этом Сандерсу.

Пресс-секретарь Белого дома сказал: «Существует, по крайней мере, один суперделегат — тот, который работает в Овальном кабинете — он на данном этапе не готов сделать публичное заявление о своем одобрении, но следите за обновлениями — мы будем держать вас в курсе».

Все ждут утверждение кандидатуры Клинтон, так как оно, наконец, ознаменует начало борьбы всей «прогрессивной» Америки против кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Клинтон уже дала понять, какого типа кампанию она планирует вести против магната-миллиардера на прошлой неделе, в Сан-Диего, где заклеймила внешнюю политику противника, назвав его неадекватным и недостойным доверия.

«Сандерс надеялся использовать ситуацию в Калифорнии, чтобы сместить импульс в гонке и убедить суперделегатов перейти на свою сторону. Появившись перед тысячами сторонников на фоне тумана на мосту Золотые Ворота 6-го июня, Сандерс умолял своих сторонников поддержать его назначение в ходе компании, которую он назвал «самой важной за всю историю демократической партии». Сандерс повторил аргумент о том, что (по мнению общественности) он более последовательно выступает против Трампа, чем Клинтон и имеет больше шансов держать его подальше от Белого дома.

После заявления AP представитель Сандерса, Майкл Бриггс, сразу же выступил с заявлением, обвинив СМИ в «игнорировании четкого заявления Национального комитета демократической партии, утверждая, что неправильно считать голоса суперделегатов, прежде чем они на самом деле проголосуют на съезде… Хиллари Клинтон не имеет и не будет иметь необходимое количество голосов делегатов, которые обеспечат ей назначение», — сказал он. «Все будет зависеть от суперделегатов, которые не могут проголосовать до 25 июля, и которые могут изменить свое мнение в любую минуту».

Верить подобным заявлениям преждевременно. «Мы не можем сказать, что праймериз закончились», — заявил Билл Клинтон журналистам на митинге в Сан-Франциско. «Пусть люди голосуют. Пусть выражают свое мнение. Другие официальные лица в кампании Клинтон указывают на то, что, в то время как новостные сообщения объявили о ее победе, они пока и не планировали объявлять победу в общей гонке», — пишет TheGuardian.

«Так или иначе у Сандерса, объективно говоря, не осталось шансов на победу. Ведь теперь уже совершенно ясно, что именно Обама помог оградить Клинтон от фиаско по всем фронтам. Белый дом защищал электронные письма Клинтон и, как мог, оберегал публичный имидж Клинтон. В октябре 2015 года администрация Обамы заблокировала выпуск электронных сообщений между Клинтон и президентом, ссылаясь на необходимость держать такие сообщения в секрете. Администрация Обамы также блокировала обнародование Государственным департаментом писем Клинтон по поводу спорного Транс-Тихоокеанского партнерства после того, как департамент обещал исполнить запрос агентства IB Times, которое ссылалось на закон «о свободе информации» уже в 2016-м году. Теперь закон якобы не может быть выполнен, пока не завершатся всеобщие выборы в конце ноября.

«Участие Хиллари Клинтон в Транс-Тихоокеанском партнерстве вообще пронизано лицемерием. Как госсекретарь, Клинтон помогала продвигать переговоры по ТЭС. Тем не менее, она избегала четкой позиции по ТЭС в течение первых нескольких месяцев президентской кампании 2016-ого года, пока убежденная оппозиция Берни Сандерса по этому договору не заставила Клинтон также не рисковать весьма желанным одобрением профсоюзов, которые категорически возражали против ТЭС», — писал PolitiFact.

Несмотря на сдерживание одобрения в ходе демократических праймериз, Обама не приложил особых усилий, чтобы скрыть своего фаворита. В кампании Клинтон уверены, что Обама уже очень скоро выступит с всенародным одобрением Хиллари Клинтон. В январе 2016 года Обама снисходительно называл Сандерса и его неожиданный вызов Клинтон «ярким и блестящим событием» в интервью Politico. Ему вторят и многие эксперты: «Если кампания Берни Сандерса и доказала что-либо, так это то, что есть миллионы граждан, которые внимательно вглядываются в политические позиции всех кандидатов на избирательном поле», — говорит Гарри Джаффе, автор неофициальной биографии Сандерса, изданию The Guardian.

Если бы Берни Сандерс находился под следствием ФБР и Департамента юстиции, весьма сомнительно, что Обама бы выступил бы в его защиту, как он сделал в случае с Хиллари Клинтон. «Она никогда не будет намеренно ставить под угрозу Америку», — сказал он в интервью Fox News в апреле 2016 года, в то же время гарантируя, что не будет вмешиваться в расследование. Но, сделав подобное заявление, он уже вмешался, особенно подтвердив, что Клинтон не имела никакого умысла, что имеет принципиально значение для определения уголовной ответственности в данном случае.

Обама, как и многие из его коллег-демократов, которые в подавляющем большинстве поддерживают Клинтон, преуменьшали значение расследования дела о «личной электронной почте», называя его «маловажным»; до недавнего доклада Государственного департамента, который обвинил Клинтон в явной лжи, которую она преподносила общественности в течение года. Она никогда не получала разрешение на использование частных серверов электронной почты и нарушила федеральные законы, когда покинула офис. Вскоре после того, как отчет был опубликован, Обама уклонился на пресс-конференции в Японии от неудобного вопроса на эту тему.

Хиллари Клинтон зависит от Обамы, ей нужно продержаться под прицелом ФБР и Департамента юстиции достаточно долго, чтобы стать президентом, и после этого не будет уже никаких шансов ввести в действие обвинительное заключение.

«То, что мы уже знаем о нарушениях ею безопасности, должно послужить поводом для дисквалификации с любого правительственного положения, которое имеет дело с информацией уже сегодня», — написал Филипп Дженнингс в статье для USA Today. «Но хуже всего ее ответы, которые отклоняют важность обвинений, обвинения в невежестве других… Эти вещи раскрывают ее характер. И, самое печальное, многих американцев, похоже, это совершенно не волнует».