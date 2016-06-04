



defence.ru Ту-160 «Белый лебедь»

В предшествующих статьях мы рассмотрели стратегический ядерный баланс между РФ и США в области межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) соответственно. Кроме того, подробно рассматривался вопрос общего количества стратегических носителей и ядерных боезарядов в арсеналах стран и их соответствие договору СНВ-3 (ограничивает количество носителей до 700 и количество боезарядов до 1550).

В данной статье, мы обратимся к последнему оставшемуся компоненту ядерных сил — стратегическим бомбардировщикам. В арсеналах США и России бомбардировщики представляют наименьшую долю от стратегических ядерных сил — 5,5% боезарядов у Вашингтона (85 бомбардировщиков, каждый из которых, согласно СНВ-3, приравнивается к одной боеголовке) и около 3% у РФ (примерно 50 бомбардировщиков в строю).

На первый взгляд — это очень малая доля, и никакого весомого вклада она не несёт. Тем не менее, есть одно «но» — стратегический бомбардировщик хоть и считается за один ядерный боезаряд, на самом деле он их несёт намного больше, к примеру, российский Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО Blackjack) несёт до 12 стратегических крылатых с ядерными боеголовками. Таким образом, реальная мощь стратегических бомбардировщиков недостаточно сильно выражена на бумаге. В целом же они имеют как свои преимущества перед МБР, так и недостатки. К преимуществам бомбардировщиков можно отнести большую непредсказуемость направления удара, возможность смены боевого задания в полёте, возможность применения неядерного высокоточного оружия в локальных и региональных конфликтах. Главным же недостатком можно назвать меньшее быстродействие при нанесение ответного удара — современные МБР требует не более 5 минут для предстартовой подготовки, чего нельзя сказать об авиации. С другой стороны, если в небе находится несколько самолетов на боевом дежурстве, то уничтожить их над «родной» территории превентивным ударом практически невозможно. Однако, перехват бомбардировщика или крылатой ракеты на данный момент технически более реален, нежели эффективная работа противоракетной обороны (ПРО).

Теперь остановимся на стратегической авиации сторон подробнее, и сравним эффективность имеющихся вооружений.

США — «невидимка» без ракет и «старый добрый» B-52

Согласно данным Государственного департамента США от 1 января 2016 года, на боевом дежурстве находятся 12 бомбардировщиков B-2 Spirit и 73 B-52H Stratofortress. Есть и еще один бомбардировщик, который ранее относился к стратегическим — B-1B Lancer, однако самолёт был лишен возможности нести ядерное оружие и выведен из соответствующего списка, о причинах этого поговорим ниже.

Начнем с B-52H, который, несмотря на свой преклонный возраст (стоящие на вооружении машины произведены в 60-х годах прошлого века, и их возраст уже превышает 50 лет), остается фактически единственным носителем стратегических крылатых ракет в американской армии. Речь идёт о ракетах AGM-86B ALCM, максимальная дальность полёта которых превышает 2400 километров. Также на вооружении имеются высокоточные неядерные модификации этих ракет, поражающие цели на дистанции до 1200 километров. Это делает B-52 основным авиационным средством ядерного сдерживания.

Что касается B-2 Spirit, то самолёт является самым высокотехнологичным и дорогим бомбардировщиком в мире. Самолёты начали поступать на вооружение с 1994 года, всего была выпущена 21 машина, после чего производство свернули — сказалась огромная цена. С учетом стоимости разработки, цена одного B-2 составляет фантастические 2,1 миллиарда долларов. За эти деньги США получили Stealth машину с одним из самых низких показателей эффективной площади рассеяния (ЭПР — чем он ниже, тем объект менее заметен для радиолокаторов противника), более того, имеется косвенная информация, что ЭПР огромного B-2 меньше, чем у небольших Stealth истребителей F-22 и F-35. Изначально, за счёт этого планировалось незаметно заходить в зону противовоздушной обороны противника (ПВО) и наносить удар. Однако, современные российские радиолокаторы способны обнаруживать цели такого типа — сниженная заметность только уменьшает расстояние обнаружения, но полностью его не исключает. Учитывая то, что B-2 вооружены только свободнопадающими ядерными бомбами и не несут стратегических крылатых ракет, нанесение эффективного удара в глубине территории такого противника, как Россия, кажется крайне маловероятным. К примеру, российский зенитно-ракетный комплекс С-400 обнаруживает «обычные» цели на расстоянии до 600 километров. Даже если тот-же B-2 «увидят» только на расстоянии 200 или 100 километров, бомбы сбросить он не успеет. Поисками «невидимок» могут заниматься также современные и модернизированные истребители, такие как Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ и т.п. Именно этот факт и делает B-2 несколько странным самолётом — реальная его роль в гипотетическом глобальном ядерном конфликте мизерна, несмотря на рекордную стоимость. Самолёт больше подходит (и часто используется) для нанесения неядерных ударов в локальных конфликтах.

