



Медийная власть США

«Хиллари Клинтон не очень хороший спорщик. Люди забывают о том, как Барак Обама «потрошил» ее в течение 2008 года на демократических праймериз. Клинтон не очень хорошо проявляет себя в тех случаях, когда у нее нет полного контроля над аудиторией», — пишет The Olympian.

Вот и недавно для привычных обличений Дональда Трампа (на этот раз нападкам подверглись его заявления о внешней политике) Клинтон избрала формат монолога. Ее недавняя речь о внешней политике в Сан-Диего состояла в основном из очень длинной атаки на Дональда Трампа. Предмет благодатный — о внешней политике Трамп говорит часто (и часто очень противоречиво).

Но Клинтон и сама бывает неточной и непоследовательной — особенно по поводу соглашений по СНВ с Россией. А вот на обвинения в неадекватности Трампа бывшая первая леди не скупится: «Это человек, который говорит, что все большее число стран должны иметь ядерное оружие, в том числе Саудовская Аравия», — заявляет Клинтон.

В эфире CNN 29 марта Трамп действительно говорил про возможность приобретения ядерного оружия саудовцами: «Это произойдет в любом случае».

Вот отрывок из интервью:

Трамп: Это то же, что происходит с Японией: они должны платить нам, или мы должны позволить им самим защитить себя.

Купер: Вы говорите, что «это нормально, если Япония получит ядерное оружие; а Южная Корея и Саудовская Аравия?»

Трамп: Могу ли я быть честным с вами? Это произойдет в любом случае. Это всего лишь вопрос времени. Или у них оно появится, или мы должны избавиться от него полностью. И так много стран его уже имеет: Китай, Пакистан, Россия…

Клинтон продолжает серию выпадов: «Трамп пригрозил отказаться от наших союзников в НАТО, а это страны, которые работают с нами, чтобы искоренить террористов за границей, прежде чем они поразят нас у нас дома».

Здесь опять же сбивает с толку непоследовательность Трампа. 30 марта на MSNBC Трамп неоднократно угрожал странам НАТО, повторяя, что «США несут большую нагрузку». Но он также говорил, что «если мы должны продолжать, то мы должны продолжать». 2 апреля на митинге Трамп сказал: «Либо они должны платить больше, либо они должны выйти из организации, если НАТО распадется — пусть распадается».

Журналист Крис Метьюз спросил Трампа: Нам не нужен НАТО?

Трамп: Так, как видите НАТО вы, — нет; нам не нужен НАТО в его нынешнем виде. НАТО устарел, и мы тратим на альянс непропорционально много…

Мэттьюс: У нас есть старые договоренности, и мы должны их придерживаться.

Трамп: 68 лет.

Мэттьюс: Да.

Трамп: Хорошо… Почему они не платят большую часть расходов?

Клинтон продолжает нападки: «Он полагает, что может рассматривать экономику США как собственное казино и объявлять дефолт по нашим задолженностям перед остальным миром, но это вызовет экономическую катастрофу — гораздо худшую, чем та, которую мы пережили в 2008 году».

Это цитата из интервью Трампа CNBC, в котором он сказал, что может уменьшить государственный долг: «Я буду одалживать, только зная, что если экономика рухнет, я смогу выполнить обещания. А если экономика будет в нормальном состоянии, ну и отлично. Таким образом, вы не потеряете ничего».

Позже Трамп заявил, что средства массовой информации исказили его замечания, и что у него не было таких планов. «Не будет никакого дефолта, потому что мы печатаем деньги», — утверждает Трамп. «Печать большого количества денег для покрытия государственного долга, как известно, может привести к росту инфляции», — пишет Washington Post.

«Он сказал, что приказал бы нашим военным проводить пытки», — продолжает обличения Клинтон.

Трамп сказал это во время интервью Bluffton 17 февраля: «Не говорите мне, что это не работает — пытки работают …»

«Он говорит, что не обязан слушать наших генералов, наших адмиралов, наших послов и других высокопоставленных чиновников, потому что у него — цитата — «очень хороший мозг».

