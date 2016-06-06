Польский политик номер один, президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выступил в минувшую субботу, 4 июня, на партийном конгрессе в Варшаве с программной речью. Качиньский не часто появляется перед публикой, и потому к каждому слову его внимательно прислушиваются, потому что только так можно понять основные контуры и направления реформ, которые PiS уготовало стране. В этот раз президент «Права и Справедливости» объяснял, какую политическую систему он собирается предложить Польше.

prawoisprawiedliw.osc.pl Польский царь Ярослав Качиньский делает ставку на суверенитет

Значительную часть своего выступления Качиньский посвятил понятию суверенности. Он напомнил, что польская история — это история «долгого, векового рабства, утраты суверенитета, таким образом для нас суверенитет должен иметь фундаментальное значение», так как это придает полякам чувство собственного достоинства и относится к польской идентичности. В то же время, в последние месяцы страна столкнулась с «далеко идущими последствиями вмешательства» в дела Польши, что напоминает о временах Польской народной республики. На Варшаву оказывают давление, которое вторгается в «наш образ жизни, жизнь рядового поляка, жизнь нашего общества. Нам предлагаются, в сущности, радикальные изменения, чтобы мы пошли на создание мультикультурного общества, радикально ограничив нашу идентичность. Каждый, кто знает, какова сейчас ситуация во многих странах Западной Европы, знает одно: для большей части населения, особенно небогатой, это означает радикальное ухудшение качества жизни».

Между тем, польский суверенитет, подчеркивает президент PiS, имеет прагматическую ценность. Нынешнее устройство Польши — это «государство, существующее в теории», которое порождает большую социальную несправедливость. Средняя ныне зарплата поляка в 2200 злотых катастрофична для граждан, но очень выгодна «для многих наших соседей, тех, кто побогаче», поляки становятся «резервуаром дешевой рабочей силы» для своих соседей, но «отныне мы таким резервуаром быть не хотим и не можем». Соответственно, по Качиньскому выходит, что всякий, кто покушается на суверенитет Польши, напрямую бьет по польскому карману. И кто это? Глава правящей партии, среди прочих, называет американского миллиардера Джорджа Сороса с его концепциями отрицания идентичности, что удобно «для тех, у кого есть миллиарды», и которые «могут манипулировать обществом». Качиньский подчеркивает, что PiS — это «последняя политическая сила», которая будет «готова продать польский суверенитет».

Варшава готова идти на компромиссы, но страна должна оставаться суверенной, государством, имеющим возможности для развития. «Мы пришли к власти, чтобы все эти механизмы, которые уничтожали нас в течение последних лет — в частности, последние восемь лет — были ликвидированы, чтобы эти негативные процессы повернуть вспять, чтобы Польша восстановила свои силы, и мы будем идти этим путем», — сказал партийный лидер. Он привел в пример Южную Корею, назвав ее страной, которая была в 1950-х годах очень бедной и неграмотной, но со временем достигшей высокого уровня жизни, обладающей ресурсами для содержания 700-тысячной армии. Отдельно Качиньский коснулся спора вокруг коллизии с Конституционным трибуналом, предупредив, что «правовое государство» само по себе еще не означает «демократическое», приведя в пример Второй Рейх — Германскую империю, где верховенство закона не делало ее демократической республикой. Выступающих против политики правящей партии по делу Конституционного трибунала и реформ глава PiS и вовсе обозвал «бунтовщиками».

Речь Качиньского не осталась без ответа оппозиции. «Раньше мы были вторым сортом, а теперь мятежники. И хорошо. Это прекрасный бунт», — заявил бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Польские политологи назвали выступление партийного лидера PiS очень сильным и очень «разогревающим» общественные настроения. Доктор философии из Варшавского университета Эва Марчиняк считает, что Качиньский сознательно выбрал «сильные выражения», понимая, что это еще больше поляризует общество, но благодаря такой риторике с акцентом на суверенность и суверенитет у избирателей «Права и Справедливости» формируется чувство собственной значимости. А лидер парламентской партии «Современная Польша» (NP) Рышард Петру призвал к «мирной революции» и досрочным выборам, чтобы «свергнуть это правительство».

Однако пока что на сцене доминирует именно PiS и оно же владеет инициативой, а значит, изменения во внутренней и внешней политике будет проходить по партийному сценарию. Во-первых, можно ожидать серьезные структурные изменения с делением в Польше оппозиции на системную и несистемную, причем, это уже сейчас начинает затрагивать партии, представленные в Сейме. Очевидно, что в сторону несистемной оппозиции будет сдвигаться проводящий постоянные уличные протесты Комитет защиты демократии (KOD) и его сателлиты, что заставляет определиться многих партийных лидеров и создает угрозу расколов внутри их организаций. Так, если «Современная Польша» и ее председатель Петру пока готовы и дальше участвовать в протестном уличном движении, то в «Гражданской платформе» (РО) наметились противоречия между ее президентом Гжегожем Схетыной, который с некоторым скепсисом относится к деятельности KOD, и назначенцами Дональда Туска.

Во-вторых, акцент Варшавы на строительство «суверенной демократии» сопряжен с проблемами, которые сейчас переживает Европейский союз. Польша хотела бы контролируемого ослабления ЕС, и в этом она находит союзников в Восточной и Центральной Европе. До сих пор ее поддерживали Венгрия и прибалты, на днях присоединилась и Румыния к ним. Выступая в Бухаресте на международной конференции «Председательство Румынии по вопросам безопасности Юго-Восточной Европы», румынский президент Клаус Йоханнис сказал, что он доверяет «польской демократии» и сомневается в том, что критика поляков со стороны Еврокомиссии прозвучала «в нужное время». По его словам, перед лицом «сложной ситуации» в сфере безопасности в Восточной Европе и внутренних проблем в Евросоюзе следует надеяться, что европейские институты «будут конструктивно поддерживать» Варшаву.

Однако в Польше царят более радикальные настроения. По мнению представителя евроатлантического лобби, директора по стратегическим вопросам Warsaw Enterprise Institute Анджея Талаги, назрела необходимость внести изменения в структуру функционирования Европейского союза. Инициативу о реформировании сообщества должна представить Польша. С таким предложением Талага выступил на страницах влиятельной варшавской газеты Rzeczpospolita. Он считает, что Евросоюз в нынешнем виде не отвечает вызовам действительности, хотя членство в сообществе имеет для Польши фундаментальное геополитическое и экономическое значение. Пришло подходящее время для того, чтобы именно Варшава выдвинула инициативу по реформированию Евросоюза, включая изменение его правовых основ. Главной идеей польского проекта должен быть возврат к «Европе наций», то есть ЕС как сообществу суверенных государств при ограничении полномочий или же вообще ликвидации сверхнациональных брюссельских учреждений. На практике это означает ограничение роли Еврокомиссии и Европарламента и укрепление силы Европейского совета, а также значения межгосударственных консультаций.

За этим стоит ожидание новых реалий в Европе. В ходе Первой мировой войны, когда решалась судьба Старого континента и рисовались политические карты вопреки консолидированной позиции европейских держав, которые считали спорным создание независимой Польской республики, Вашингтон выступал за независимое Польское государство. Из кабинета ближайшего советника американского президента Вудро Вильсона, полковника Хауса, не вылезал великий польский пианист Игнаций Ян Падеревский, ставший в итоге первым главой III Республики. Хаус рассчитывал на Польшу, считая ее важным элементом в проведении американской политики в Европе. Чем будет «суверенная демократия» по-польски, и когда ждать приземления в аэропорту имени Фредерика Шопена очередного полковника Хауса? Время покажет.