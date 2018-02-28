Жизнь на политической арене Грузии в преддверии парламентских выборов продолжает кипеть. Вслед за Паатой Бурчуладзе новую политическую партию под символическим названием «Новая Грузия» учредил бывший («бывший ли»?) соратник Михаила Саакашвили и бывший член его правительства и партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе.

Никола Пиросмани. За столом

Формально его скандальный уход из ЕНД в свое время был объяснен желанием Георгия Вашадзе обновить ряды партии и отсутствием такого желания у других лидеров партии — ее «столпов» Гиги Бокерия, Михаила Мачавариани, Хатуны Гогоришвили и Георгия Габашвили.

Иные основания такого шага Вашадзе назвали его бывшие соратники по партии, которые пояснили, что Георгий Вашадзе не был внесен в первую десятку партийного списка, на что и обиделся.

Ссора с «бывшими» соратниками не помешала Вашадзе перетянуть на свою сторону и в свои ряды некоторых представителей ЕНД. Среди них оказался и Гурам Чалагашвили, занимавший при правлении Саакашвили вначале пост председателя ЦИК, а затем — главы Национальной комиссии по регулированию энергетики.

Желание «обновления» Вашадзе и соратники решили воплотить буквально и учредительный съезд новой партии провели на улице, у здания парламента в Тбилиси. Им удалось собрать на свое мероприятия внушительное число сторонников со всех регионов страны.

Съезд прошел 5 июня. День выдался дождливый, в Тбилиси даже прошел сильный град, но как только начался съезд, вышло солнце, и это дало Георгию Вашадзе основания утверждать, что точно так же, благодаря усилиям его партии, засияет и вся Грузия.

«Несмотря на плохую погоду мы стоим здесь, и как только началось мероприятие, вышло яркое солнце. Точно также выйдет солнце по всей Грузии», — подчеркнул Вашадзе.

Он с гордостью сообщил, что еще несколько недель назад, когда он только объявил о намерении создания новой партии, рядом с ним стояли всего несколько человек-единомышленников. «Но у нас и тогда была надежда, что в Грузии много энергичных, любящих родину людей, у которых есть молодой задор, взрослое спокойствие, ум и профессионализм и которым надоели эгоцентризм, неспособность и наглость политиков, которые не хотят быть заложниками их капризов и прихотей. Эти люди хотят не иллюзорной мечты, а созданной своими руками новой Грузии», — заявил Вашадзе.

Он обильно пересыпал свою речь многочисленными обещаниями построения новой Грузии с новой системой образования, новыми рабочими местами, развитой экономикой и возможностями реализации способностей каждого гражданина.

Как он будет это делать, Вашадзе в своей речи не объяснял, но обещал… обещал…

Процессы на политической арене Грузии все больше напоминают так называемый ребрендинг, которым занимаются как ныне правящие партии, так и находящиеся в оппозиции к ним политические силы.

Возможно, на фоне скудного резерва политических личностей подобный ребрендинг призван сослужить службу процессам обновления, которые затем будут расценены как утверждение и продолжение демократизации Грузии.

Партии Михаила Саакашвили, которая в предыдущие годы завоевала репутацию жесткой и подавляющей инакомыслие политической силы, прославившейся пытками, расстрелами на улицах, разгонами демонстраций, такой ребрендинг был просто необходим.

Четыре года, прошедшие после выборов 2012 года, а также стиль правления, избранный коалицией «Грузинская мечта» или навязанный ей извне (с Запада), во многом способствовал тому, что «Единое национальное движение» постепенно обрело в глазах населения образ гонимой и преследуемой властями политической силы, в то же время страстно заботящейся о нуждах и проблемах «своего» народа.

Нынешнее правительство утверждает, что ЕНД в силу своего тяжелого прошлого вернуться к власти в Грузии не сможет. Но мощная поддержка западных партнеров, критическое отношение к нынешним властям со стороны международных организаций, указания на недопустимость преследования политических оппонентов (ЕНД), регулярные исследования американских организаций IRI и NDI наводят на определенные сомнения.

Скорее всего, уход Георгия Вашадзе из ЕНД, как и предшествовавшее ему отделение от партии ряда депутатов, основавших движение «Гирчи», был не случайным. Не исключено, что это часть продуманного плана, который должен помочь ЕНД вновь заполучить большинство в будущем парламенте.

На съезде Георгий Вашадзе заявил о готовности сотрудничества его партии со всеми прогрессивными и прозападными силами (к которым относится и ЕНД). «Мы должны создать такую страну, в которой не будет противостояния, в которой внутри страны врагов у нас не будет», — пояснил он.

Лидер новой партии сделал и оговорку: единственные силы, с которыми он сотрудничать не намерен, — пророссийские партии и движения.