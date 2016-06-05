Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 29 мая — 4 июня стали: католических епископов теперь легко уволить; проведение Всеправославного собора на Крите под угрозой; «радость и утешение» для армян и «историческая ошибка» для турок; иракский пейзаж после победы над джихадистами; религиозная свобода мусульман китайской провинции Синьцзян; немецкий богослов заступился за курильщиков и другое.

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Папа Римский Франциск обнародовал апостольское послание Come una madre amorevole («Как любящая мать»), сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Оно посвящено бдительной заботе о защите малолетних и «уязвимых взрослых». Документ гласит, что одной из «серьезных причин», которые ведут к отстранению от церковной должности, в том числе епископов, является и халатность в отношении случаев сексуальных злоупотреблений малолетними или уязвимыми взрослыми. Речь идет о законе, уточняющем порядок отстранения от должности, описанный в каноническом праве: в 192 каноне Кодексе канонического права и в 975 каноне Кодекса канонов Восточных церквей. Уточнение не относится к уголовно-правовой сфере, поскольку речь идет не о совершенном преступлении, а о случаях «халатности», проявленной церковным священноначалием.

Обнародование Come una madre amorevole — это решение, которое вызывает сейсмический эффект, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Отныне руководители епархии могут быть привлечены к ответственности, вплоть до отставки, за «серьезную небрежность», повлекшую нанесение «обиды» человеку или общине. Речь идет о нанесении физического, морального или духовного вреда, и он не сводится лишь к случаям сексуального насилия над детьми. Потенциально это новое определение епископской «небрежности» имеет огромное значение. Против архиереев отныне могут возбуждаться дела по обвинению в провальной финансовой и кадровой политике, да и любой иной области епархиального управления, ошибки в которой привели или способны были привести к нанесению «физического, морального или духовного вреда» отдельным людям или общине. Всегда было так, что епископ в своей епархии являлся сам себе законом. И хотя причины принятого папой решения вполне очевидны и убедительны, Франциск, несмотря на весь его акцент на синодальности, нанес серьезный удар по независимости среднего епархиального архиерея.

Проведение Всеправославного собора на Крите поставлено под угрозу, передает Vatican insider (Турин, Италия). Некоторые Православные церкви предупреждают, что не отправят свою делегацию на Крит без гарантии того, что их требования будут приняты. Даже Синод Русской православной церкви официально обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею с предложением созвать не позднее 10 июня внеочередное собрание Предсоборного совещания. Неудивительно, в течение пятидесяти лет православный мир обсуждает возможность созыва Собора. И лишь благодаря упорству Варфоломея и драматической ситуации, в которой оказались ближневосточные Церкви, в январе этого года было достигнуто соглашение о «запуске» Всеправославного собора. Однако многие спорные узлы так и остаются не развязанными. Основным камнем преткновения является процедура пересмотра и внесения поправок в шесть документов, которые должны принять делегации Православных церквей. Константинопольский патриархат хотел бы как можно больше ограничить обсуждение уже подготовленных текстов. Ряд Церквей, включая также монахов горы Афон, заявили, что у них есть свои поправки. На Синоде РПЦ говорилось, что Московская патриархия неоднократно убеждала Константинополь в необходимости учета этой позиции секретариатом по подготовке к Собору. Однако просьба РПЦ не была услышана, секретариат в последние месяцы занимался только вопросами материально-технического обеспечения работы Собора.

В свою очередь патриарх Варфоломей призвал Православные церкви к единству накануне исторического заседания на острове Крит, сообщает Catholic Herald. Представитель Константинопольского патриарха архидиакон Иоанн Хрисавгис отметил, что «единство — это медленный и болезненный процесс. Мы не должны придерживаться единой точки зрения по каждому вопросу, чтобы созвать Собор, но мы должны созвать Собор, если стремимся к единству». Хрисавгис отмечает, что «после столетий изоляции, оккупаций и преследований» Церквям непросто будет собраться вместе, и они, естественно, «могут быть настроены скептически и даже недоверчиво после длительного периода разделения». Как напоминает издание, Православные церкви независимы друг от друга и каждая имеет свое собственное руководство. Например, патриарх Московский является главой крупнейшей в мире Православной церкви, но считается равным другим патриархам. Варфоломей называется «первым среди равных», но окормляет меньшую паству, чем Кирилл.

