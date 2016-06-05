



Александр Горбаруков ИА REGNUM Главное — не дышать

В Киев пришло лето. Пока еще, правда, только обычное — календарное. Лета политического, если понимать под ним «мертвый» отпускной сезон в высших органах государственного управления, еще придется подождать. Для большинства украинцев такое ожидание одновременно и томительно, и утомительно, и волнительно. Эта власть многим надоела до невозможности. От нее стараются держаться подальше, о ней предпочитают не думать, ее пытаются не замечать. Когда власть отправляется отдыхать, народ получает возможность перевести дух от свалившихся на его голову «реформ».

3 июня П. Порошенко провел очередную пресс-конференцию. Сказать, что ее как-то по-особенному ждали, рассчитывая услышать нечто фундаментально важное, способное очертить какие-то новые горизонты, было бы вряд ли правильно. От президента никто ничего не ждет. Политическая импотенция сменщика В. Януковича давно стала притчей во языцех. За то, что эта тема еще не отобразилась в потоке анекдотов, Петр Алексеевич должен на коленях благодарить ЦРУ. Отдавая, при этом, себе отчет в том, что цэрэушники тоже не железные, и что долго сдерживать народное творчество им не удастся.

На встрече с журналистами Порошенко выглядел на удивление неплохо, держался браво, отвечал легко и уверенно, растекаясь мыслями по древу. То ли пребывал в эйфории от того, что снаряд «Надежда» пролетел мимо, то ли накануне остановил вечернюю программу своих традиционных мероприятий «за рюмкой чаю» раньше обычного. Почти во всех ответах присутствовал общий элемент: новые обещания без малейшей попытки оценить степень выполнения тех, что давались раньше. Причем не кем-то там, а им же самим. На обещания пятый президент Украины щедр, как ни один из его предшественников. Может быть, даже, как ни все они вместе взятые.

Общее впечатление от того, что говорил президент, это — его очевидная оторванность от реальности вкупе с полнейшим отсутствием понимания того, что есть, и того, что надо было бы сделать, чтобы стало хоть немного лучше. Вокруг — самая настоящая руина, а глава и один из главных «авторов» этой руины остается в мире и согласии с собой и со своей совестью. Он «настроен оптимистично», он не видит «никаких негативных сигналов», ни малейших поводов для волнений и тревог, он «с уверенностью смотрит вперед». Даже грязный оффшорный скандал, в который он вляпался, его не отрезвляет. «Офшор, — говорит, — был, скандала — не было». Сказать, что все дело в том, что человек — клинический идиот, неверно, П. Порошенко отнюдь не идиот. Ведет же себя странно. И в высшей степени безответственно.

Общение с прессой в очередной раз проявило некритическое отношение П. Порошенко к себе и к «своим». Я поехал, я встретился, я добился, я сумел, я убедил, я доказал. Порошенковское «я» разрослось до таких гипертрофированных размеров, что заслонило собой не только всю остальную Украину, но и весь остальной мир, который, если поверить тому, что доносится с Банковой, с некоторых пор не может жить без перста указующего и направляющей длани великого Петра.

Журналисты проявили себя во всей красе обслуживающего персонала. Ни одного неудобного вопроса, ни одной попытки заставить П. Порошенко спуститься с его «рошеновских» небес на землю, стонущую от его правления. «Темников», вроде бы, теперь нет, а вот заискивание представителей СМИ перед властью цветет таким пышным цветом, какого никогда прежде не наблюдалось. Об экономике — ни слова. О социальных последствиях «реформ», близких к катастрофическим, — ни намека. Какие там негативные последствия, если, по мнению президента, положение дел в банковской сфере и макрофинансовая ситуация… стабилизировались. Видимо, специально к его пресс-конференции. О том, что на пути в Европу, где она, судя по многочисленным обещаниям самого же П. Порошенко, данным им в прошлом, уже давным-давно должна была бы быть, Украина окончательно заблудилась в трех то ли соснах, то ли пальцах, то ли еще каких-то смешных вещах — тоже ничего! И даже об уплывающем безвизовом режиме — только в оптимистическом ключе. Дескать, будет, обязательно, будет, считайте, что уже есть. Особенно после моего визита куда-то и личного общения с кем-то. Об угрожающем росте преступности, сопровождающем «реформу» милиции-полиции — ни слова.

В вопросе имплементации «Минских соглашений» у президента присутствует «сдержанный оптимизм». Он, оказывается, достиг «серьезного дипломатического успеха». Ну, прямо раздвоение личности! С одной стороны, сам признает, что прогресс в урегулировании в Донбассе «почти нулевой», что, наоборот, там в последнее время со всей очевидностью наблюдается обострение ситуации. С другой, — торочит что-то о каком-то успехе, о каких-то своих достижениях. На кого рассчитан этот бред?

Как раз накануне пресс-конференции П. Порошенко «Комитет защиты журналистов», международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, публично высказал обеспокоенность по поводу решения Киева запретить въезд в страну семнадцати представителям СМИ России. «Мы призываем власти Украины незамедлительно отменить запрет… и просим их воздержаться от борьбы с пропагандой при помощи цензуры», — говорится в обращении «Комитета». Кроме введения цензуры, в адрес Киева прозвучали претензии в ограничении свободного обмена информацией и публичной дискуссии. Разве эта тема не должна была привлечь внимание участников пресс-конференции? Безусловно, должна была бы. Увы, не привлекла. Почему обо всей этой истории с запретом на въезд и с реакцией на него мирового журналистского сообщества не вспомнил сам П. Порошенко, в общем, понятно. Замалчивание всего того, что неприятно и невыгодно для Банковой и лично для «шоколадного короля», превратилось в неотъемлемый элемент государственной политики. А вот, почему согласились с табу на тему цензуры и ограничения свободного обмена информацией в Украине украинские журналисты, мнящие себя «европейцами», остается загадкой. «Свободные» украинские СМИ в очередной раз продемонстрировали степень своей свободы. А также готовности обслуживать актуальную власть до полной потери… всего.