Такие перспективы для монстров американского военного флота рисует Бен Хо Ван Бенг, старший аналитик престижной Школы международных исследований, главный офис которой расположен в Сингапуре. Именно его доклад по теме угроз авианосцам, опубликованный Военно-морским институтом США, и звучит фактически реквиемом по безвременно уходящему из современности в глубину истории такому типу судов.

navy.mil Авианосец «Нимиц»

Причин тому, отмечается в докладе, несколько. Но для того чтобы поставить крест на авианосцах, достаточно двух главных.

Во-первых, это довольно небольшой радиус действия палубной авиации. Бо́льшая часть истребителей-бомбардировщиков F-18 (McDonnell Douglas F/A-18 Hornet) не может удалиться от базы более чем на 500 морских миль (926 км). И при условии нахождения корабля на таком расстоянии от берега «Шершень» (так переводится с английского Hornet) лишен возможности проникновения вглубь территории противника. Если объектом атаки является не мелкий остров, а страна, имеющая «стратегическую глубину», — то толку от F-18 нет.

Справка: McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Выпущено 1480 самолетов. Стоимость единицы варьируется между 29 и 57 миллионами долларов — в зависимости от модификации и года выпуска.

Обещанный ему на замену F-35 (в американской прессе эпопею с развитием этого проекта уже, не стесняясь, зовут «мыльной оперой») проблемы тоже не решает, поскольку его боевой радиус больше чем у «Шершня» всего на 10% (достигает 550 морских миль или 1019 км).

Справка: Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. По данным на декабрь 2015 года, построено 174 самолета. Общая стоимость программы в 2011 году оценивалась в 382 миллиарда долларов. В проекции на 55 лет выпуска самолетов этого типа сегодня специалисты оценивают возможные затраты на нее в $1,508 триллиона с учетом инфляции. Стоимость одного летательного аппарата, в зависимости от модификаций (их в настоящее время три) колеблется от $153,1 млн до $199,4 млн.

Во-вторых, два основных вероятных противника США — Китай и Россия — разрабатывают новое поколение ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть «отодвинуты» глубоко на континент — названный выше специалист считает, что их реально запускать с расстояния 800 миль (1482 км) от берега по целям, находящимся на расстоянии предельного радиуса действия палубной авиации США. Линия ракетной обороны, благодаря ее удаленности от берега, высокой скорости и малой высоте полета ракет, делает их практически невидимыми для авианосцев.

Таким образом, защищающейся стороне нет необходимости атаковать авианосцы десятками береговых самолетов — достаточно, по мнению эксперта, попадания одной ракеты DF-21, производимой Китаем, чтобы пустить на дно посудину длиной 335 метров вместе с экипажем, составляющим примерно 6000 человек. Сложно сказать, куда после этого будут садиться улетевшие на задание самолеты (а их на авианосцах класса «Нимиц» от 66 до 84 единиц).

Справка: Авианосцы типа «Нимиц» (Nimitz class). Длина — 332,5 м, водоизмещение 101 600—106 300 тонн. Силовые установки — 2 ядерных реактора A4W Westinghouse, 4 паровые турбины, 4 дизельных двигателя. Дальность похода неограниченная. Скорость хода — 30 узлов (56 км/час). Экипаж: 3200 человек корабельной команды и 2480 человек в составе авиакрыла. Авиагруппа — от 64 до 90 самолетов и вертолетов. В настоящий момент в строю 10 единиц. Стоимость постройки каждой — 4,5 миллиарда долларов.

Запланирована новая серия — класса «Джералд Форд». Первый из них был спущен на воду в 2013 году. На 2019 год запланирована постройка второго. Тактико-технические характеристики (ТТХ) незначительно отличаются от тех, что у «Нимица».

Необходимость в использовании такого типа корабля в имеющихся условиях отпадает. Точно так же, как и исчезает потребность в строительстве новых.

Справка: DF-21 («Дунфэн-21», буквально: «Восточный ветер-21», по классификации НАТО — CSS-5 mod.1), китайская двухступенчатая твёрдотопливная баллистическая ракета средней дальности. Дистанция полета — до 1800 км. Способна нести ядерную боеголовку мощностью до 300 килотонн. По оценке Министерства обороны США, Китай имеет в своем распоряжении от 60 до 80 таких ракет и 60 пусковых установок.

Авианосцы, которые одним своим появлением вблизи вражеской территории должны были нагонять животный страх на врага и рождать у него в голове единственную мысль — сдаться, превращаются в громоздкую посудину, годящуюся в лучшем случае в качестве реквизита для киносъемок. В худшем — на металлолом. Титаны превращаются в «Титаники».

А глобальная программа их строительства служит, похоже, больше для «пиления» средств, выделяемых государством: напугать таким вооружением уже мало кого удастся, а растолкать деньги по офшорам — запросто.

Есть еще одна причина, по которой американские военные могут настаивать на «продолжении банкета» с авианосцами — подобным образом в 80-х годах прошлого века США подтолкнули СССР к вложению огромных денег в программу — ответ на американскую СОИ (Стратегическая оборонная инициатива). «Звездные войны» в итоге оказались чистой воды блефом, но удар по экономике Советского Союза нанесли мощнейший. Но если сегодня американские «Нимицы» и «Джералды Форды» раскручиваются с той же целью, то вряд ли в МО России кто-то клюнет повторно на такую удочку.