Митрополит Австрийский Арсений (Константинопольский патриархат) в интервью KATHPRESS (Вена, Австрия) прокомментировал некоторые решения, которые могли быть приняты Всеправославным собором. В частности, он одобрил проект соборного документа по экуменизму. То, как сейчас подают этот вопрос некоторые Церкви, раздражает. «Эксклюзивность не является православным пониманием о самом себе», — подчеркнул митрополит. Кто выступает против церковного единства, тот представляет неправославную позицию. Арсений также надеялся, что Собор примет «смелое» решение по проблеме организации диаспоры. В Западной Европе, Америке и Австралии православные из различных национальных Церквей живут вперемешку. Так, в Австрии насчитывается семь Православных церквей со своими общинами, две из которых (греческие и сербские), даже имеют собственных епископов в стране. Но какая именно Православная церковь несет ответственность за верующих? На практике, как правило, несколько, что на самом деле противоречит православному канону. Одним из вариантов, который обсуждался, предусматривается создание Конференций православного епископата в диаспоре. То есть, все православные христиане той или иной страны будут находиться под руководством митрополита, что станет курировать других епископов, которые могли бы заботиться об окормлении православных христиан разных национальностей. Такие митрополии имели бы определенную автономию, будучи структурной единицей одной из автокефальных Православных церквей, как правило, Константинопольского патриархата, который «занимает почетное первенство в Православии».

Для армян — «радость и утешение», для турок — «историческая ошибка». Так L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) характеризует голосование в немецком бундестаге по резолюции о признании Геноцида армян. Ординарий Армянской Католической церкви в Армении, Грузии, России и Восточной Европе архиепископ Рафаел Минасян призывает думать о том «психологическом» аспекте, который решение парламента Германии произвел на армянский народ, и рассказывает историю своей семьи. «Я никогда не знал своих бабушку и дедушку, — вспоминает монсеньор. — Этот недостаток повлиял прямо и косвенно на мою личную историю, и таких, как я, сотни тысяч людей». Что касается «сильной» реакции со стороны турецкого правительства, Минасян говорит: «Я не могу думать за них, но могу сказать им, что когда делаем ошибки в нашей жизни, то имеем потом мужество признать ошибку и извиниться. Прости меня, Господи. Прости меня, брат. И эта просьба о прощении — вовсе не унижение, это признак величия человека». И приходит к выводу: «Армения готова принять любое приглашение к примирению».

Решение бундестага одобряют церковные круги в самой Германии, информирует KATHPRESS. Председатель Конференции немецких епископов кардинал Рейнхард Маркс назвал принятую резолюцию о признании Геноцида армян «важной и похвальной», выразив признательность депутатам, что те разобрались с этими «страшными событиями», назвав их как «систематическое уничтожение». Председатель Синода Евангелической церкви в Германии (EKD), министр строительства и городского развития ФРГ Ирмгард Швайцер приветствовала резолюцию, охарактеризовав ее как важный шаг к примирению между Турцией и Арменией.

Напряженность в отношениях между Турцией и Европейским союзом возрастает, констатирует AsiaNews (Рим, Италия). Брюссель все чаще и чаще раздражает авторитарный дрейф президента Турции Реджепа Эрдогана в то время, как ЕС приходится иметь дело с ним по вопросу мигрантов. В свою очередь признание немецким парламентом массовых убийств армян в 1915 году геноцидом может вбить непреодолимый клин между Берлином и Анкарой, а также между Турцией и Европой. Несмотря на призывы ЕС к Турции «пересмотреть» свои законы по борьбе с терроризмом перед отменой виз на турецких граждан, Анкара идет в противоположном направлении. Эрдоган проводит политику выжженной земли, чтобы укрепить свою абсолютную власть и использует антитеррористические законы против своих противников. Президент делает маленькие шаги, которые ведут к одной цели: изменить Конституцию, чтобы стать первым главой государства в его «президентской системе» без кого-либо протестующих против этого. Последний шаг был сделан в соборе Святой Софии несколько дней назад, где президент играл на имперской ностальгии, подчеркивая торжество Блистательной Портой перед Западом, что обозначило взятие Святой Софии. «Нынешняя ситуация хуже, чем 28 февраля», — говорит Махмут Танал, адвокат по правам человека и член турецкого парламента от Республиканской народной партии. 28 февраля 1997 года — это день, когда Совет национальной безопасности вынудил тогдашнего исламистски настроенного премьер-министра Неджметтина Эрбакана закрыть религиозные школы. Тогда Эрдоган был в числе жертв этих «кемалистских» мер.

