



Джузеппе Микали. «В таверне». Холст, масло 50 х 62,5 см

Происходящие события обнадеживают. С одной стороны, Реза Зарраб и связанные с ним новости из Америки. С другой — вероятность того, что у Партии националистического движения (далее ПНД, тур. МНР) может появиться новый лидер. Судебный процесс над Заррабом позволит общественности лучше понять, что операция 17 декабря 2013 года была не «попыткой государственного переворота», а банальной коррупцией — «Большой взяткой». Изменения, произошедшие в ПНД, создадут альтернативу для тех, кто голосовал за Партию справедливости и развития (ПСР, тур. — АКП) с определенной долей недоверия (пересиливая себя). Так куда же подевались правоцентристские голоса избирателей? Вероятно, определенная часть этих избирателей отдаст предпочтение ПНД. Это обстоятельство может серьезно повлиять на внутриполитическую картину и завершить период единоличного правления ПСР.

Не утихают споры и в одной из самых влиятельных оппозиционных партий страны — ПНД. Большая часть из 1200 партийцев отказывается голосовать за нынешнего председателя Девлета Бахчели. В настоящий момент обозначились четыре новых кандидата на пост лидера партии, которые упорно продвигают идею проведения внутрипартийного конгресса. Ведь за последние шесть месяцев Д. Бахчели, который злоупотреблял действующим законодательством, внутрипартийной этикой и не гнушался поддержкой Реджепа Эрдогана, с большими скандалами сумел отложить перевыборы главы ПНД. И все-таки дело дошло до серьезной схватки. Получив от основной массы электората серьезный отпор, Бахчели был вынужден это принять.

В результате он озвучил дату проведения Всенародного конгресса ПНД — 10 июля 2016 года. Бахчели заверил избирателей в том, что 10 июля будет изменен партийный устав, после чего среди имеющихся кандидатов, включая и его самого, будет дан старт на проведение праймериз с целью избрания нового председателя партии. Если бы он не вел себя так упрямо в самом начале, и при получении кворума объявил бы о проведении конгресса, то сохранил бы свой авторитет и, как минимум, его партия не обращалась бы в суды. Надо полагать, что объявление даты Всенародного конгресса ПНД — шаг отчаяния.

Доверие к нему подорвано окончательно. Ведь даже однопартийцы Бахчели, претендующие на пост председателя, стали его сторониться, опасаясь очередных «подстав». Приближенные к власти СМИ (так называемые марионеточные СМИ) и депутаты от правящей ПСР поддерживали ПНД. Однако показательные ответные реверансы Бахчели в отношении ПСР вызвали невероятную негативную реакцию снизу, после чего руководству партии пришлось отступить. Таким образом, если 10 июля будет суждено произойти изменениям в ПНД, это ликвидирует главный козырь (аргумент) Тайипа Эрдогана в пользу проведения досрочных выборов с целью укрепления единовластия. Так, ПСР не сумеет набрать большинство голосов и будет не в состоянии получить 330 голосов в пользу изменения конституции. Это усложнит перспективу досрочных выборов. ПНД, заменившая своего председателя, также не решится пойти на такой шаг (ранние выборы), что без сомнения нормализует работу бюрократической системы и политическую жизнь страны.

Они подготовят Красный бюллетень совместно с Интерполом, примут соответствующие судебные решения, договорятся с Обамой. Было написано много лжи и всякой всячины. Фетхуллах Гюлен был объявлен лидером «террористической организации», чуть ли не арестован в Америке и привезен в Турцию. Все это оказалось очередным фарсом и фальшивкой. Те же, кто вытирал ноги о правовую систему, осознали свое бессилие и невозможность добиться желаемого результата от стран, где сформировалась надежная и независимая правовая система. Стало очевидно, что Гюлен уже не приедет, а члены ПНД и ПСР могут стать «ходоками» в Нью-Йорке. Ведь, как оказалось, по соседству с камерой пойманного в США Зарраба, которому вменяются серьезные обвинения, имеется достаточно свободных мест.

Позорящим страну на международном уровне стало заявление прокурора Бхарара в суд на требование Зарраба о поручительстве (залоге). Мало того, что имя президента Эрдогана и его супруги имеет отношение к Заррабу и фигурирует в данном скандале, существует множество свидетельств о взятках (следуя выдвинутым обвинениям) бизнесмена детям некоторых высокопоставленных чиновников (министров) из ПСР. Все это дополнено серьезными (нелицеприятными) фактами об особенностях сформировавшейся правовой системы в нынешней Турции. Вероятно, это тот самый момент, когда государство зашло в (системный) тупик.

Международной ситуации, в которой сейчас находится Турция, не позавидуешь: отношения с Россией — наихудшие со времен Второй мировой войны. Русские передали ООН официальный список фирм и организаций, которые продавали ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории России) вещества, применяемые в создании химического оружия. Любое напоминание об инциденте, который связан с закрытием при помощи административного ресурса дела о химических веществах в городе Адана — может стать головной болью нынешнего правительства.

Организация объединенных наций внесла в свою повестку курдский вопрос. Генеральный комиссар по защите прав человека озвучивает свои обвинения по случаю массовых убийств в Джизре. Именно поэтому на проводимом в Стамбуле Всемирном конгрессе защиты прав человека турецкие представители так и не смогли подписать общее заявление. Отношения с Европейским союзом на фоне кризиса беженцев плавно перешли в открытый шантаж. Не хватило терпения даже у канцлера Германии Ангелы Меркель — некоторые официальные лица стали получать в свой адрес определенную критику. Эти личности уже ассоциируются у общественности с единомышленниками и сообщниками ИГИЛ. Впервые с начала образования Турецкой Республики правительство имеет наихудшие взаимоотношения с общепризнанными мировыми державами — Россией и США, что ставит под угрозу единство и спокойствие страны.

Возможно, они видят свое спасение в возобновлении контактов с правительством Израиля, авторитет которого не раз страдал по причине применения неадекватной военной силы в Палестине. В такой критический момент, когда на Среднем Востоке идет сложный процесс выстраивания новой региональной архитектуры, у Анкары не осталось других друзей, кроме как саудовцев. Север Сирии, в силу присутствия России и США, стал для Турции «бесполетной зоной». Весь мир настроен против Турции, но она этого не замечает под натиском курдов, для которых Эрдоган ничем не отличается от иракского диктатора Саддама Хусейна.

Анкара расплачивается за то, что не принимает курдов за полноценных граждан страны, которая когда-то была вместе создана. Все это является результатом того, что туркоманы воспринимаются как братья, а курды — как враги. Страна оказалась в состоянии войны, бесконечных партизанских вылазок и непримиримого противостояния. Ежедневно погибают десятки молодых ребят, а единственное о чем Анкара с гордостью сообщает — цифры уничтоженных противников. Власть, которая кичится убийствами, не сможет дать стране ничего более. Главная проблема — режим Эрдогана, который ведет страну к катастрофе.

Все это было и раньше. Просто искусно скрывалось от турецкого народа и мировой общественности. Последние события показывают нам, что дальше скрывать уже не получится…