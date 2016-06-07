После «майдана» Украина стала другой. Два с лишним года украинцы, отдают ли они себе в этом отчет или нет, пребывают в сильно изменившейся стране, живут иной жизнью, чем жили прежде. Среди того нового, что успело появиться и проявиться со всей ужасающей отчетливостью, мало хорошего, зато много плохого и очень плохого, как и того, что остается до конца непонятным. Дегуманизация Донбасса, его жителей, всех без исключения, от мала до велика, поголовно, подразумевающая для них один удел — физическое устранение — «донбассофобия» — не единственная фобия, навязанная украинскому общественному сознанию. Не единственная, но, пожалуй, самая страшная и отвратительная. Говорить об этом феномене по понятным причинам малоприятно, радоваться же тому, что он стал реальностью, способны только моральные уроды. Нормальному человеку о нем невозможно судить без чувства страха, стыда и естественной гадливости. Израиль много лет оказывает медицинскую помощь детям из Палестины и Саудовской Аравии, расходуя на это значительные материальные и финансовые ресурсы. «С этими странами у нас нет отношений, — говорит представитель израильского МИД, — но разве можно иначе? Дети же, они ведь дети!». Киев сегодня подает прямо противоположный пример, убеждая весь мир в том, чего не могут и, думаю, никогда не смогут понять в Израиле: что иначе — можно! Для Киева дети Донбасса — не дети, к ним можно относиться как к врагам, не заслуживающим ничего, кроме уничтожения.

i.ytimg.com

Донбассофобия иррациональна, для ее появления не было ни малейших оснований. Являясь исключительно продуктом пропагандистской кампании, манипуляционных технологий, она стала естественным продолжением «майдана», его прямым следствием. Захватить Донбасс, подмяв его под себя, таким же образом, как это было сделано с Киевом, силам, осуществлявшим «европереворот», не светило. Нужны были другие формы и методы, нужна была другая психологическая атмосфера. И то, и другое появилось, как по мановению волшебной палочки. Еще на «майдане» и, особенно, после него в Киеве в разных кругах и социальных группах широкое распространение получило представление о том, что Донбасс надо «жечь напалмом», а тех, кто там живет, «пускать под пулю, под нож». Думать так стало патриотично, по-украински. В таком духе рассуждали госслужащие, высоколобые интеллектуалы, респектабельные бизнесмены. Об этом судили-рядили деятели литературы и искусства, представители научной и образовательной элиты, на этой волне ведет свои разговоры молодежь. О том же самом днями напролет судачили, прогуливаясь возле своих торговых точек на всех базарах и базарчиках страны, представители «малого» бизнеса. Насколько дико в свое время прозвучал призыв Ю. Тимошенко ударить по «вотчине Януковича» ядерной бомбой, настолько логично и естественно воспринимается сегодня подход к Востоку как к чему-то такому, что не заслуживает ни человеческого отношения, ни жалости, ни снисхождения.

На первых порах, весной 2014-го, когда связанный с событиями на Юго-Востоке массовый патриотический психоз в виде еще не самой донбассофобии как таковой, а каких-то ее элементов только набирал обороты, представительница национал-демократических кругов Л. Оробец в «блог"-репортаже с места событий сообщила читателю о том, что ночью «приехали трое неизвестных к блок-посту, расстреляли из автоматов всех «колорадосов», которые там находились, и уехали». Сообщение было сопровождено авторской пометкой: «Из позитива». Женщина, мать, общественный деятель, в то время еще депутат Верховной Рады оценила хладнокровное убийство людей как нечто такое, чему стоит радоваться, и чем даже можно гордиться! Прошло время, положение дел в Донбассе многократно ухудшилось, война пришла и в сам Донецк. Один из его жителей, молодой мужчина, отец, патриот своего города и своей страны, написал статью, которую назвал: «Для тех, кто не живет в Донецке». Текст пронизан ощущением глубочайшего трагизма ситуации, болью за родной город, его жителей, трогательной заботой о собственной семье, о сыне, которого отец не знает, куда вывозить, как спасать. Комментарии на статью посыпались, как из ведра. Смысл большинства из них сводился к трем тезисам: «а что вы хотели, донецкие подонки? там вам и надо!», «голосовали за Януковича, вот получите теперь!», «сына он не знает, как защитить, давить вас всех надо вместе с вашими сыновьями, чтобы не плодились!». Как говорится, без комментариев. Впрочем, нет, без одного комментария тут все-таки, думаю, не обойтись. Каков полет демократической логики по-украински: если кто-то голосовал не так, как мне нравится, они и их дети заслуживают смерти! Именно такой подход провозглашается сегодня официальной пропагандой единственно правильным, патриотическим.