Из турецкой тюрьмы вышел на свободу Бюлент Арал, последний обвиняемый в массовом убийстве христиан в Малатье, передает Agenzia Fides (Ватикан). 18 апреля 2007 года тела местного пастора Никати Эйдина и миссионеров Огору Оксиля и Тельмана Джаския были найдены с множественными ножевыми ранениями и перерезанным горлом на территории типографии, принадлежащей протестантской миссии, в турецкой провинции Малатья. Подозреваемые в совершении убийства были задержаны на месте преступления. Несмотря на резонанс, вызванный жестоким убийством, 21 января 2015 года уголовный суд Малатьи вынес решение о невиновности троих подсудимых. Мухаммад Ольгер, Хайдар Йасиль и Рохи Абат были освобождены из-под стражи в зале суда сразу после оглашения соответствующего вердикта.

На Капитолийском холме прошли слушания на тему обустройства Ближнего Востока после победы над ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Мы должны уже сейчас готовиться к последствиям освобождения от контролируемых джихадистами зон, в том числе — Мосула и равнин Ниневии, а также Сирии», — заявил Верховный рыцарь «Рыцарей Колумба» Карл Андерсон. Два года назад боевики ДАИШ выгнали из своих домов сотни тысяч христиан, которые бежали в Иракский Курдистан, где они до сих пор живут в самодельных палатках. Беженцы во многом зависят от гуманитарной помощи Церквей и неправительственных организаций, их положение крайне непрочно. Тем не менее, упор на обеспечение краткосрочных потребностей вынужденных переселенцев не отменяет необходимости разработки и принятия долгосрочной стратегии по созданию «стабильного, процветающего, плюралистического общества» после ухода ДАИШ. Как отмечает Андерсон, «люди должны иметь возможность самостоятельно определять собственное будущее». Есть разные варианты решения этой проблемы. 19 мая американские законодатели одобрили проект оборонного бюджета США. В него были внесены две поправки, поданные конгрессменом Джеффом Фортенберри. Они описывают будущее ближневосточного региона. Во-первых, заявил конгрессмен, стратегия Соединенных Штатов в Ираке в настоящее время включает создание безопасных районов с тем, чтобы жертвы Геноцида христиан и иных конфессий и этнических групп со стороны джихадистов могли бы вернуться в свои родные дома. Во-вторых, расширены возможности групп меньшинств, включая христиан и езидов, по участию в интегрированной военной кампании против ДАИШ. Директор Проекта свободы вероисповедания Джорджтаунского университета Томас Фарр выдвигает идею образования «автономной, многоконфессиональной, многоэтнической безопасной зоны», чтобы «удержать христиан на их прародине». В этом случае их защитой должны будут заняться международные миротворческие силы. Этот план следует принять наряду с иракским Курдистаном и центральным правительством Ирака и соседним странам, утверждает Фарр. Исполнительный директор Халдейско-Ассирийского делового альянса Джонни Орам видит «безопасную зону» как полуавтономную провинцию, что, по его мнению, будет «единственным способом вернуть доверие меньшинств, которые чувствуют, что они были преданы иракским правительством и правительством Иракского Курдистана». Стивен Холлингсхед из правозащитной группы «В защиту христиан» имеет другое видение. Он предлагает немедленно выделить место под самодостаточную провинцию для христиан и представителей других меньшинств, чтобы те могли в ней не только выживать, но и защищать себя и самостоятельно обеспечивать. Такой провинцией он видит равнины Ниневии. Однако, сказал Холлингсхед, курдская пешмерга (отряды самообороны) аннексируют равнины после того, как джихадисты будут оттуда выбиты. Именно поэтому ополчения христиан и езидов должны принять участие в борьбе против ДАИШ, в противном случае им не найдется места за столом переговоров. Правозащитник полагает, что если правительство США предложит курдам сделку — отказ от их притязаний на равнины Ниневии в обмен за признание Вашингтоном право курдов на самоопределение — такое соглашение может быть заключено.

Информационное бюро Государственного совета Китая недавно выпустило «Белую книгу», где утверждается, что мусульмане в северо-западной китайской провинции Синьцзян имеют свободу, не имеющую аналогов в других частях страны, пишет AsiaNews. По мнению Бюро, никто из жителей Синьцзяна не сталкивался с дискриминацией или несправедливым обращением из-за своих религиозных убеждений или отсутствия оных. Тем не менее, подчеркивает издание, аналитики говорят, что дискриминация и предрассудки — обычное дело для китайских мусульман. Синьцзян является одним из самых неспокойных провинций КНР. Там проживает около 9 миллионов уйгуров, преимущественно мусульман тюркской этнической группы, которые всегда стремились к независимости от Пекина. Со своей стороны центральное правительство проводит политику переселения этнических китайцев хань в провинцию, чтобы сделать их большинством и тем самым подавить социальные волнения. Все это означает серьезные ограничения на свободу вероисповедания, возможность практиковать ислам, а также использовать местный язык и развивать культуру. В ряде случаев китайские власти срывают или ограничивают для местных мусульман соблюдение поста в месяце Рамадан, запрещают носить бороды, делают налеты на мечети и обыскивают домах мусульманских священнослужителей. Пекин обвиняет мусульманских экстремистов в том, что они склонны к насилию, но уйгурские эмигранты говорят, что китайские власти преувеличивают угрозу исламского терроризма, чтобы оправдать репрессии против местного населения.

