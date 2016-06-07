В предыдущем очерке о поисках Янтарной комнаты ИА REGNUM остановилось на истории о том, как якобы после подписания Германией и СССР пакта о ненападении в 1939 году в Кремль на встречу со Сталиным была вызвана целая делегация деятелей советской культуры во главе с А. Н. Толстым. Они решали, что подарить Германии в «знак дружбы», и Толстой будто бы предложил вернуть Янтарную комнату ее первоначальным хозяевам, а для себя создать точную копию. Но почему немцам именно ее?

faz.net Янтарь являлся защитой от колдовства и изгонял ведьм, демонов и троллей

Журнал «HistoryLost.Ru — Загадки истории» приводит мнение специалиста по янтарю Георга Татерра, который рассказывает о любви к янтарю нацистского диктатора Адольфа Гитлера: «Многие предприятия по обработке янтаря работали на Гитлера. Если кто-нибудь из политиков хотел ему угодить, то дарил изделия из янтаря, обладающего, по убеждению фюрера, теплыми целебными свойствами, спасающими от судорог и ревматических болей. Как только Гитлер захватил власть, он произнес известную фразу: «Янтарь — это немецкое золото» и регулярно посещал янтарный комбинат под Кенигсбергом». Кстати, заметим, что в 1934 году после прихода нацистов к власти был даже принят специальный закон о защите янтаря, которым за подделку его или фальсификацию предусматривался штраф до десяти тысяч марок. Отменили этот акт лишь в 2006 году.

В ноябре 1942 года из сообщения ТАСС фюрер узнает, что Янтарная комната находится в Кенигсберге. Он требует разъяснений от Риббентропа, на что следует ответ: «Из Екатерининского замка осенью 41-го года в безопасное место был вывезен Янтарный кабинет — подарок короля Фридриха Вильгельма Петру Первому. Причем, были вынуты отдельные детали. Кабинет временно разместили в Кенигсбергском замке. Таким образом, это уникальное произведение искусства сохранено от разрушения. Тогда же было вывезено 18 грузовиков наиболее ценной мебели и других произведений искусства и, прежде всего, картин в Кенигсберг для их лучшей сохранности. Хайль Гитлер! Иоахим фон Риббентроп, рейхсминистр иностранных дел».

Временным владельцем раритета оказывается гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох, а непосредственно занимается этим сокровищем его сотрудник, доктор Альфред Роде. В 1945 году занимавшийся следствием по делу Янтарной комнаты советский профессор Александр Брюсов даст ему такую характеристику: «Роде — старик на вид с трясущейся правой рукой (он страдал болезнью Паркинсона — С.С.). Одет неряшливо, (нарочно?). Искусствовед. Имеет ряд научных трудов. Алкоголик. Доверия не внушает. Мне все сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда говорит, то нередко лжет. Если на него не смотреть, но следить издали или исподтишка, то его рука перестает дрожать. Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуированы, но он не знает куда, когда я его спросил, не в Растенбург ли, то он тотчас воскликнул: «Так вы их нашли?» И тому подобное». Советский ученый прибыл в Кеннисберг в мае 1945 года, а в декабре того же года Роде ушел из жизни. Точная дата и причина его смерти неизвестна.

Брюсов провел с ним немало времени. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, профессор однажды поймал своего немецкого коллегу за уничтожением документов и смог отобрать у него два письма — Гитлера к Коху и Коха к Роде. Фюрер приказал гауляйтеру отправить Янтарную комнату в Берлин, а тот переправил приказ ниже по инстанции. Роде ответил, что она «спрятана в Пруссии» и надежно «замаскирована». К сожалению, эти письма исчезли, отмечает издание, выражая, впрочем, сомнения в том, что они существовали на самом деле. Действовал ли Роде самостоятельно или с подачи Коха? Известно, что в крепости Байен возле австрийского города Линц по распоряжению Гитлера был создан музей по сбору произведений искусства. Этой работой занимался директор Дрезденской национальной галереи Ганс Поссе, у которого были неограниченные полномочия от фюрера по отбору захваченных ценностей. По одной из версий, Поссе встречался с Роде и предупредил его, что Янтарную комнату придется отдать, так как врачи настоятельно рекомендуют фюреру периодическое пребывание в лечебном янтарном поле. Однако в декабре 1942 года директор галереи скончался от рака в Берлине. Доложить Гитлеру он не успел, Янтарная комната осталась в Кенигсберге.

Обратим внимание на рекомендацию врачей фюрера. В немецкой истории янтарю, действительно, уделялось особое внимание. Специалист Калининградского областного музея янтаря Ирина Кривонос отмечает, что большим поклонником этого камня был последний великий магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбург-Ансбахский, уделяя главное внимание на его способности к излечению множества болезней. Носить при болезнях желудка и задержке мочеиспускания янтарь рекомендовала известная немецкая святая Хильдегард фон Бинген. В XVI веке янтарю посвящали специальные разделы или главы травников и медицинских трактатов. В 1546 году было опубликовано сочинение Георгия Агриколы «De Natura Fossilium», фрагмент которого повествует об этом камне. И в переписке Прусского королевского двора наиболее интенсивно обсуждались две темы: лечебные свойства янтаря и проблемы незаконной охоты на лосей.

Было у камня и другое особое свойство. Считалось, что он являлся защитой от колдовства и изгонял ведьм, демонов и троллей. Если со временем терял свой цвет, то значит, выполнил свою «предохранительную» функцию. А еще янтарь успокаивал людей с психическими расстройствами. Петр I писал императрице Екатерине после встречи с прусским королем Фридрихом I: «К (ороль) подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чем давно желали». Как мы знаем, у Петра бывали припадки гнева и ярости. Не потому ли он «давно желал» обзавестись камнем?

Но вернемся к тому, с чего мы начали. Некоторые эксперты считают, что Сталин не хотел расставаться с Янтарной комнатой. Поэтому он попросил известного резчика по камню А.О. Барановского сделать ее копию. Причем, таких копий было создано две — самим Барановским и его учениками. За 20 дней до начала Великой Отечественной войны оригинальную Янтарную комнату демонтировали и вместо нее собрали подделку. Ее, копию, немцы и вывезли в Кенигсберг в конце 1941 года и именно она демонстрировалась как подлинник в Королевском замке, считает калининградская газета «Новые колеса». И это, по мнению издания, объясняет загадочное поведение доктора Роде, который не эвакуировался в Берлин в ходе отступления нацистов, а остался в Кенигсберге. Если в его руках была лишь копия Янтарной комнаты, то вполне возможно, она только ухудшила бы состояние здоровья Гитлера и не отгоняла бы от него злых духов. А если настоящая? Тогда вопросы появляются к гауляйтеру Коху, который создал препятствия по вывозу ее из Кенигсберга, какими мотивами руководствовался уже лично он.

ИА REGNUM продолжает свое расследование.