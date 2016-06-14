Приговоры лидерам Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), а также особенности патриотизма по-таджикски стали наиболее обсуждаемыми темами в прессе, пишущей о ситуации в стране.

Флаг Таджикистана

2 июня в Душанбе Верховный суд Таджикистана вынес приговоры по делу о попытке вооруженного государственного переворота. Шестнадцать подсудимых, тринадцать из которых — члены высшего политсовета Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), признаны виновными и приговорены к различным срокам — от двух лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Всех их задержали и поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности в середине сентября 2015 года после событий, произошедших в Таджикистане 4 сентября. В тот день были совершены вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов в городах Вахдат и Душанбе. Власти страны квалифицировали произошедшее как вооруженный мятеж, ответственность за который возложили на заместителя министра обороны генерал-майора Абдухалима Назарзоду, а организаторами назвали руководство оппозиционной ПИВТ.

Сам Назарзода заявлял о своей невиновности и говорил о том, что нападения были провокацией властей, устроенной спецслужбами для дискредитации оппозиции. Не признал своей вины в произошедшем и председатель ПИВТ Мухиддин Кабири.

Назарзода был убит в результате спецоперации в Рамитском ущелье 16 сентября 2015 года. Кабири покинул страну и находится в международном розыске по линии Интерпола. 29 сентября решением Верховного суда Таджикистана единственная на постсоветском пространстве легальная исламская партия была объявлена террористической. К слову, согласно внесенным в конце мая 2016 года поправкам в Конституцию страны, создание партий религиозного толка отныне в Таджикистане запрещено.

С самого начала судебного процесса по делу о попытке государственного переворота международные организации критиковали власти за гонения на оппозицию, таджикские редакции западных СМИ обильно пестрели интервью и комментариями по теме. Вполне ожидаемо, что они же наиболее активно откликнулись и на вынесение приговора.

Опрошенные ими эксперты не были удивлены признанием подсудимых виновными. Большинство из них высказалось о том, что иного решения принято быть и не могло.

«Власти Таджикистана на мировом уровне представили эту партию как террористическую, и, соответственно, в настоящее время в Таджикистане политическая подоплёка стоит выше ценностей прав человека. Поэтому суд вынес в отношении обвиняемых жестокий приговор», — прокомментировал ситуацию в интервью радио «Озоди» заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хаким.

По мнению президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, мировое сообщество должно отреагировать на приговоры введением санкций. «Приговор членам ПИВТ касается не только осужденных и их близких, он касается каждого гражданина Таджикистана, потому что он показывает нетерпимость к оппозиции. Власти Таджикистана пытками добились самооговора и лжесвидетельствования и на их основании вынесли суровое наказание, которое в сложившихся условиях практически невозможно обжаловать. Очевидно, что поиск внутренних врагов нарастает. Демократическое сообщество обязано отреагировать санкциями на такую расправу», — приводит ее слова ВВС.

В традиционно резкой манере высказался интернет-портал таджикской оппозиции Тajinfo.org, который за борьбу с политическим исламом предрек таджикскому лидеру судьбу Анвара Садата, Хосни Мубарака или «в лучшем случае» Бен Али. «В этом нет ни малейшего сомнения», — пишет портал.

Тем временем медийная активность таджикских властей ощутимо ниже — в стране подавляющее число СМИ распространяет официальную версию, мнение зарубежной общественности Душанбе не особо волнует.

Официальные лица ссылаются на третьи силы и обещают обнародовать все необходимые сведения, «когда посчитают нужным»: «Учитывая международную обстановку и ситуацию в мире, мы засекретили это дело. Часть свидетельств попадает под норму закона, которая позволяет рассматривать улики на закрытых слушаниях в суде, если их обнародование способно создать угрозу национальной безопасности. Мы подтверждаем, что к преступлениям, совершенным членами Исламской партии, причастны третьи силы, и они имели зарубежное финансирование, но пока никакая информация обнародована не будет. Все необходимые сведения общественность и журналисты получат после, когда мы посчитаем нужным, после окончания суда», — цитирует издание слова источника в надзорном ведомстве страны.