В интервью MSNBC Трампу был задан вопрос: кто его главный консультант? И он ответил так: «Я говорю с самим собой, потому что у меня очень хорошие мозги… мой основной консультант — я сам». В качестве доказательства он заявил, что предсказывал рост влияния Усамы бен Ладена.

«Он говорит, что изменение климата — мистификация, изобретенная китайцами».

Это был твит 2012 года: «Концепция глобального потепления была создана китайцами, чтобы сделать производство в США неконкурентоспособным». Совсем недавно Трамп пытался утверждать, что этот твит был шуткой. Но известно, что он часто называл изменение климата «мистификацией» и говорил, что не верит в него. Он также настаивает, что усилия по сдерживанию климатических изменений выгодны только Китаю.

«Он со злобой говорит, что военнопленные, такие как Джон Маккейн, — не герои», — говорит Клинтон.

Это заявление вызвало переполох еще в июле 2015 года, когда некоторые журналисты ошибочно решили, что это положит конец зарождающейся кампании Трампа. «Они не герои войны. Они были героями войны только потому, что были взяты в плен. Мне не нравятся люди, которые были захвачены в плен», — сказал Трамп. Трамп позже попытался забрать эти свои слова назад и сказал, что считает Маккейна героем.

«Он хвалит диктаторов, таких как Владимир Путин, и нападает на наших друзей: на премьер-министра Великобритании, мэра Лондона, канцлера Германии, президента Мексики и папу».

Часто Трамп действительно резко отвечал на критику и замечания иностранных лидеров в адрес Трампа. Трамп сравнивал Обаму с президентом России Владимиром Путиным: «С точки зрения руководства, он получает оценку 5, а наш президент сильно отстает».

О премьер-министре Великобритании Дэвиде Кэмероне, после того как тот раскритиковал предложенный Трампом запрет по поводу мусульман, он сказал: «Похоже, у нас будут не очень хорошие отношения». На аналогичную критику со стороны мэра Лондона Садика Хана Трамп ответил таким образом: «Я думаю, что это очень грубые высказывания, и, честно говоря, я их запомню».

Трамп также критически настроен к канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что она пустила мусульманских беженцев в страну: «Все думали, что она действительно великий лидер, но теперь ясно, что это катастрофа».

После того как президент Мексики Пенья Ньето заявил, что Трамп использует такой же язык, который привел к власти Гитлера и Муссолини, Трамп сказал в интервью АВС: «Я не рад этому, конечно. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Гитлером, но мы должны быть сильными, и мы должны быть бдительными».

Трамп также прокомментировал решение папы Франциска посетить мексиканскую границу, чтобы помолиться с мигрантами: «Я не думаю, что он понимает опасность открытой границы с Мексикой. Я думаю, что Мексика попросила его сделать это, потому что хочет, чтобы граница оставалась такой, как есть. Они делают на этом целое состояние, а мы теряем».

«Он говорит, что у него есть опыт ведения зарубежной политики, потому что он проводил конкурс красоты «Мисс Вселенная» в России».

Трамп сказал это в интервью Fox News: «Я хорошо знаю Россию. У меня было большое событие в России два или три года назад — конкурс «Мисс Вселенная», которое имело невероятный успех». Трамп ссылается на конкурс «Мисс Вселенная», предполагая, что он может хорошо работать с русским лидером Владимиром Путиным. Клинтон расширила это заявление до «внешней политики».

«Он назвал наших военных катастрофой».

Трамп действительно использовал эту фразу — «наша военная катастрофа» — он сказал это в ходе дискуссии в кругу республиканцев во время обсуждения сокращения военных расходов. Клинтон, однако, сгустила краски и заявила, что Трамп имеет в виду, что Соединенные Штаты слабы, а это не совсем правильный контекст.

«Он предполагает, что Америка должна вывести военный контингент из Японии, и необходимо поощрять их в получении ядерного оружия».

Клинтон осторожно говорит «предполагает», потому что опять же точка зрения Трампа не особенно ясна, и он противоречит сам себе. Вот как он озвучил свою позицию по этому поводу в интервью The New York Times: «Я предпочел бы не видеть их вооруженными, но я не собираюсь продолжать терять эту огромную сумму денег из-за них», — сказал Трамп. «И, честно говоря, можно было бы позволить им защитить себя от Северной Кореи. Они, вероятно, уничтожили бы их довольно быстро».

