«Учить вздумали»

ИА REGNUM

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРИ) Совета Европы раскритиковала Российскую Федерацию за то, что Москва проигнорировала рекомендации по противодействию экстремизму, выданные ЕКРИ в 2013 году. Как отмечается в докладе комиссии, рекомендации включали в себя пересмотр определения понятия «экстремизм» в законе «О противодействии экстремистской деятельности». В ЕКРИ настаивают, что термин должен иметь отношение лишь к «серьезным случаям, связанным с ненавистью и насилием», пишет 7 июня «КоммерсантЪ».

Отметим, что в настоящее время в РФ экстремизмом считается насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также публичные призывы к осуществлению указанных деяний, массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения. Кроме того, к экстремистской деятельности относят публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка указанных деяний, подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний.

Глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя доклад, отметила, что заявление ЕКРИ в адрес России выглядит как попытка спрятаться от своих собственных проблем: «Совет Европы, на самом деле, раздосадован тем, что в России нет толерантности к экстремизму и нелегальной миграции. Свой порочный опыт осквернения чувств других по национальному и религиозному признаку под видом свободы, европейские политики хотели бы распространить на нашу страну с тысячелетней историей многонационального и многоконфессионального взаимодействия и единства».

Она также добавила, что «заявленная Европой политика плавильного котла, с очевидностью для самих европейцев, работает только на повышение градуса конфликтов и экстремизма, переходящего в прямую агрессию».

Подробнее: «Совет Европы раздосадован тем, что в РФ нет толерантности к экстремизму»

«Граница на замке?»

Тем временем, в Казахстане нападение вооружённых бандитов на военную часть и оружейные магазины в Актюбинске квалифицировано как террористическая атака. Глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов пояснил, что всего, в том числе и в ходе антитеррористической операции, объявленной после вооружённого налёта на Актюбинск, убито 12 террористов, 9 человек задержаны, ориентировочно шести или семи преступникам удалось скрыться с оружием.

Подробнее: МВД Казахстана квалифицировало нападение в Актюбинске как теракт

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Казахстана разыскивает 19 человек, подозреваемых в организации и участии в терактах в Актюбинске, произошедших 5 июня. По словам пресс-секретаря ведомства Алмаса Садубаева, ориентировки на разыскиваемых распространяются гражданами страны через социальные сети и мессенджер WhatsApp. В ориентировках числятся: 25-летний Алмас Талинбаев, 36-летний Алибек Бердибаев, 27-летний Дмитрий Танатаров, 26-летний Арсен Танатаров, 43-летний Самат Кожаниязов, 29-летний Арман Айтуган, 27-летний Асхат Айтуган, 19-летний Султан Кабиев, 30-летний Дархан Койшин, 31-летний Айдос Жубанов, 26-летний Рустем Омаров, 30-летний Асхат Имангалиев, 25-летний Еркебулан Кожанов, 28-летний Асхат Рахметов.

Не исключено, что подозреваемые могут попытаться проникнуть на территорию Кустанайской области Казахстана или в Оренбургскую область России.

Региональные СМИ еще 6 июня сообщили, что в приграничном с Казахстаном Оренбуржье полиция усилила работу. Так, на отдельных участках дорог дежурят автоинспекторы, осуществляя досмотр транспорта и интересуясь маршрутом. В приграничных районах под усиленной охраной оружейные магазины. Под усиленную охрану взяты здания отделов полиции. О возможной опасности предупреждены частные охранные предприятия и почтовые отделения.

На челябинской объездной дороге также дежурят сотрудники ГИБДД, которые останавливают все автомобили. На автовокзале Орска полиция проверяет у граждан документы и билеты.

Начальник Управления МВД России по Оренбургской области Михаил Давыдов заявил, что жителям Оренбургской области не стоит беспокоиться: «Мы провели совещание, по итогам которого усилили наши позиции в приграничных районах, определили алгоритм наших действий, отработанный во время многочисленных наших учений. Население может не беспокоиться. Никакой информации, свидетельствующей о том, что в Оренбуржье готовятся какие-либо террористические акты, у нас нет».

Подробнее: В приграничном с Казахстаном Оренбуржье полиция усилила работу

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В Стамбуле вновь прогремел взрыв. По данным СМИ, два человека погибли, восемь получили ранения. Взрыв прогремел утром рядом с автобусной остановкой в районе Беязыт (центр Стамбула). Также отмечается, что взорвалась припаркованная заминированная машина, когда мимо проезжал автомобиль со спецназом полиции.

Власти Турции запретили местным СМИ освещать теракт в Стамбуле, объясняя это необходимостью поддержания общественного порядка и защиты территориальной целостности.

Подробнее: Посол США в Турции осудил теракт в Стамбуле

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«Запрет введён в целях поддержания общественного порядка, защиты территориальной целостности и предотвращения преступлений. Он касается передачи подробностей продолжающегося расследования, кадров погибших и пострадавших, расшифровок переговоров полиции и демонстрации материалов, связанных с подозреваемыми», — отмечается в сообщении Высшего совета по радио и телевидению Турции, передает ТАСС.

Между тем, по уточненной информации число погибших составило 11 человек — 4 гражданских и 7 полицейских. Еще 36 человек ранены.

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