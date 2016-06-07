



30 мая в Москве умер Временный поверенный в делах РФ на Украине Андрей Воробьев. Человек, который отстоял на своем посту страшное время «братской ненависти», когда на территории российского посольства возбужденные националисты жгли машины и готовились к штурму. Мой добрый знакомый, а может, даже и друг. Ведь друзей мы начинаем по-настоящему ценить, только когда они уходят.

Полагаю, что это последнее интервью, которое Андрей дал прессе (не любил он этого занятия). Оно не вышло, причем по просьбе Воробьева же, ведь дело было в декабре 2015 года. Но сейчас публикацию интервью я полагаю своим «долгом дружбы», пусть это и не в тренде украинской, простите, журналистики.

Итак, 28 декабря 2015-го:

Идя на встречу со своим собеседником, я даже не рассчитывал на скандальные суждения или броские заявления. Короче — на все то, чем живет и что «глотает» нынешний потребитель новостей: был бы броский заголовок, а содержание уже не столь важно.

Мой визави хорошо информирован и много знает. В том числе и то, что «дипломатам язык дан для того, что бы скрывать свои мысли» (Шарль-Морис Талейран, министр иностранных дел при императоре Наполеоне I). Итак — Андрей Воробьев, политический эксперт, кандидат исторических наук. Ну и еще — первый советник посольства Российской Федерации на Украине.

Андрей Владимирович, то, что сейчас «геополитический Запад» делает с российской территорией и российской экономикой, — это совсем не новый метод. Блокирование вражеских территорий, постепенно приводящее к истощению и экономическому удушению противника — это «стратегия анаконды», которую еще в конце XIX века адмирал Мэхен распространил на уровень геополитики. Немец Карл Хаусхофер предложил форму борьбы с анакондой, это «большие пространства» и «автаркия». С «большими пространствами» в России все в порядке, а вот как насчет автаркии?

Практика показывает, что и в условиях «анаконды» государство может и существовать, и развиваться. Против Ирана санкции начали вводить с 1979 года, а с 2006-го они вводились на уровне Совета Безопасности ООН. Но все равно сейчас Иран — безусловный региональный лидер Среднего Востока. Скажу больше, СССР почти 70 лет жил в режиме санкций, но я не рискну сказать, что он распался только по экономическим причинам. И вообще, в истории подавляющего большинства стран, России в том числе, были длительные периоды интуитивного стремления к автаркии, какое-то садо-мазохистическое стремление к самоизоляции.

Сейчас, если судить по прессе, в том числе и по российской либеральной прессе, то с автаркией, то есть с режимом самообеспечения страны с минимизацией внешней торговли, все плохо. Хотя сельское хозяйство получило очень сильный импульс к развитию и, похоже, воспользовалось им.

Но не так давно в российских «верхах» было заявлено, что импортозамещение как программа было провалено…

Да, так считает Дмитрий Олегович (Д. О. Рогозин, вице-премьер РФ, заявивший летом 2015 года, что миллиарды, вложенные в импортозамещение в области строительства кораблей и судов, потрачены впустую — А.Г.). Но башен в Кремле много, и с каждой видно по-своему. Ведь новые вооружения, в том числе и морские, появляются в России с завидной регулярностью. Но если говорить о положении страны в целом, то я особое внимание советую обратить на два процесса. Во-первых, количество золотовалютных резервов. В 2014 году был резкий спад, это да. Но весь санкционный 2015 год они держатся примерно в одном уровне, прыгая между 360 и 380 миллиардами долларов. За это же время, судя по недавнему вышедшему отчету МФВ, международные резервы США снизились до 119 миллиардов долларов с, по-моему, 430 миллиардов в начале года.

Второй и, по-моему, самый значительный процесс — это то, что я бы назвал, «национализацией элиты». Збигнев Бжезинский когда-то очень правильно заметил: «Поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?» По моим наблюдениям, адресные санкции Запада и изменения в российском законодательстве сейчас привели к определенной трансформации интересов элиты, в России их капиталам и выгоднее, и безопаснее. Такая трансформация — залог стабильности государства, поскольку «революционная ситуация» — это когда элита не хочет и не может жить по-старому. Надеюсь, Ленин не обидится на вольное общение с его мыслью.

Андрей, а как же тогда «низы», народ, который сейчас бунтует и против «Платона» (платных автодорог), и против платных парковок, да и против чего он только сейчас не бунтует?