«Он похвалил Китай за бойню на площади Тяньаньмэнь. Он сказал, что Китай показал «силу».

Клинтон не поленилась порыться в архивах. Этот комментарий относится к 1989 году. В интервью Playboy в 1990 году Трамп сказал: «Когда студенты высыпали на площадь Тяньаньмэнь, китайское правительство почти взорвало их. Это было ошибочно, ужасно, но они подавили их силой. Это показывает вам силу силы. Наша страна сейчас воспринимается как слабая… на которую как бы плюет остальная часть мира».

Клинтон сказала, что Трамп «похвалил» лидера Северной Кореи:

Трамп действительно говорил: «Если вы посмотрите на Северную Корею — этот парень, он похож на маньяка… Но вы должны отдать ему должное. Сколько ему было? 26 или 25, когда умер его отец… взять на себя этих жестоких генералов… вы знаете, это довольно удивительно, когда вы думаете об этом. Как он это делает? Несмотря на то, что это в их культуре… он взял это на себя, и он хозяин. Это невероятно. Он уничтожил дядю. Он уничтожил противников — один. Я имею в виду, что этот парень не играет в игры».

«Трамп сказал: «Может быть, Сирия должна стать свободной зоной для ИГ». Конечно, пусть террористическая группа имеет контроль над одной из основных стран на Ближнем Востоке», — говорит Клинтон.

Это цитата из одного июньского интервью Трампа. Он говорил, что ИГ (запрещена в России) можно будет победить только после ослабления в ходе борьбы, но он не имел в виду того, что ИГ должно получить контроль над Сирией.

Трамп сказал в интервью Fox News: «Сирия должна быть нашим врагом. Иран и Россия защищают Сирию, и это удивительно, что мы боремся с ИГ в Сирии. Мы помогаем Сирии, которая не должна быть нашим другом, хотя и ведет себя намного лучше, чем некоторые из наших так называемых друзей. Это действительно довольно удивительно… может быть, Сирия должна быть свободной зоной для ИГ, пусть они борются, а затем вы соберете остатки».

«Он купил рекламу в газетах по всей стране в 1987 году, еще когда Рейган был президентом, и заявил, что Америке не хватает стержня и что мир «смеялся над нами».

Всего удалось насчитать около 100 раз, когда Трамп сказал, что Соединенные Штаты были посмешищем. Осенью 1987 года Трамп выкупил рекламные объявления на всю страницу в Washington Post, New York Times и Boston Globe, чтобы иметь возможность утверждать, что Соединенные Штаты должны взимать плату с Японии за помощь в защите нефтяных танкеров, проходящих через Персидский залив. «Весь мир смеется над политиками Америки, которые защищают корабли, которыми не владеют, перевозят нефть, которая предназначена для союзников, которые, если что, не помогут», — возмущался Трамп в то время», — пишет The Washington Post.

«Клинтон набрала больше всего «баллов», когда раскритиковала Трампа за непредсказуемость и незнание, также она заявила, что Трамп, вероятно, способен начать войну из-за личных незначительных причин… Она сказала, что легко может представить себе, как Трамп начинает войну после оскорблений со стороны какого-нибудь иностранного правительства (на самом деле в это не так уж легко поверить), но еще легче представить саму Клинтон, объявляющую войну по весьма сомнительным причинам. Клинтон пытается представить себя в качестве ответственного кандидата, но информированные избиратели не смогут забыть о том, что не было ни одного военного вмешательства, которое она не стремилась бы поддержать…

В любом случае произнесение традиционных внешнеполитических банальностей вряд ли удовлетворит сторонников Сандерса, которые с подозрением относятся к ее кандидатуре, тем более что он просто напоминает им вещи, которые они в ней и так не любят… Примечательно, что она ничего не говорит сейчас о своей поддержке более широкого участия США в Сирии, и, насколько я помню, Ливийская война никогда не упоминалась даже вскользь», — пишет журналист издания The American Conservative.