Готов ли на самом деле Владимир Путин поднять бокал за «брекзит», размышляет обозреватель Financial Times Мэри Дежевски.

moneyjournal.ru Владимир Путин

«В Лондоне принято считать, что лидер РФ поддерживает выход Великобритании из Евросоюза. Выбор фигуры объясняется тем, что лучшей страшилки для англичан, желая заставить их голосовать за сохранение статус-кво, просто не придумать. Премьер Кэмерон активно использует в своих интересах «список людей, которые будут счастливы, если Британия отделится от ЕС». Первую позицию в этом топ-листе занимают российский президент и лидер ИГИЛ (запрещенная в РФ организация)».

«Логика умозаключений тут несложная, — продолжает Дежевски. — Путину нужен крах ЕС. Если одно из ведущих государств Сообщества проголосует за выход из организации — это первый шаг к ее разрушению».

«Однако Путин не может не понимать, что распад ЕС создаст проблемы для всей Европы и для России в том числе, — отмечает автор. — Но почему-то он ни разу не заявил, что выступает за сохранение Британии в Евросоюзе. Скорее всего, потому, что сразу же найдется масса политиков, которые закричат о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании».

Шампанское, по мнению корреспондента, на Альбионе уже охлаждается. А вот, за что будут пить — это другой вопрос. То, что российского лидера назовут виноватым в любом исходе референдума — тоже нет сомнений. «Путин виноват» — это универсальная формулировка на все случаи жизни.

«Великобритания неспособна принять самостоятельное решение по вопросам иммиграции, — пишет The Telegraph. — Наши руки связаны Евросоюзом. Поэтому нам, чтобы самим решать собственные проблемы, нужно из него выйти. Согласно отчету Министерства внутренних дел, в наших тюрьмах находится примерно 13 тысяч преступников-иностранцев. Содержатся они, естественно, за счет британских налогоплательщиков — затраты на каждого заключенного составляют 40 тысяч фунтов в год. Львиная доля из этих 13 тысяч приходится на граждан Польши, Ирландии и Румынии. Казалось бы, вернуть этих нарушителей законодательства домой в пределах территории Евросоюза не должно быть проблемой, однако таковой является. Их родные государства не торопятся принимать из наших тюрем своих граждан — это, как минимум, экономически невыгодно для названных стран».

Чтобы навести порядок в вопросе иммиграции, получить возможность контролировать прибывающих иностранцев и выдворять неугодных, считает автор Нус Гани, Британии необходимо выйти из ЕС.

Редактор отдела обороны газеты Independent, Ким Сегупта, наоборот, уверен, что выходить из Евросоюза не надо, и продиктована такая позиция, прежде всего, военной необходимостью.

«Пока мы в ЕС, — пишет Сегупта, — мы лучше защищены от опасности терроризма: в единой европейской организации существует база данных по экстремистам, да и спецслужбы других стран могут отслеживать передвижения потенциально опасных персон и обмениваться данными, чтобы быть готовыми к атаке».

Система, видимо, есть, но вот насколько она эффективна? Недавние теракты в Париже и Брюсселе оснований для оптимистичного прогноза не дают.

«Дыры, через которые проникают иммигранты на юге ЕС (Греция, Италия), конфликт на Украине, которая пытается влиться в ЕС — все это только усиливает проблемы Сообщества и ослабляет его. Все это на руку только Путину, который будет приветствовать выход Великобритании, подрывающий ЕС».

На ближайшем саммите НАТО Британия предложит пополнить «контактную зону» новым своим подразделением — бронированной боевой группой, в составе которой насчитывается до 1000 солдат, поддерживаемых танками и артиллерией, сообщает The Times.

«Это решение — результат мозгового штурма, состоявшегося в Центре исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR) британской армии в феврале нынешнего года».

Заголовок отчета о часах, проведенных военными с Альбиона в напряженной мыслительной деятельности, выглядит вполне показательным и красноречивым: «Не пора ли проснуться и почувствовать запах водки?» Аналитики полагают, что: «если бы водочный перегар, исходящий от российской армии, НАТО уловило еще в начале 2014 года, Крым бы остался частью Украины» (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ).

«Надо было просто своевременно продемонстрировать силу. А теперь мы видим активность России у границ прибалтийских государств: Москва формирует новые танковые дивизии и может захватить эти страны, неожиданно их атаковав. И тогда нам остается лишь один выход: прибегнуть к ответу, начав эскалацию насилия. А это для нас неприемлемо», — цитирует издание строки из отчета.

Вечно рыскающая в поисках сенсаций (пусть даже и таких: «по информации из анонимных источников…») The Mirror на минувшей неделе чувствовала себя весьма неуютно: Россия ей не дала ни единого намека на «бомбу». Ну, нельзя же, по-серьезному подходя к проблеме, считать основанием для организации большого шума в прессе встречу Владимира Путина с главой ФИФА Джанни Инфантино: обсудили ребята некоторые вопросы подготовки к будущему футбольному чемпионату мира, и на этом все. Вот если бы объявили, что у России мундиаль отбирают…

Долгие безрезультатные поиски вынудили Mirror лягнуть Россию опосредованно — по длинной цепочке «Америка — выборы — Хилари Клинтон — Дональд Трамп — атомная бомба — Владимир Путин».

«Хилари Клинтон предупредила Америку, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США, ему ни в коем случае нельзя доверить коды от ядерного чемоданчика. Поскольку Трамп совершенно неконтролируемый, когда злой. Он хвалит диктаторов, таких как Владимир Путин, и готов вступить в стычку с нашими друзьями, такими как Дэвид Кэмерон, Ангела Меркель, президент Мексики и Папа Римский».

Набор слов напоминает бред горячечного больного, но каждое из упоминаемых имен само по себе способно привлечь внимание читателя.

The Guardian на минувшей неделе занималась литературной критикой. Обозреватели газеты Люк Гардинг и Эндрю Сперроу изучали только что вышедшую из печати книгу экс-премьера страны Гордона Брауна «Британия: вести, не выходя» (Britain: Leading Not Leaving), в которой отставной политик рассказывает, что «убийство Литвиненко было запланировано в высших сферах», а британскому правительству «было известно о еще одной подобной акции, которую Кремль замышлял провести на территории Туманного Альбиона».

«Дело Литвиненко создало большую проблему в отношениях с Владимиром Путиным, — пишет Браун. — Нам было ясно, что этим не ограничится, должны будут случиться и другие убийства на нашей территории по указанию Москвы. Мы полагали, что следующим будет Березовский. В 2007 году спецслужбы поймали одного чеченца, посланного убить беглого российского олигарха».

По мнению экс-премьера Британии, Путин стоял за всем, что бы ни происходило в России или было связано с ней.

«Путин никогда не позволял сомневаться в том, кто в России главный. Даже когда он был главой правительства, а не президентом. В 2008 году на саммите G8 президент Медведев согласился с позицией остальных по вопросу Зимбабве. Он уступил. Но это было ненадолго: премьер Путин моментально отменил решение президента Медведева».