«Майдан» — «майданом», однако наивно было бы полагать, что донбассофобия возникла на пустом месте. Отнюдь нет, она явилась прямым продолжением русофобии, в последние годы под влиянием целой обоймы факторов и обстоятельств все в большей и большей степени укоренявшейся и набиравшей обороты. Количество перешло в качество. Жителей Донбасса представили украинцам как тех же ненавистных русских, только «своих», тех, что совсем рядом, протяни руку — и вот они, тут, что хочешь с ними, то и делай. Тех русских, что в России, пугать, мучить, убивать не получится, дадут сдачи. А этих — можно, эти или за этих сдачи не дадут, а если и дадут, то не очень сильно. Зато удовольствия сколько! Еще и заработать можно. Испытание на зрелость, гуманность, демократичность, «европейскость», о которой применительно к себе самим так любят судачить патриоты, украинское общество не прошло. Вирус донбассофобии, вброшенный в него умелой рукой и обильно сдобренный нужными в таком случае веществами, получил в нем такое распространение, о котором, думаю, не могли мечтать даже наиболее оптимистично настроенные из тех, кто всю украинскую кашу планировал, организовывал, заваривал, кто разводил под ней огонь и подбрасывал в него новые и новые полешки.

В Украине случилось то же самое, что в годы распада Югославии и гражданской войны в Боснии, довелось пережить сербам. Население Донбасса, как сербы в бывшей СФРЮ, стали жертвами сознательной, целенаправленной дегуманизации и сатанизации. Им было приписано все самое плохое, что существует в мире. Права же на что-то хорошее они были заведомо лишены. В 1990-е годы все поголовно сербы, включая грудных детей, женщин и стариков преклонного возраста, были провозглашены «четниками» или, если перевести эту историческую реалию на понятный нам язык — «бандитами». В 2010-е жители Донецкой и Луганской областей превратились в «сепаратистов». Это — кому повезло. Кому не повезло, получили ярлык — «террористы». Спустя некоторое время выяснилось, что такая «картинка», естественно, никоим образом не соответствует действительности. Это, однако, случилось по прошествии десятка лет, когда стереотип «серба-четника» прочно укоренился в сознании европейцев. Укоренился, отравив зловонным пропагандистским ядом сотни тысяч, если не миллионы, людей, затронув даже восточных славян, которым, по логике вещей, должна была бы помочь разобраться в ситуации, отбросив ложь и пропаганду, славянская солидарность. Увы, в Киеве в те времена тоже были в ходу и даже в некотором смысле в моде всякого рода рассказки о «зверствах» сербов и о муках «милых и невинных» хорватов и босняков.

Сегодня роль сербов по чьей-то злой воле и на свою беду выпало играть украинцам Юго-Востока. Если ты из Донецка или из Донецкой области, жди беды, куда бы ты сам или твои дети не потыкнулись в Украине. Парадоксальность ситуации становится еще большей, когда понимаешь, что, с точки зрения официальной пропаганды, сегодня для того, чтобы житель Донбасса был представлен в отечественных СМИ в положительном ключе, ему надо… стать беженцем. Выбор возможностей сведен до минимума: или ты живешь там, где родился и вырос, и тебя провозглашают то ли «сепаратистом», то ли «террористом», посылая против тебя карателей разных мастей, или ты срываешься с места и отправляешься бродить-бродяжничать по стране, надеясь на добрых людей и на снисходительность власти. Случайно ли это? Скорее нет, чем да. Видимо, правы те, кто предполагает, что Донбасс, земля Донбасса кому-то очень приглянулась, и что ей, согласно планам этого самого «кого-то», уготована какая-то новая, неведомая нам пока участь. Впрочем, почему «неведомая»? На этой земле должен быть возведен новый «железный» занавес, который отделит Россию от Европы и от остального мира. С нынешним населением Донбасса, известным своим русофильством, эту задачу не решить, никак не решить. Вот и пошла «зачистка», вот и развернулась пресловутая АТО.

Украинская национальная идея, общая для всех украинцев, независимо от того, живут ли они на западе, на востоке или на юге, об отсутствии и о необходимости скорейшей выработки которой много говорилось, начиная с первых дней независимости, в условиях системного кризиса национальной государственности приобрела неожиданный вид. Ее выражением стали призывы типа: «Укроти Донбасс!» или «Убей донецкого!». Лозунг «Единая страна» в этом контексте приобрел едва ли не апокалиптическое звучание.

Ситуация в Донбассе и вокруг него зашла в тупик. Войны там, как бы, нет, формально действует режим перемирия. Если же без «как бы», то война продолжается, с каждым днем унося новые человеческие жизни, умножая материальные потери. Надежда на то, что «Минские соглашения» все-таки заработают, что войну удастся остановить, несмотря ни на что, сохраняется. Для полноценного урегулирования, однако, этого в любом случае будет мало. Мир вернется на Юго-Восток только тогда, когда удастся добиться полной и безусловной реабилитации Донбасса. Который ни в чем не виноват.