Ватикан смотрит на президентские выборы в ноябре не только с недоумением и удивлением, но и с надеждой, что тот, кто победит, сможет работать с Католической церковью по некоторым ключевым вопросам, хотя папа Франциск и Святой престол будут стараться воздерживаться от прямого вмешательства в ход избирательной кампании, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Ватикан всегда имеет большой интерес к президентским выборам в Соединенных Штатах, — говорит Джим Николсон, посол США при Святом престоле в 2001—2005 годах. — Но благоразумно не втягивался в них». Это не мешает отдельным куриальным сановникам иметь свои личные мнения. Некоторых из них хорошо представляют, что происходит в американских политических кругах — как правило, это должностные лица Государственного секретариата, который является «дипломатическими руками» Ватикана. Как подчеркивает Николсон, его опыт подсказывает, что Святой престол, как правило, дает очень точную диагностику событиям и процессам. Что касается нынешней избирательной кампании, то итальянские чиновники, которые составляют большинство сотрудников курий, симпатизируют Хиллари Клинтон больше, чем их коллеги из США. Итальянцы считают, что политика Клинтон более тесно увязана с позицией западных европейцев по вопросам социальной справедливости и обеспечения, иммиграции. Но они, с другой стороны, страдают комплексом пуганой вороны, так как уже однажды обожглись на публичной симпатии в адрес новоизбранного президента Барака Обамы, когда стали известны его радикальные взгляды на аборт. Трамп шокирует некоторых итальянских и американских священников своей «грубостью», хотя некоторым итальянцам, как в курии, так и за ее пределами, нравится этот миллиардер, потому что напоминает Сильвио Берлускони, отсутствие у которого аффилированности с политическим классом расположило избирателей. Один высокопоставленный представитель Ватикана заявил изданию, что поддерживает Трампа, поскольку тот «будет защищать христиан от нападений исламистов». Впрочем, Святой престол непосредственно не вмешивается в политический процесс, замечает Мигель Диас, посол США в Ватикане во времена первого срока Обамы. Но Святой престол знает, как сильно американская политика напрямую влияет на мировые дела. Некоторые критики утверждают, что папа Франциск, тем не менее, вмешивался в эти выборы больше других понтификов. После его поездки в США в прошлом году ряд экспертов увидели в ней предложение руки помощи демократам. Затем в феврале этого года Франциск, намекая на Трампа, сказал, что «человек, который думает только о возведении стен, а не мостов, не христианин». А в апреле канцлер Папской академии наук епископ Марчелло Санчес Сорондо пригласил выступить в Риме Берни Сандерса, причем Сандерс в гостинице имел краткую встречу с папой Франциском. Как считает Диас, по таким вопросам, как иммиграция, глобализация и уважение жизни, понтифик «имеет существенный потенциал для влияния на предстоящих президентских выборах». По мнению Николсона, скорее всего, папа будет более благоприятен к Сандерсу, потому что тот разделяет фокус Франциска на бедных.

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учреждения религиозными организациями учебных заведений», информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Поправки предоставляют религиозным организациям, уставы которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке, право на создание учебных заведений (дошкольных, общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических, высших). Впервые инициатива о праве религиозными организациями учреждать общеобразовательные учебные заведения появилась еще в 1990-х годах. Тогда и были созданы первые такие учебные заведения, принадлежащие разным конфессиям, но их официальными учредителями не являются религиозные организации.

Немецкий католический богослов Манфред Лутц, автор книг «Как вас неотвратимо делают счастливыми», «Мы относимся к неправильным людям» и «Жизнерадостность: против садистской диеты, помешательства на здоровье и фитнес-культа», выступил за более спокойное отношение к курильщикам, назвав существующую политику «истерикой» и «частично безобразием», сообщает Kath.net (Линц, Австрия). Да, говорит теолог, курение не самая здоровая привычка, но то, как общество обращается с курильщиками, выглядит недопустимо. Он считает, что вполне можно разрешить людям курить в пабах и специальных ресторанах, а не выгонять курильщиков мерзнуть зимой на холоде. Массовое помешательство на борьбе с курением Лутц называет «псевдо-суетой», по его словам, преклонение перед здоровье превратилось в какой-то культ, религию, так как «люди больше не верят в любовь Бога, только в здоровье».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.