Рейтинг президента пока не дает оснований для острого беспокойства относительно новой вспышки российского социального конфликта. А что до «Платона», то они, кажется, уже разошлись.

А что насчет национальных бунтов? На фоне обострений с Турцией в прессе сейчас антитурецкая истерика: «закатаем турок в асфальт»! И вообще, к тюркским народам у российской власти какое-то презрительное отношение. То Путин заявит об отсутствии у них политической истории, то Жириновский откажет им в исторической культуре. Тюркам! Тем самым, которые в конце XIV века писали «узнала любви притяженье душа, Землей вокруг Солнца движенье верша». Это Саиф аль Сараи, уроженец Золотой Орды. За 150 лет до «О вращении небесных сфер» Коперника! За полтора века, Владимир Вольфович!!!

Честно, о подобных высказываниях президента не знаю… Но знаю, что на недавней пресс-конференции он прямо заявил, что без татар нам — никак. История так уж распорядилась, что татары — это государственно образующий этнос в Федерации. И знаете, когда-то Карамзин писал: «Потри русского — найдешь татарина». Хотя, кстати, верно и наоборот — потри татарина и обнаружишь русского. Татары, как и украинцы, как и русские на своих плечах подняли эту страну. Кстати, вы знаете, что самый высокий процент членов «Союза русского народа» (массовая черносотенная организация Российской империи в 1905—1917 гг. — А.Г.) был среди крестьян Волынской губернии, что на Украине? Андрей, может, наступлю вам на больное, но и сейчас в Крыму подавляющее большинство татар правильно оценили свои возможности и перспективы и встроились в новые условия. Сколько их уехало из Крыма? От 800 (по данным Аксенова) до 20.000 (по сведениям Чубарова), от 0,3 до 8 процентов. Остальные пытаются встроиться.

Но уехавшие превратились в агрессивный политический фактор…

Да, и это беда для нашего будущего. Как историк, я убежден в триединстве наших народов. Хотя бы потому, что все территории Древней, или, если хотите, Киевской Руси, все ее центры — и Новгород, и Киев, и Рязань — в своей истории сохраняли византийскую традицию, а значит, являлись единым культурно-историческим феноменом. Феноменом уникальным и передовым. Ведь если вдуматься, то «красный проект», СССР, это прообраз «транснациональной корпорации», того, что считается основным социально-экономическим достижением конца XX века.

А нынешние действия России в Сирии не являются угрозой для страны? Россия там явно увязла, ведь еще недавно Путин говорил, что наземной операции там не будет, а к ноябрю российские силы уйдут из Сирии. А уже на исходе декабрь.

Ну, знаете, таков вызов. Согласитесь вы или нет, но сейчас именно российский президент и Россия делают больше всего для противодействия распространению фундаментального терроризма. Судите сами, небольшое политическое движение менее чем за два года в пух разнесло созданную Соединенными Штатами иракскую армию и взяло под контроль территории в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене, Ливии и даже Нигерии. Исламисты создали непобедимые в условиях ближневосточных пустынь отряды мотострелков и уже принесли войну на территорию Европы, в Париж. Исламисты ИГИЛ — это идеологизированная сила, и она будет распространяться…

Куда?

А вы как думаете?

Возможно, в среднеазиатские республики. К этому явно готовятся. Недавно Федор Лукьянов, главред «России в глобальной политике» заявил, что главное — «это вопрос безопасности Центральной Азии, связанный с ростом радикализма». А возможно — в Саудовскую Аравию, ведь халиф аль-Багдади обещал разрушить Каабу…

А возможно — на территорию Азербайджана и юга Украины. Азербайджан — это контроль над Закавказьем при поддержке быстро исламизирующейся Турции. Украина — слабое звено. Последние четверть века там, в Крыму, абсолютно беспрепятственно работал «Хизбут-Тахрир», исламская политическая партия, поставившая целью воссоздание государства-халифата, базирующегося на принципах раннего ислама (пророка Мухаммеда и первых четырех халифов). Эту же задачу сейчас ставит перед собой и ИГИЛ (запрещена в России — ИА REGNUM). Одно из первых действий России в Крыму — это запрет Хизба. Отсюда и значительное число агрессивных беженцев из Крыма.

