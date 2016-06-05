



По-прежнему стабильны первые четыре позиции рейтинга. На первом месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров, третья строка по-прежнему занята президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, четвертая — у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Прибавляя два пункта, пятое место занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев, инициировавший на Госсовете по строительству принятие закона о так называемой лесной амнистии для владельцев земельных участков; укрепляет влияние главы региона и открытие в подмосковном Жуковском нового международного аэропорта. Шестое место по-прежнему у губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. На седьмую строку, теряя два пункта, опускается губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступивший перед региональным парламентом с депрессивным экономическим прогнозом на ближайшие годы. Стабилизируется на восьмом месте глава Сахалина Олег Кожемяко.

Ямальская нефть начала отгружаться через нефтеналивной терминал «Ворота Арктики»; это укрепляет позиции губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, который вновь входит в первую десятку, поднимаясь на три пункта и занимая девятую строку. Перспективы этого проекта не вполне определенны, поэтому усиление влияния Кобылкина носит ситуативный характер. Также плюс три пункта — у губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который замыкает топ-10; в мае была подписана программа социального партнерства региона с компанией «Металлоинвест» на сумму 1,7 млрд рублей.

В зону «очень сильное влияние», прибавляя три строки и занимая 18-ю позицию, поднимается губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Губернатору удалось найти компромисс с главой Нижнего Новгорода Иваном Карнилиным по поводу реформы местного самоуправления, против внедрения которой в областном центре выступали депутаты городского законодательного собрания. Укрепляет влияние Шанцева и уход с праймериз депутата Александра Хинштейна.

Замыкает первую двадцатку теряющий три строки глава Якутии Егор Борисов. На рейтинговых позициях главы региона мог отразиться получивший федеральную огласку скандал с несправедливым судейством в пользу якутского спортсмена на чемпионате России по вольной борьбе.

Несколько усиливаются губернатор Челябинской области Борис Дубровский (29) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (42); в обоих уральских регионах по результатам праймериз при содействии федерального центра значительно ослаблены внутриэлитные противоречия, однако в ходе избирательной кампании они могут обостриться вновь.

Значительное снижение — минус 10 пунктов — демонстрирует, занимая 36-ю строку, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Наблюдатели называют «политической бравадой» его стремление поставить под контроль выходцев из региона ряд комитетов в Госдуме будущего созыва; кроме того, губернатор позволил себе резкие личные высказывания на встрече с участниками предварительного голосования «Единой России». Напротив, 10 пунктов прибавляет, поднимаясь с 50-й на 40-ю строку, глава администрации Липецкой области Олег Королев; экспертный совет Минэкономразвития одобрил заявки на реализацию в особой экономической зоне «Липецк» новых проектов на 19 млрд рублей. И. о. главы Тверской области Игорь Руденя, ставший участником губернаторских праймериз, прибавляет 11 пунктов и занимает 44-е место.

Зону «среднее влияние», теряя две строки, открывает губернатор Астраханской области Александр Жилкин. За ним, на 52-м месте, располагается поднимающийся на 10 позиций глава Омской области Виктор Назаров; в регионе достигнуты договоренности о создании нового производства на базе Омского нефтеперерабатывающего завода с инвестициями в проект 15 млрд рублей. На базе Череповецкой ГРЭС будет создана зона опережающего развития; договоренность об этом приносит губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову сразу 14 пунктов рейтинга и 53-е место. Урегулирование внутриэлитных конфликтов в Пермской области по итогам праймериз усиливает влияние губернатора региона Виктора Басаргина (60).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в апреле Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,33 Кадыров Рамзан Ахматович И.о. главы Чеченской Республики 2 2 7,17 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,83 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,65 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 7 6,57 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 6 6 6,40 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 7 5 6,33 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 8 8 6,27 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 9 12 6,20 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 10 13 6,15 Дюмин Алексей Геннадьевич И.о. губернатора Тульской области 11 9 6,07 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 12 10 6,00 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 13 16 5,95 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 11 5,89 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 15 15 5,85 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 16 14 5,82 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 17 20 5,78 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 18 21 5,76 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 19 19 5,71 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 20 17 5,65 Сильное влияние Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 21 18 5,63 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 22 24 5,59 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 23 25 5,55 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 24 29 5,50 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 25 28 5,47 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан 26 32 5,45 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 27 22 5,42 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 28 23 5,40 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 29 33 5,37 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 30 27 5,34 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 31 31 5,30 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 32 30 5,28 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 33 35 5,23 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 34 34 5,19 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 35 37 5,15 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 36 26 5,12 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 37 38 5,10 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 38 36 5,05 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 39 5,00 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 40 50 4,92 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 41 40 4,86 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 42 48 4,83 Морозов Сергей Иванович И.о. губернатора Ульяновской области 43 41 4,80 Руденя Игорь Михайлович И.о. губернатора Тверской области 44 55 4,77 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 45 47 4,75 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 46 42 4,71 Жданова Наталья Николаевна И.о. губернатора Забайкальского края 47 54 4,68 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 48 43 4,65 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 49 46 4,60 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 50 45 4,58 Среднее влияние Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 51 49 4,55 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 52 62 4,51 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 53 67 4,45 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 54 44 4,42 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 55 56 4,40 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 56 64 4,37 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 57 53 4,33 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 58 57 4,28 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 59 59 4,23 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 60 66 4,19 Темрезов Рашид Бориспиевич И.о. главы Карачаево-Черкесской Республики 61 61 4,10 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 62 70 4,00 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 63 58 3,85 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 64 52 3,80 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 65 51 3,72 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 66 69 3,70 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 67 63 3,67 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 68 72 3,64 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 69 60 3,60 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской Республики 70 73 3,58 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 71 75 3,53 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 72 65 3,51 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 73 76 3,47 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 74 74 3,40 Битаров Вячеслав Зелимханович И.о.главы Республики Северная Осетия-Алания 75 68 3,38 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 76 81 3,33 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 77 77 3,29 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 78 71 3,22 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 79 82 3,18 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 80 85 3,15 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 81 78 3,11 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 82 80 3,05 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 83 79 3,00 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 84 83 2,93 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 85 84 2,80

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В мае 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганков Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).