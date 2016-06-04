



Александр Горбаруков ИА REGNUM Евро за евро

Австрийские СМИ, как и прежде, внимательно следят за событиями в России и странах ближнего зарубежья. На прошлой неделе они среди прочего уделили внимание высоким технологиям из Ставрополя, кондитерскому бизнесу Петра Порошенко и визиту Жана-Клода Юнкера в Санкт-Петербург.

Геополитика угроз

В своей последней книге «Сила географии» британский эксперт Тим Маршалл подвергает анализу влияние географии на исторический процесс, передает DiePresse. Автор книги утверждает: «Существуют географические факторы, которые определяют нашу историю и будут определять будущее».

В этой связи Маршалл отмечает, что для российских правителей Среднеевропейская равнина всегда представляла собой «открытый фланг, с которого уже не раз вторгались и могут вторгнуться в будущем западные армии». Эта опасность, а также тот факт, что стране нужны незамерзающие порты и прямой выход к морям, наложили отпечаток на российскую стратегию безопасности. При этом события последних лет показали, что для защиты своих интересов в «ближнем зарубежье» российское руководство готово даже пойти на военную интервенцию. Тем самым Владимир Путин показал, что применяет политику силы XIX века. Маршалл находит типичным, что Россия, как и все великие державы, мыслит большими временными промежутками. С какой стороны на это ни посмотреть — для России и в XXI веке есть место геополитике, при этом правовое государство и международное право имеют второстепенное значение. Впрочем, по мнению Die Presse, менее обнадеживающе для Москвы звучат другие прогнозы Маршалла. Так, «в долгосрочной перспективе Китай получит контроль над частью Сибири по причине падающей рождаемости в России и китайской миграции на север».

Украинский тупик

Газета DerStandard обнаружила тот важнейший фактор, который ослабляет обороноспособность Украины и содействует «дестабилизационной войне» России против нее. По мнению венского издания, главная угроза не только военному, но и политическому и экономическому будущему страны исходит изнутри. Автор статьи вспоминает, что еще «оранжевая революция» потерпела крах в результате борьбы за кормушку между президентом Ющенко и премьером Тимошенко, именно поэтому к власти тогда пришел пророссийский и насквозь коррумпированный президент Янукович. Проевропейская «революция достоинства» должна была ознаменовать новый этап борьбы с коррупцией и установление новой политической культуры на демократической Украине, однако «удостоенный преждевременных лавров» Петр Порошенко много обещал, но мало выполнил. В известной степени было забыто, что со своим состоянием в 1,5 млрд евро Порошенко — сам один из тех олигархов, которые владеют страной, который до сих пор вопреки собственным предвыборным обещаниям не продал свою шоколадную империю. В этих условиях, по мнению Der Standard, антикоррупционная программа правительства не стоит даже бумаги, на которой она написана.

Российские технологии для Apple

Российские экспортеры получают выгоду от обвалившегося рубля, отмечает Wirtschaftsblatt. К их числу относится ставропольская компания «Монокристалл» — одного из крупнейших в мире производителей искусственных сапфиров с долей на рынке в 27 процентов. По словам генерального директора фирмы Олега Качалова, ее продукция присутствует в каждых вторых часах Apple Watch. При этом экспортируется 99 процентов продукции, а к числу основных рынков относятся Южная Корея, Китай, Япония. В условиях падения курса национальной валюты компания обрела существенные конкурентные преимущества, поскольку выплаты по основным расходным статьям — затратам на электроэнергию и зарплатам сотрудникам — производятся в рублях. Качалов отмечает, что на данный момент эти расходы в два раза меньше, чем два года назад. Впрочем, из-за санкций компания ощущает нехватку инвестиций. «Монокристалл» намерен продвигать свою продукцию за счет не только ценового фактора, но и инноваций. Wirtschaftsblatt особо отмечает тот факт, что недавно компания вырастила 300-килограммовый сапфир, в то время как конкуренты производят кристаллы весом не более 45 килограммов. Этот прогресс, по словам Качалова, должен способствовать более широкому применению искусственных сапфиров в производстве техники.

Кнут или пряник?

В преддверии очередного саммита ЕС WienerZeitung отмечает, что вопрос о продлении санкций в отношении России должен быть решен единогласно. Впрочем, это единодушие шатко. С точки зрения журналистов из Вены, ситуация ясна в теории: санкции должны быть продлены, поскольку снятие запретов ЕС соотносит с выполнением Минских соглашений, которые среди прочего предусматривают перемирие и политическое урегулирование. Однако процесс выполнения договоренностей продвигается слишком медленно. Несмотря на это, в некоторых столицах, в том числе в Берлине и Вене, ходят разговоры об ослаблении санкций. Так, австрийский вице-канцлер и министр экономики Райнхольд Миттерленер, равно как и глава МИД Себастьян Курц, постоянно подчеркивают, что санкции не являются самоцелью. Это убеждение разделяет и министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, выступающий за «поэтапную отмену санкционного инструментария» при существенном прогрессе мирного процесса. Wiener Zeitung отмечает, что другие страны, такие как Венгрия и Италия, в любом случае настроены скептически к автоматическому продлению санкций. В этой связи предстоящий визит председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Санкт-Петербург уже породил спекуляции о сближении с Россией. Впрочем, Юнкер уже отклонил эти подозрения, утверждая, что едет «не в Москву, а на экономический форум».

Поблажек ждать не стоит?

Министр обороны и спорта Австрии Ханс Петер Доскоцил высказался за запрет на участие в Олимпийских играх в Рио для всей российской сборной в случае, если подтвердится существование государственной организации приема допинга в стране, передает газета Salzburger Nachrichten со ссылкой на информационное агентство APA. «Если действительно будет доказано, что имела место организованная государством допинговая система, то я буду придерживаться мнения, что должен последовать запрет», — заявил Доскоцил 31 мая на спортивном совете ЕС. Издание из Зальцбурга повторяет традиционное для западных СМИ убеждение в том, что Россия все сильнее погружается в допинговое болото. Если санкции не будут вовремя сняты, по крайней мере российские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду. Решение об этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) должна принять 17 июня.