Ну и несколько слов о B-1BLancer. Этот бомбардировщик, внешне многим похожий на российский Ту-160, получился не таким, каким он планировался изначально. Реально значимых сверхзвуковых скоростей он не достигает — потолком является скорость 1,25М (то есть, на четверть быстрее скорости звука). Ракеты AGM-69 SRAM, которые до 1990 года (до того момента как их сняли с вооружения) мог нести самолёт, летели всего 160 километров, что ни шло ни в какое сравнение с советскими крылатыми ракетами. Позже самолёт нес атомные свободнопадающие бомбы, а в последствии бомбардировщик и вовсе лишили возможности нести ядерное оружие и исключили из перечня стратегических вооружений. Именно поэтому B-1B не числится в списках СНВ-3. Тем не менее, вернуть ядерные бомбы на самолёт при желании возможно — вряд ли это потребует серьезных доработок. Другое дело, что свободнопадающие бомбы вглубь российской или китайское территории донести непросто даже для B-2, а для B-1 это и вовсе будет практически невозможно.

Что касается перспектив — ведется разработка нового стратегического бомбардировщика в рамках программы Long Range Strike Bomber program (LRS-B). Примерный облик самолёта был раскрыт 27 февраля 2016 министром ВВС США Деборой Ли Джеймс. Бомбардировщик, получивший обозначение B-21, будет выполнен по схеме «летающее крыло», так же, как и B-2. Основные требования к самолёту — ещё большая радиолокационная малозаметность и адекватная стоимость (пока планируемая цена за один самолёт — 564 миллиона долларов). В общей сложности Northrop Grumman должен получить 80 миллиардов долларов на разработку и производство 100 новых бомбардировщиков. Производство начнется не раньше середины 2020-х годов. B-21 должен будет заменить весь парк B-52H и B-1B. Новый бомбардировщик, вероятно, будет нести перспективные же крылатые ракеты, которые разрабатывают в рамках программы LRSO (Long-range standoff weapon). Реальной информации о том, когда это оружие будет разработано и какими характеристиками оно будет обладать пока нет.

«Белый лебедь» и «Медведь» несут самые совершенные стратегические крылатые ракеты

Как и в США, на вооружении России стоит 2 типа стратегических бомбардировщиков — Ту-95МС (Bear по классификации НАТО) и Ту-160 «Белый лебедь».

Обратимся сначала к Ту-95МС. Базовая версия Ту-95 поступила на вооружение СССР ещё в далёком 1956 году. Однако самолёты ранних серий уже все списаны. Модернизированные «Медведи», которые стоят на вооружении России были выпущены в период с 1981 по 1992 год, то есть они заметно «моложе» американских B-52. Всего имеется 64 самолёта этого типа, однако примерно половина из них, вероятно, находится на хранении, а в строю имеется около 30−35 машин. Главное оружие Ту-95 — крылатые ракеты Х-55СМ с максимальной дальностью пуска 3500 километров. Кроме того, началась модернизация бомбардировщиков до уровня Ту-95МСМ (до 35 машин). Модернизированные ракетоносцы получают возможность применять новейшие крылатые ракеты Х-101/102 — с неядерной или ядерной боевой частью соответственно. Новая ракета обладает выдающимися и непревзойденными характеристиками — максимальная дальность полёта составляет 5500 километров, при этом ракета имеет филигранную точность: круговое вероятное отклонение (КВО) составляет всего 5 метров. Кроме того, ракета создана с применением технологии радиолокационной малозаметности. Неядерная Х-101 уже успешно применена в боевых условиях во время Сирийского конфликта. Ту-95 несет 8 крылатых ракет — будь то Х-55 или Х-101/102. После модернизации самолёты будут служить еще достаточно долго — как минимум до 2030-х годов.

