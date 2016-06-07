Сегодня, 7 июня по новому стилю, Церковь поминает Иоанна Крестителя. Это один из дней памяти того пророка, который первым произнес призыв — покаяться перед приближением Царства Небесного. Еще одно важнейшее таинство, плотно привязанное к таинству евхаристии, на регулярном совершении которого Церковь настаивает, — это таинство покаяния. Рассмотрим, как оно действует и соответствует ли тому понимании метанойи, которое утверждали Христос и Его Креститель.

wga.hu Покаяние, к которому призывали Христос и Креститель, это призыв увидеть себя подлинными, свободными, не быть вечными должниками

Есть такая поговорка, уместная для использования чиновниками и популистами, «сперва ты работаешь на свое имя, потом твое имя работает на тебя». В Евангелии этот метод «работы с населением» называется «богатство неправедное», и о нем говорится в притче о нерадивом управителе: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители».

Ротозей-управитель довольно ловко обошелся с хозяйскими ценными бумагами, обнулил весь доход от процентов. Произвел реструктуризацию кредита. Тем самым нажил себе друзей, облегчив людям бремя долга, и хозяину доказал, что какие-то способности имеет. Суть притчи в том, что если не умеешь вести дела, то даже неумение свое можно употребить догадливо и за догадливость хотя бы получить похвалу. Притча могла бы касаться и Церкви. Смотрите — свой авторитет никак не зарабатывала, пользовалась «хозяйским», благодаря ему достаточно окрепла, пользовалась, без сомнений, им как хотела, однако же хозяйство все хирело и хирело. Сделала всех должниками «хозяина». Однако сам «хозяин», если уж использовать этот образ из притчи, изначально объявил Себя филантропом и учил реструктуризацию проводить регулярно. Потому, что если все будут в долгах, как в шелках, экономика рано или поздно загнется и наступит «дефолт», как сейчас это называют.

Если ты вечно грешен, если долг твой перед Богом только нарастает — чему и учит Церковь век за веком — то что ждать от людей? Что они постараются от этого долга избавиться? Но, расплачиваясь с вечно растущими долгом, выплатить его никак нельзя. Да это бы ладно еще. Какой образ «хозяина» при этом рисуется? Правильно: жадный и ненасытный. Поэтому избавляются люди от долгов, просто уходя на вольницу, «в казачество». И быть крепостными жадного хозяина больше не желают. Теперь спросим себя: Церковь, которая вот этот образ Бога веками лелеет и взращивает все пуще и пуще, что она надеется получить в конце? Похвалу от «хозяина»? Спасибо, мол, тебе, дорогая Церковь, за то, что все теперь должны мне с лихвой, что не уставала все время им об этом напоминать. Разбежались, конечно, все, но мы их поймаем, не горюй. И сожжем в адском пламени, как они того и заслуживают. Все правильно делала.

По нашей современности видно, что как только в Церкви появляется «спикер» какой-нибудь, который, как заведенный автомат, «раскрывает учение» по полной, люди из Церкви сразу начинают бежать особенно ускоренно. «Таинство покаяния» подразумевает, что жизнь — это неподъемный кредит, в котором проценты по долгам набегают с такой скоростью, что всю жизнь только их и выплачиваешь. Церковь настраивает людей на постоянную выплату этого кредита. Собственно все духовные практики вокруг этой мысли и вертятся: погасить процент по кредиту и не испортить кредитную историю просрочкой обязательной выплаты. Процент же, как говорилось, нарастает тотчас, не успеешь отойти от кассы. Естественно, никаким покаянием, метанойей это назвать нельзя. Это все чистейшей воды симуляция, и является нерадивым управлением вверенной паствы.

Ведь Церковь могла богатством неправедным, даже не имея своего, праведного, наработанного своими знаниями и умениями, пользоваться в безразмерных количествах. Даже при неумении управлять, видя, что выходит одна помпезная ерунда, могла поступить как нерадивый управитель — списать людям их кажущиеся им важными долги перед Богом. Тем более что Христос именно этому и учил, что прощение идет прежде покаяния, что метанойя и есть результат осознания свободы и прощения, и что нераскаянным остается лишь тот, кто этого не понял, не захотел принять, тем самым Церковь настойчиво делала людей нераскаянными должниками, внушая им, что они все время должны. Хотя видно, как резко возрос авторитет Церкви на Западе усилиями одного только Римского архиерея, который забыл всю эту богословскую муть и говорит только о том, что является по-настоящему важным. Все настоящее сразу находит отклик, а все искусственное вызывает скуку, и только те, кому по скудости ума заняться больше нечем, все прикладывают эту скудость к подсчету усий, ипостасей, и с энергией, в которую бы запрягать плуг и борону, пустопорожничают о том, чего все равно никогда не видели, не испытывали, не понимали, да и не могут.

Поэтому сейчас, когда навык делать хоть что-то полезное совершенно атрофировался, можно хотя бы начать пользовать богатством неправедным — списывать всем долги, обнуляя людям кредитную историю. Так можно нажить себе новых друзей. Должниками Церковь уже пополнять не получится. Только свободными. Потому что покаяние, к которому призывали Христос и Креститель, это призыв увидеть себя подлинными, свободными, не быть вечными должниками. Тогда и свой долг будет списан и забыт, согласно слов Господней молитвы «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Для начала хотя бы изменить риторику своих проповедей. Цыкнуть на всех этих отцов Андреев, Александров и Пафнутиев, глупостями которых завален Ютуб, запретить им пороть чушь на весь белый свет от лица Церкви и разрешить открывать рот только со словами благодарственной молитвы. Для надежности же посылать на переквалификацию, ради удостоверения профпригодности всякого, кто про Бога больше всех разузнал и об этом делится своими откровениями. Тем более что все это совершенно бесплатно. При этом хоть и не праведное, не свое, но все же подлинное богатство.