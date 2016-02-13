Окончившему два факультета (фортепианный и композиции) Ереванской консерватории, Армен Смбатяну через 10 лет выпало возглавить ее. Генеральный директор музыкальных программ гостелерадио Армянской ССР (1982−1987), заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1988) более всего, несомненно, запомнился в общественном сознании как дипломат и по званию, и по сути. Врожденная способность подбирать проявляющие смысл глубокого уважения слова, независимо от того, кто находится перед ним, — кредо Армена Смбатяна.

ИА REGNUM Армен Смбатян

Как творческий человек он понимает: война не может созидать. ''У меня иногда впечатление, что Армения и Азербайджан стали гладиаторами на глазах у мирового сообщества'', — заявляет он, считая, что истинная интеллигенция должна чувствовать ответственность за жизни погибающих солдат.

2010−2013гг. Смбатян был исполнительным директором Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, ныне является советником президента Армении по культуре.

О своих страхах и не зависящем от количества людей вокруг одиночестве, о том, как армянам нужно отпустить прошлое и раскрыться перед будущим, о войне и мире, правде и навязанной сверху лжи Смбатян рассказал ИА REGNUM.