Наиболее совершенный российский стратегический бомбардировщик — это Ту-160. На данный момент в составе военно-воздушных сил РФ имеется 16 самолётов этого типа. Максимальная скорость полёта самолёта заметно выше, чем у американского «двойника» B-1B — 1,6M. Кроме того, Ту-160 несёт 12 стратегических крылатых ракет во внутренних отсеках самолёта. Используются те же крылатые ракеты, что и на Ту-95МС — Х-55 и новейшая Х-101/Х-102. Самолёты этого типа начали проходить модернизацию — они получают новую радиоэлектронную аппаратуру, позволяющую применять высокоточное неядерное оружие. Кроме того, ведутся работы над возобновлением производства «Белого лебедя» с глубокой модернизацией до уровня Ту-160М2. Обновленная машина будет иметь полностью новую электронную «начинку» и заметно превосходить по возможностям предшественника. Точное количество бортов, которые планируется построить пока не известно, но были разговоры о 50 единицах. Производство по планам начнется в 2023 году.

Что касается проекта кардинально нового бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный комплекс дальней авиации), то после решения о возобновлении производства Ту-160 сроки реализации проекта становятся очень туманными — раньше первый полёт планировался в 2025 году, но теперь такая дата кажется маловероятной. Облик самолёта пока не раскрыт, вероятнее всего будет создан дозвуковой малозаметный ракетоносец, возможно, похожий на американский LRS-B.

Выводы

Стратегическая авиация США в количественной плоскости несколько превосходит российскую. Однако американские самолёты на данный момент вооружены заметно хуже — уже принятые на вооружение РФ крылатые ракеты Х-101/102 превосходят по дальности действия американский аналог более чем в 2 раза, что обеспечивает российским бомбардировщикам гарантированный отстрел всего боезапаса с безопасного расстояния по любому противнику. Тем не менее, сбить B-52H, несущий AGM-86B ALCM, задача так же очень непростая. Кроме того, не несущий крылатых ракет B-2 в условиях реальной глобальной ядерной войны вряд ли сможет реализовать свой потенциал, несмотря на то, что сама платформа является наиболее технологичной в мире.

Что касается дальнейших перспектив — то программа B-21 только стартовала — еще неизвестно с какими она трудностями столкнётся и будет ли реализована в полной мере. Тоже самое касается и российского проекта ПАК ДА — будущее обеих машин пока туманно. Этого нельзя сказать о Ту-160М2, запустить производство которого может и не просто, но вполне реально. Учитывая уровень, которого достигли российские разработчики в сфере стратегических крылатых ракет, глубоко модернизированный Ту-160 с этим вооружением еще десятилетия сможет осуществлять свою функцию ядерного сдерживания, а также сможет участвовать по надобности и в локальных конфликтах.

Стратегическое ядерное сдерживание есть и будет в обозримом будущем

Теперь коротко подведём итоги цикла статей о каждом из компонентов стратегического ядерного оружия США и РФ.

Как мы поняли, Россия имеет заметное преимущество перед США в сфере МБР наземного базирования, обладая мобильными пусковыми установками, более развитыми системами прорыва противоракетной обороны (ПРО), и вплотную подойдя к созданию маневрирующего гиперзвукового боевого блока. Это можно связать в том числе и с тем, том США вышли из договора об ограничении систем ПРО и стали активно развивать этот вид оружия, что заставило Россию ассиметрично ответить на формирующую угрозу.

Что касается субмарин с БРПЛ — то на данный момент в этой сфере более сбалансированными силами обладают США, применяющие однотипные атомные подводные лодки (АПЛ) Ohio с очень надежными ракетами TridentII. Тем не менее, Россия первой смогла создать стратегическую АПЛ 4 поколения — 3 субмарины проекта 955 «Борей» уже находятся в строю. Поэтому на некоторое время, пока США не разработают замену Ohio — SSBN (X), баланс может полностью выровняться, а то и сдвинуться в российскую сторону.

О стратегической авиации же мы поговорили выше. Её роль в осуществлении ядерного сдерживания всё же ниже, чем у МБР и БРПЛ, однако они занимают свою нишу. На данный момент в этой сфере можно говорить о состоянии, близком к паритетному.

Суммирую всё вышесказанное можно прийти лишь к одному выводу — ядерное оружие продолжает играть свою главную, положительную роль — сдерживает мир от глобальных войн. Более того, в обозримой перспективе ситуация не изменится — каждый шаг сторон находит быстрый ответ. К примеру, до тех пор, пока США развивает систему ПРО, Россия будет развивать свои МБР и боевые части способные прорывать эту ПРО. Единственный получатель выгоды в такой ситуации — производители вооружения, которые всегда будут иметь хорошее финансирование. Все спекуляции же и заявления на тему ядерной войны несут либо пропагандистский, либо деструктивный характер (люди просто не понимают, о чем они говорят).

Англоязычная версия статьи (Russia vs. America: A Nuclear Bomber Showdown) опубликована в американском консервативном издании National Interest.