Суд завершился, но подробности так и не озвучены. Проправительственные СМИ от комментариев по решению суда все еще воздерживаются. Неизвестно, в частности, что за страна или организация стоит за определением «третья сила». Отметим, что аффилированные с властями местные общественные деятели ранее намекали на причастность к сентябрьским событиях Ирана и его спецслужб.

Особенности национального патриотизма

В преддверии Дня национального примирения и Дня национального единства, который ежегодно отмечается в Таджикистане 27 июня, в стране набирает обороты тема патриотизма и национальной гордости.

В последние годы власти страны все чаще отказываются от чего-либо «чуждого» в пользу «исконного». Тренд тотальной таджикизации коснулся и системы образования. С 2018 года все таджикские абитуриенты при сдаче в Национальном центре тестирования экзаменов, необходимых для поступления как в высшие, так и, согласно новым правилам, средние специальные учебные заведения, будут писать эссе исключительно на таджикском языке. Причем не имеет значения, на каком языке в дальнейшем они будут обучаться.

Оградить молодежь от постороннего влияния потребовал и президент страны Эмомали Рахмон, выступая на первом заседании Совета по делам молодежи Таджикистана. Лидер нации поручил руководителям соответствующих министерств и ведомств занимать молодежь чем-то полезным — спортом или ремеслами, лишь бы только не допустить «преклонения перед чуждыми ценностями и вовлечения молодежи в экстремистские и террористические организации и движения».

В интересах безопасности страны и журналистам стоило бы писать аккуратнее, считает глава национального информагентства «Ховар» Саидали Сиддик, подчеркивая, что каждое слово журналиста должно быть направлено на обеспечение безопасности страны и укрепление патриотизма в сознании людей, особенно молодежи. «Средствам массовой информации необходимо предпринять меры для отражения информационных атак, направленных против Таджикистана. Страны, проигрывающие информационные войны, не могут обеспечить свою безопасность и основы конституционного строя. Как показывают события в государствах постсоветского пространства и странах Ближнего Востока, цветные революции сначала возникали именно в информационном пространстве, затем предрекали политические события», — цитируют его СМИ.

И, наконец, о символе патриотизма. «Таджикстандарт» запретил ввоз, использование и распространение государственных флагов, изготовленных за рубежом, в частности, в Китае и Турции. Ссылаясь на то, что импортные флаги не соответствуют государственным стандартам, монополию на их изготовление отдали швейному предприятию «Суман», находящемуся в таджикской столице.

Местные бизнесмены недовольны, они закупили товар к предстоящему празднику, однако теперь он под запретом, а торговцы — в больших долгах.

Руководство «Суман» в свою очередь обещает изготавливать флаги по стандарту, но предупреждает о том, что их изделия обойдутся дороже. Для сравнения: себестоимость одного большого полотна по стандарту 1,80×0,9 м составит 15 сомони (130 рублей), тогда как китайский аналог на оптовых рынках стоит 7−10 сомони (60−85 рублей).

«По нашим наблюдениям, патриотизм в целом прививается из-под палки, которую в погоне за очередными «очками» перегибают чиновники. Например, без таджикского триколора — символа патриотизма и национальной гордости, вывешенного на каждом учреждении, мини-копий на столах во всех кабинетах, без десятков и даже сотен молодых людей — флагоносцев не обходится ни одно торжественное мероприятие, будь то государственное мероприятие или концерт заезжего гастролера», — пишет «Азия-Плюс».

К слову о достижениях. Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners подготовила рейтинг Quality of Nationality Index (QNI, Индекс гражданств мира), при составлении которого оценивались масштабы экономики, общественный порядок и стабильность, человеческий потенциал, а также возможность безвизового проживания и работы за границей и безвизовый доступ для кратковременных поездок. Таджикистан в этом списке оказался на 116-йстрочке из 182. Кстати, это не худший результат в регионе: Таджикистан опередил Киргизию и Туркмению, уступив Казахстану и Узбекистану.