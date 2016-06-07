



Николай Неврёв. Торг. Сцена из крепостного быта. 1866

В 2016 году Иркутск празднует 355 лет со дня своего основания. Это малый юбилей, а к юбилею принято делать подарки. К 350-летию Иркутска городу подарили 130-й квартал с историческими зданиями и скульптуру бабра — символа города. К очередной дате был приготовлен особый подарок, какого иркутяне и не припоминают.

26 мая 2016 г. мэр Иркутска Дмитрий Бердников с подачи Комиссии по топонимике принял решения о переименованиях улицы Бограда в улицу Чудотворскую и центральной площади города — площади Кирова — в площадь графа Сперанского. Не успели жители опомниться от такого подарка, как 30 мая был начат снос стелы «Кировский район», построенной к 300-летию города Иркутска. Следует отметить, что, как и полагается, подарки для именинника были полной неожиданностью. И хотя обсуждения о переименованиях в Иркутске идут постоянно, но в данном случае никто в общественную плоскость эти вопросы не выносил, мнение людей не спрашивал.

Вопрос переименований в городе стоит достаточно остро. Точнее, одна часть общества, которая скромно называет себя «историко-культурным сообществом», постоянно выступает с предложениями о переименованиях объектов с советскими названиями, называя это возвращением улицам исторических названий, а другая часть, к слову сказать, большая, протестует против таких шагов. На протяжении последних 25 лет практически ежегодно «историко-культурное сообщество» нападало, а «некультурное» большинство отбивало эти нападения.

Последнее обострение на поле этой битвы случилось в конце 2013 года. Тогда, прямо перед 7 ноября, Общественной палатой города Иркутска в городскую Думу был внесено предложение о переименование площади Кирова в площадь графа Сперанского. Поскольку это центральная площадь города, а предложение было сделано перед годовщиной Октябрьской революции, то общественность практически встала на дыбы.

В городе проходили пикеты, собирались подписи против переименования. В итоге на заседании Думы 29 января 2014 года её председатель Александр Ханхалаев заявил, что ни комиссия по топонимике, ни Дума, ни мэр не вправе решать за всех жителей города, а решения по таким важным вопросам необходимо принимать посредством референдума. После такого заявления вопрос переименований в Иркутске не поднимался более двух лет.

И вот в преддверии Дня города традиция борьбы за имена улиц в Иркутске была кардинальным образом пересмотрена. В данном смысле действительно можно говорить об историческом решении мэра Дмитрия Бердникова, поскольку таким образом решения ещё не принимались. В прежние годы предложения о возврате исторических названий выносились в информационную плоскость, проводились опросы жителей, шли обсуждения на различных уровнях. И всегда большинство иркутян выступало против переименований, а главы города не решались идти против воли граждан. На этот раз жителей города никто не оповестил о готовящихся решениях, видимо, зная из опыта, какая будет реакция. Комиссия по топонимике рекомендовала мэру переименования, и уже в тот же день постановление о переименовании мэром было подписано.

Кроме действий в стиле диверсионной акции, текущая кампания переименования улиц отличается обильной ложью должностных лиц. Так, все региональные средства массовой информации, сообщая о переименовании, привели слова председателя Комиссии по топонимике города Иркутска Александра Гимельштейна, который утверждал, что жителей улицы Бограда перед переименованием опрашивали и более 50% высказались за переименование их улицы.

Через два дня после появления новостей активисты общественного движения «Суть времени» провели опрос жителей улицы Бограда (примерно 25% всех квартир), в результате которого выяснилось, что 94% опрошенных жителей никто ни о чём не спрашивал, а 86% — против переименования. К слову сказать, по Площади Кирова и сносе стелы «Кировский район» даже врать не стали, что спрашивали людей.

Гимельштейн на этом не остановился и в Общественной палате Иркутска на круглом столе, посвященном переименованиям, заявил, что площади Кирова по документам никогда не существовало, а существовал лишь сквер им. Кирова. Любой здравомыслящий иркутянин на эти слова разведёт руками, поскольку имя Кирова площадь получила в 1935 году, а сквер на ней разбит был лишь в 1961 году.

Но бог с ней, с беззастенчивой ложью. В Общественной палате были сделаны гораздо более серьёзные заявления, на фоне которых теряется всё остальное. Официальные лица: члены Общественной палаты, члены Комиссии по топонимике, депутаты Думы Иркутска — все одобряли действия мэра Дмитрия Бердникова, хвалили его за проявление политической воли, поскольку дискуссия в обществе по переименованию улиц могла бы идти бесконечно. Музыку этих слов надо услышать. Фактически заявлено, что общественная дискуссия в Иркутске прекращена.

Вся необычная для Иркутска в своей беспредельности ситуация с переименованием улиц, выбранный формат действий, демонстративный отказ от учёта общественного мнения, даже больше, заявления о том, что мнение людей вообще в принципе никого не интересует — всё это работает на разрыв между властью и обществом. Жители улицы Бограда, встречаясь с представителями администрации Иркутска после переименования, выражали, мягко говоря, крайнюю степень возмущения, и в протоколе собрания (а не каждое собрание жителей заканчивается подписанием протокола), кроме требования отменить постановление мэра о переименовании, выразили «возмущение произволом и неуважением к мнению и желанию граждан». Надо понимать, что подобное настроение не только у жителей улицы Бограда, но и у большинства иркутян, вне зависимости от их идеологических предпочтений.

Возникает вопрос, этот удар по связи власти с обществом — случайность или целевое действие? Это делает городская власть просто по глупости или это отзвук элитных разборок, продолжающийся с губернаторских выборов в Иркутской области?