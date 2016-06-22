



Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

День начала Великой Отечественной войны 22 июня навсегда стал для России Днём памяти и скорби. В 2016 году исполняется 75 лет с момента начала Войны, в которой СССР победил фашизм. Но, к сожалению, не уничтожил его до конца, и сегодня повсюду в мире фашизм поднимает голову. Об этом красноречиво говорят эсэсовские марши на Украине, преступление в одесском Доме профсоюзов, снос памятников советским солдатам в Прибалтике, возрождение культа личности Гитлера…

Сегодня, в преддверии 22 июня ИА REGNUMнапоминает, что фашизм не умер и не уйдёт просто так. Он живёт за стенами отдельных организаций, но всё чаще и всё настойчивее пробивает себе путь наверх. Ещё в 1963 году о признаках начинающейся реставрации фашизма заговорил режиссёр Михаил Ромм. ИА REGNUMпредставляет вниманию читателей серию материалов, посвящённых его документальному фильму «Обыкновенный фашизм».

Перед нами классическая документальная картина, но, как иногда оказывается с классикой, — на неё приходится посмотреть новым взглядом… Собственно говоря, актуальность фильма не только не уменьшилась, но в некотором роде наоборот выросла с 1965 года. Неофашизм, реваншизм, империализм… Снос памятников и вообще «право на память» и истолкование истории… Никто не настаивает на именно этих словах, но «международная обстановка» достаточно ясно говорит о том, что нынешний мир куда как менее стабилен в чём-то, чем биполярный мир 1965 года… Из которого нынешняя реальность выглядела бы совершенно сюрреалистически.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Картина, кроме всего прочего, — выдающийся образец кинематографического мышления того времени (опирающегося на «русский монтаж», «киноглаз» и другие открытия раннего советского кино). С одной стороны перед нами документ, но он так обработан в публицистическом порыве, что приближается к личному высказыванию… В ход идёт музыка, контрастные монтажные переходы, стоп-кадры, архивы и скрытая камера, комментарий от автора… Интересно, что уже в период создания многие увидели в картине чуть ли не тайную парадоксальную критику и на «советский строй», по крайней мере, такие мысли возникали… И об этом тоже стоит подумать. С этой точки зрения сейчас, много лет спустя после крушения Советского Союза — картина не лишённая дидактизма и публицистического пафоса смотрится часто как трагикомедия. Множество тонких моментов вынуждают нас задумываться о мучительной парадоксальности истории. Не всегда это просто. Скажем, в фильме есть фрагмент, где рассказывают про антифашистов «другой Германии», на месте их казни на них висят таблички «предатель народа» (здесь просилось бы куда как более известное «враг народа» — но слово это, пусть и пришедшее из античности, в 65 году уже вызывало лёгкий привкус вины, и, чтобы не усугублять, редакторы нашли синоним)…

В наши дни вполне можно представить себе рекламу компьютерной игры про войну, очередной «гламурный» фильм про войну etc. Никто не воспринимает это всерьёз, разве что кто-то, переживший блокаду, войну, или хотя бы близко знавший того, кто это пережил. Для большинства остальных это будет воскресное «страшное» кино в перерывах между прогулками на пляж или в кулинарию…

Одной из главных загадок оказывается привлекательность «фашизма» (кавычки здесь только потому что слишком многое увы стало так называться — зачастую оппоненты с лёгкостью обмениваются этими ярлыками). Почему человек заново возвращается к жажде уничтожать себе подобных, к Пресловутой «воле к мощи», «власти», а зачастую «насилию»… В прошлом веке выдающиеся и не очень гуманитарии пытались ответить на этот вопрос — от марксистов и фрейдистов до пастырей и экзистенциалистов… Ответы не сильно улучшили дело.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

Можем ли мы вообще осознать «катастрофы», «трагедии» (да и если быть честным — то часто и вообще историю с её сомнительной логикой)? В самом фильме эта логика есть. Он построен по главам, где всё раскладывается «по полочкам». Политические акценты расставлены. Иногда здесь высмеивается буржуазный образ жизни с его «бодибилдингом» и «танцами» (и авангардным искусством), иногда…

Действительно ли это «общество потребления» и есть среда для зарождения фашизма?

Фильм вынуждает нас задаваться предельными вопросами — например, о боге… Есть ли он? «Чей он» (не сложно вспомнить историю близости зачастую церкви и политики, или «наказания за отступничество») и почему так прихотлив его замысел в его лучшем из миров? А если бога нет, то что есть на его месте — «класс», «коммунизм», «революция», «прогресс», «демократия», «права человека», «наука»…Кто ещё верит в эти слова? А в какие нужно верить в этом сезоне?

Этот фильм даёт возможность задуматься о том, что отличает правду от пропаганды — если от знания этого станет кому-то легче. Ещё не факт, что «правда» вообще существует вне идеологии — политической, религиозной, «коммерческой»…

А если и существует, то что от знания её станет легче.