Смотрите, что они сейчас делают: начали с гражданского блокирования Крыма, а сейчас уже ведут речь о формировании на Херсонщине органов гражданской крымско-татарской администрации «в изгнании» и своих вооруженных сил, экипируемых Турцией. Об этом их лидер Мустафа Джемилев уже договаривается с президентом Эрдоганом. Естественное дальнейшее развитие событий — этно-конфессиональная зачистка и образование исламского квазигосударства. Ходят настойчивые слухи о переброске туда значительного количества сирийских боевиков и турецких «серых волков» («Бозкурт» — военизированное молодежное крыло турецкой «Партии национального возрождения» — А. Г.).

Для России пока это не очень опасно, потому что пока есть такие враги, как Джемилев, Путину и врагов не нужно. Перекрытие Крыму света только увеличило рейтинг президента, «принесшего свет» через керченский энергомост. А вот для Украины… Для нее эти события, как и в Сирии, имеют все шансы быть выведены в формат уже не только этнической, но и религиозной войны, а это уже война на уничтожение.

Подождите, Андрей Владимирович. Я правильно понимаю то, о чем вы говорите? Исламские фундаменталисты были остановлены монархией в Марокко, президентом Бутефликой в Алжире, фельдмаршалом Ас-Сиси в Египте, и даже Саудовская Аравия в прошлом году запретила фундаменталистов из «Братьев-мусульман». Судя по движениям российской армии в Таджикистане, там тоже готовятся «встретить» фундаменталистов. Означает ли это, что, во-первых, Азербайджан и Украина являются наиболее слабыми звеньями в противодействии террористической угрозе и, во-вторых, в обоих случаях основную роль в поддержке фундаментализма играет Турция?

Которую возглавляет пусть светский, но исламист Эрдоган и которая уничтожением российского СУ-24 перечеркнула саму вероятность совместных и согласованных действий американской и российской «антиигиловских» коалиций. А отсутствие такой согласованности означает высокую степень вероятности уже не дипломатического или экономического, а прямого военного противостояния по линии «Россия — Сирия — Иран» и «США — НАТО — арабы».

Но тогда это означает…

Что центр конфликта может переместиться в Восточную Турцию. Ведь есть еще фактор курдов и армян. Знаете, нобелевский лауреат по литературе Орхон Памук рассказывал мне, что в городе Карс больше всего ему нравится «русский квартал». Когда в 1878 году восточнотурецкий Карс перешел под власть России, и где, кстати, в 1908 году родилась моя бабушка, туда была отправлена группа архитекторов, которые построили городской район, который называли «маленьким Петербургом». Так что у русских есть и интерес, и опыт общения в Восточной Турции. А у армян его еще больше. Все-таки исторически это — Великая Армения, откуда армяне были изгнаны во время геноцида. И по договору в Севре (1920 год) земли Османской империи (султанской Турции) по линии «озеро Ван — Эрзерум — Трабзон», с выходом к Черному морю, отходили к Армении. А Севрский договор так никто и не денонсировал, его условия были просто изменены через год, Карсским договором. Регион туркам вернули, но современная Армения этот договор не признает. Знаете, когда в Армении хотели поставить памятник Айвазовскому, то не столько за то, что он великий художник, а «в память неистребимой тяги армян к морю».

Там же сейчас живут и курды, которые в последние годы показали себя лучшей пехотой региона. Во всяком случае, именно курдские «пешмерга» остановили триумфальное шествие ИГИЛ (запрещена в России — ИА REGNUM) по Ираку и Сирии в прошлом году. Так что, при желании и необходимости, в Восточной Турции может быть закручен ТАКО-О-ОЙ конфликт…

А есть вариант, что войны все-таки не будет?

Следует уповать на мудрость дипломатов, поскольку военное решение — это планетарный суицид. Основания для упований есть. Нынешний госсекретарь Керри, главный переговорщик с американской стороны — он из когорты «великих», из рядов Киссинджера, Олбрайт, Хейга. А эти люди знали, когда надо давить, а когда остановиться.

И последний вопрос: что, по-вашему, из того, о чем мы говорили, имеет сейчас наибольшее значение для России?

Вопрос некорректный, но попытаюсь ответить. Мне думается, что-то, о чем говорил в самом начале — «национализация российской элиты». Если этот процесс «пойдет», то Россия, отмобилизованная и в человеках, и в капиталах, сможет справиться с любым вызовом.