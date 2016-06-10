



Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Мохаммед Баркиндо

Два важнейших события, которые в стратегическом горизонте влияют на мировые рынки нефти, произошли на прошлой неделе почти одновременно — и оба связаны с Нигерией.

В середине недели стало известно, что почти десятилетнее правление арабов во главе ОПЕК завершилось избранием главой картеля представителя Нигерии Мухаммеда Баркиндо.

Официально полномочия предыдущего секретаря 76-летнего ливийца Абдаллы аль-Бадри закончились еще в 2012-м году. Почти сразу же в кулуарах ОПЕК началась борьба за пост главы организации, но оказалось, что заблокировать назначение представителя страны-оппонента могут почти все из 14 членов картеля, а вот назначить своего человека оказалось куда сложнее. Не договорившись о преемнике, страны ОПЕК оставили Абдаллу аль-Бадри еще на один срок. И только на прошлой неделе власть в ОПЕК перешла к бывшему главе Нигерийской национальной нефтяной корпорации.

В борьбе за пост с Баркиндо до последнего конкурировали представители Венесуэлы и Индонезии, и Нигерия сделала все, чтобы продавить своего представителя: за избрание Баркиндо хлопотал президент конференции ОПЕК Эммануэль Ибе Качиква — министр нефтяных ресурсов Нигерии и сам президент Нигерии Мухаммад Бухари.

Но не этим Нигерия завоевала место главного мирового регулятора цен на углеводороды. Уж точно не усилиями правительства.

Нигерия

За день до объявления о назначении Мухаммеда Баркиндо совершенно новая военизированная группировка, возникшая ниоткуда меньше трех месяцев назад, «Мстители дельты реки Нигер», сообщила, что ее отряды взорвали нефтяные скважины RMP 23 и RMP 24 корпорации Chevron.

Очень вовремя — всем сразу стало очевидно, что именно Нигерия является триггером цен на нефть в коротком, оперативно-тактическом горизонте. Только ей под силу двинуть цены вверх или вниз, не изменяя ни мировых запасов, ни объемов добычи, ни глобальных цифр фрахта танкерного флота, ни перспектив сланцевой нефти — просто несколькими килограммами армейской С4.

Нигерия как территория, не как государство.

«Мстители» уже взяли на себя ответственность за целый ряд атак на нефтяных и газовых объектах в дельте Нигер, включая уничтожение нескольких нефтяных скважин, принадлежащих транснациональным корпорациям. Так, неделей раньше «мстители» взорвали газопровод, принадлежащий той же компании Chevron.

Последние сомнения в назначении Мухаммеда Баркиндо как-то отпали сами собой.

Между тем, группировка «Мстители дельты реки Нигер» разительно отличается от многочисленных политико-криминальных группировок, наводнивших в минувшее десятилетие африканский континент — отличается настолько, что заслуживает отдельного разговора.

Подавляющее большинство группировок вплоть до высшего руководства состоит из малограмотных, совершенно не ориентирующихся во внешнем мире сельских подростков, дорвавшихся до оружия.

Яркий пример, детально изученный мировыми экспертными группами и масс-медиа — так называемые «сомалийские пираты». Европейские и североамериканские издания пестрят кадрами, одновременно комичными и внушающими ужас, где «бойцы» этих банд позируют во всей своей варварской красе.

«Мы образованные люди, которые готовы поднять борьбу региона [за независимость] к новым высотам…» — на блестящем грамотном английском сообщает пресс-секретарь МДРН, называющий себя полковником Мудошем Агбинидо. Вы встречали у сомалийских пиратов пресс-секретарей?

В другом интервью (!) он рассказывает чуть подробнее: «Мы группа образованных, с широким кругозором молодых людей, которые готовы поднять борьбу за передел Нигерии на новые высоты, которые никогда раньше не видели в этой стране. У нас есть хорошо обученные и подготовленные кадры для достижения этой цели… К октябрю 2016 года мы будем предъявлять миру нашу валюту, флаг, паспорт, наш правящий совет и нашу подконтрольную территорию…».

Примерно о том же говорят и агитационные материалы «мстителей», выдержанные в совершенной иной стилистике, чем обычные хвастливо-безграмотные тексты местных бандитов: «Мы молоды, образованны, много путешествовали … большинство из нас получило образование в Восточной Европе, …не беспокойтесь, когда мы достигнем нашей цели (суверенного государства дельты Нигера), люди будут гордиться нами».

Стоит добавить — и еще они весьма эффективны.

Министр финансов Кеми Адеосун подтвердил, что добыча нефти в Нигерии упала до 1,65 млн. баррелей в день, — самого низкого уровня производства за 22 года из-за всплеска атак МДРН.

При этом бюджет страны в 2016 году ориентируется на уровень на 2,2 млн.

Производство начало падать уже в феврале, с первых дней появления «мстителей» на нигерийской политической сцене.

Тогда «мстители» взорвали подводный трубопровод, который вынудил «Ройял Датч Шелл» закрыть свой терминал отгрузки Форкадос и сократить производство по крайней мере на 250 000 баррелей в сутки. В начале прошлой недели компания Шелл объявила отказ от поставок нигерийской нефти после взрывов на своих нефтепроводах — уже наземных. «Мстители» работают с хирургической точностью» — отмечают аналитики африканских бизнес-изданий.

А теперь вспомним, что именно к началу февраля мировые цены на нефть достигли исторических минимумов за 14 лет. И начало их роста чудесным образом совпало с началом активности «Мстителей дельты реки Нигер» — чуть ли не с точностью до нескольких дней.

На внутриполитической сцене МДРН связывают с фигурой бывшего президента страны, харизматичного Гудлака Эбеле Джонатана — христианина по вероисповеданию, что очень важно для Нигерии, ставшей полем агрессии исламистов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

World Economic Forum Гудлак Эбеле Джонатан

Во многом для нигерийцев привлекательность идей независимого государства в дельте — путь даже полутеррористического, но христианского — связанна именно с тем, что в нем они видят единственный способ уберечь себя и свои семьи от халифата в его африканском варианте.

Связь Гудлака Эбеле Джонатана официально никак не доказана, но для нигерийской прессы выступает секретом полишинеля.

А еще для христианских политиков Нигерии внезапное, на ровном месте возникновение якобы освободительного движения дельты Нигера — сразу же хорошо оснащенного и организованного — стало пропуском в клуб мировой политики.

Иметь в руках ручку управления мировыми ценами на нефть на завтра и на послезавтра — капитал, ценность которого трудно с чем-то даже сравнить.