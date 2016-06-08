Древнегреческие философы спорили, догонит ли Ахиллес черепаху. Российские политологи выясняют, обгонит ли ЛДПР коммунистов. Дискуссии идут прежде всего о рейтингах. Но, может быть, найти ответ о «серебряном призере» будущих выборов помогут не только соцопросы?

mapio.net Забег

Рост рейтингов ЛДПР — не новость. Однако «соколы Жириновского» уже не просто догоняют, а перегоняют КПРФ. Такие данные приводят уже два ведущих социологических центра. По сведениям ВЦИОМ на 22 мая 2016 года, рейтинг ЛДПР составляет 11% против 9,3% у коммунистов. Близкие данные на конец мая приводит и ФОМ: 11% у партии Владимира Вольфовича против 10% у сторонников Геннадия Андреевича. Особняком на общем фоне стоит только «Левада-центр». Согласно опубликованным в июне данным опроса, проведенного этой службой 27−30 мая 2016 года, коммунисты уверенно опережают «либерал-демократов» как среди всех респондентов в целом (14% против 9%), так и среди определившихся с выбором (21% против 14%). Но и там признают, что ЛДПР серьезно нарастила поддержку с начала года — среди опрошенных в целом еще в январе ее поддерживало лишь 5% избирателей.

Понятно, что даже опросы, которые благоволят ЛДПР, дают ей пока лишь символическое преимущество. И все же о возможности для этой партии опередить коммунистов на федеральных выборах политологи массово заговорили впервые с президентской гонки 2008 года. На старте той кампании, напомним, некоторые эксперты не исключали, что Жириновский обгонит Зюганова (хотя вышло все-таки наоборот). Ну, а реальное преимущество ЛДПР над КПРФ на общероссийских выборах и вовсе имело место лишь однажды — в далеком 1993 году.

В принципе, помощь «либерал-демократам» в состязании за статус «серебряного призера» могут оказать непарламентские партии. Среди последних нет явных желающих играть на поле Жириновского. Зато на электорат КПРФ открыто претендует как минимум несколько игроков с политической «скамейки запасных» — от «Коммунистов России» до «Родины». Впрочем, этот факт не говорит вообще ни о чем, ибо точно такая же картина наблюдалась в ходе большинства избирательных кампаний.

Но что, если посмотреть на перспективы «либерал-демократов» с другой стороны — через призму регионов? Если ЛДПР получит существенный прирост поддержки по сравнению с прошлыми думскими выборами, то где именно это может произойти?

«Лакомым куском» для оппозиции (в том числе системной) считаются, прежде всего, столицы — Москва и Санкт-Петербург. Но именно здесь позиции ЛДПР всегда были не особенно сильны. Так, на думских выборах 2011 года эта партия получила тут около 9,4% и 10,3% соответственно, в обоих случаях заняв лишь четвертое место. Напротив, именно в этих городах очень активно работает Компартия. Коммунисты здесь давно и активно включились в протестные кампании по темам, волнующим в том числе «средний класс». За последние годы стоит вспомнить, например, акции по поводу платных парковок в Москве или по проблемам ипотечных заемщиков в Санкт-Петербурге. То есть собрать голоса «вновь рассерженных горожан», еще не определившихся с выбором, у коммунистов в этих регионах пока больше шансов, чем у «либерал-демократов». Разве что Компартия уйдет в тему советской ностальгии целиком или будет строить свою кампанию в этих регионах исключительно вокруг образа Сталина, распугав часть готовых проголосовать за нее протестных либералов. Но пока сомнительно, что коммунисты будут действовать настолько рискованно.

В чем-то схожая ситуация во многих регионах Центральной России за пределами столицы. Исторически местные отделения КПРФ сильнее, чем у ЛДПР. Уже это дает коммунистам преимущества в борьбе за неопределившегося протестного избирателя.

Может быть, точкой роста для ЛДПР станет хотя бы часть регионов Дальнего Востока? Но пока и это не очевидно. Скажем, на выборах в Магаданскую облдуму в 2015 году «либерал-демократы» уступили не только КПРФ (как и в ходе думской кампании-2011 по тому же региону), но и «Справедливой России», опередившей обе эти партии. ЛДПР на Колыме в прошлом году получила результат существенно меньший, чем на последних парламентских выборах (9,95% против 17,37%). Понятно, что считать итоги выборов в заксобрания лучшим прогнозом на думскую кампанию — значит сильно упрощать ситуацию. Итоги региональных и федеральных выборов в одном регионе, даже проходивших в один и тот же год, могут сильно отличаться. Тем более для ЛДПР, которая на региональных выборах очень часто выступает хуже, чем на общероссийских. Но и надеяться на большой прирост голосов «либерал-демократам» по данным регионам пока рано.

Правда, на Дальнем Востоке есть место, которое вроде бы дает «соколам Жириновского» надежды на куда более оптимистичные тенденции. На выборах главы Амурской области в том же 2015 году «либерал-демократ» Иван Абрамов занял второе место с результатом 28,3% голосов. Для сравнения: на парламентских выборах-2011 ЛДПР по этому региону заручилась поддержкой лишь 20,97% избирателей. Причем в ходе предыдущих кампаний в области тот же Абрамов немного уступал выдвиженцам КПРФ. На выборах мэра Благовещенска в 2014 году его незначительно опередила Татьяна Ракутина, а в ходе губернаторской гонки 2012 года — ее однопартиец Роман Кобызов. По сути, Абрамов добился именно тех целей, к которым будет стремиться его партия на федеральном уровне. Максимально мобилизовал своего избирателя и привлек голоса колеблющихся протестных избирателя, что не удалось его сопернику-коммунисту (упомянутому Кобызову). И все же губернаторские выборы — это состязание конкретных кандидатов, на их партийность избиратель часто обращает внимание лишь во вторую очередь. Строить на их основании прогнозы на федеральные выборы — дело совсем уж рискованное.

Пожалуй, определенные шансы нарастить поддержку по сравнению с прошлыми парламентскими выборами у ЛДПР есть в другой части страны, где ее позиции исторически были неплохими — во многих регионах Северо-Запада. Вряд ли поддержка «Единой России» здесь упадет еще ниже, чем в 2011 году, то есть дополнительный приток голосов для «либерал-демократов» с этой стороны вряд ли будет большим. Но вот если кампания «Справедливой России» в этих регионах будет слабой, хотя бы часть ее избирателей может перейти к ЛДПР.

Таким образом, пока самым вероятным выглядит рост поддержки «либерал-демократов» в ряде регионов Северо-Запада и отдельных — на Дальнем Востоке. Это дает шанс соратникам Жириновского увеличить поддержку партии по сравнению с 2011 годом. Но вот догнать, а тем более перегнать КПРФ с такими стартовыми позициями будет очень сложно.

Быстроногий Ахиллес может пробежать тысячу шагов, но черепаха за это время проползет еще сто и все равно будет впереди бегуна, утверждали древние греки. Этот умозрительный парадокс, как ни странно, может оказаться вполне реальным для ЛДПР и КПРФ. Даже если коммунисты будут привлекать новых сторонников «черепашьими» темпами, «либерал-демократам» понадобятся очень серьезные усилия, чтобы их догнать. ЛДПР для этого нужна очень большая удача или гениально проведенная кампания. КПРФ, чтобы удержать статус «серебряного призера», — просто не совершать фатальных ошибок. Впрочем, еще ни одни федеральные выборы не обходились без сюрпризов.